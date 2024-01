Meu telefone não parava de tocar, com chamadas de várias partes do mundo, enquanto tentávamos encontrar uma maneira para deixar a Colômbia mais cedo. A única alternativa encontrada foi um voo saindo de Bogotá na tarde do dia 31, com destino a Miami. Já era noite quando desembarcamos, mas com tempo suficiente para alugar um carro e ir para a casa do Gil, em Fort Lauderdale. Entramos em 2024 com um clima muito diferente de outras comemorações dessa natureza, ali mesmo na casa do Gil ou na minha, ali perto dele. Aliás, éramos praticamente vizinhos. O clima não era de festa, mas sim de reverenciar sua memória e lembrar de tantas coisas maravilhosas que ele fez.