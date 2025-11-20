Com retornos, Ceará está escalado para receber o Internacional na Série A
Alvinegro encara os gaúchos nesta quinta-feira (20)
O Ceará está escalado para receber o Internacional nesta quinta-feira (20), na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), valendo pela 34ª rodada da Série A. O técnico Léo Condé tem retornos importantes para o duelo desta noite.
Condé terá a volta do meio-campista Vina, que estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além dele, o atacante Pedro Raul voltará ao time - o jogador ficou de fora contra o Corinthians por questões contratuais, já que está emprestado pelos paulistas.
O volante Fernando Sobral segue em transição e não está disponível. Já o lateral-direito Rafael Ramos está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.
Vindo de vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians , o Ceará está escalado com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.
Pelo lado do Internacional, o técnico Roger Machado escolheu o seguinte time: Ivan Quaresma; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Tabata e Alan Patrick; Vitinho e Rafael Borré.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X INTERNACIONAL
34ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de novembro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE);
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.
INTERNACIONAL: Ivan Quaresma; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Tabata e Alan Patrick; Vitinho e Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.
