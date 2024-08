Time europeu não responde proposta e Botafogo fica distante de reforço

John Textor, dono da SAF do Botafogo. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 13:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Nos últimos dias, o Botafogo tem encontrado barreiras para fechar a contratação de um reforço do futebol europeu: o clube não teve resposta à última proposta feita pelo grego Georgios Vagiannidis, defensor do Panathinaikos, da Grécia.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Glorioso insistiu na contratação do lateral de 21 anos: foram três propostas ao todo. A primeira girava em torno de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,1 milhões); a segunda foi avaliada no triplo, cerca de 3 milhões de euros (R$ 18,3 milhões). O valor mais recente ofertado, há cinco dias atrás, não foi divulgado.

O Botafogo é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

Vagiannidis gostaria muito de atuar no futebol brasileiro e a negociação com o Botafogo já estava acertada em termos pessoais, porém, os gregos desejam manter o atleta no elenco para a próxima temporada e tem freado os planos cariocas. O Panathinaikos está na disputa das fases preliminares da Europa League e enfrentará o Ajax no próximo dia 8. O jogador é esperado no time titular.

Desejo de Artur Jorge desde a época de Braga, o atleta é visto como imprescindível aos planos do time grego, que não planeja perdê-lo mesmo no último ano de contrato.

Distante do grego, o Botafogo planeja sondar outros nomes ainda não revelados. O prazo máximo para a inscrição na próxima fase da Libertadores é no próximo dia 9.

Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Aproveite para garantir a camisa deste ano do Fogão com frete grátis na Netshoes! A partir de R$ 339,49