menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Com retornos, Ceará está escalado para receber o Internacional na Série A

Alvinegro encara os gaúchos nesta quinta-feira (20)

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 20/11/2025
20:39
Ceará recebe o Internacional pela Série A (Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC)
imagem cameraCeará recebe o Internacional pela Série A (Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará está escalado para receber o Internacional nesta quinta-feira (20), na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), valendo pela 34ª rodada da Série A. O técnico Léo Condé tem retornos importantes para o duelo desta noite.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Condé terá a volta do meio-campista Vina, que estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além dele, o atacante Pedro Raul voltará ao time - o jogador ficou de fora contra o Corinthians por questões contratuais, já que está emprestado pelos paulistas.

O volante Fernando Sobral segue em transição e não está disponível. Já o lateral-direito Rafael Ramos está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

continua após a publicidade

Vindo de vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians , o Ceará está escalado com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Pelo lado do Internacional, o técnico Roger Machado escolheu o seguinte time: Ivan Quaresma; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Tabata e Alan Patrick; Vitinho e Rafael Borré.

continua após a publicidade

➡️ Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

FICHA TÉCNICA
CEARÁ X INTERNACIONAL
34ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de novembro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE);
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

INTERNACIONAL: Ivan Quaresma; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Tabata e Alan Patrick; Vitinho e Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias