Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 18:56 • São Paulo (SP)

São Paulo e Palmeiras se enfrentam às 20h desta segunda-feira (29), no Morumbis, pela quarta rodada do Brasileirão. Os técnicos Zubeldía e Abel Ferreira definiram as equipes escalações para o clássico.

O Tricolor teve algumas mudanças no time, e Ferreirinha, por exemplo, fica no banco de reservas. Outra novidade é o retorno de James Rodríguez entre os relacionados.

A escalação do São Paulo para enfrentar o Palmeiras é: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Alisson e Bobadilla; Luciano, André Silva e Calleri.

O Verdão também conta com alterações. O garoto Estêvão começa como titular, com Flaco López e Endrick no ataque. Lázaro e Mayke estão entre os reservas.

A escalação do Palmeiras para enfrentar o São Paulo é: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Endrick e Flaco López.

