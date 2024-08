Novo reforço, El-Arouch assinará por dois anos com o Botafogo

Mohamed El Arouch, do Lyon — Foto: Damien LG







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 18:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O francês El Arouch, de 20 anos, já está a caminho do Rio de Janeiro. O meia assinará por dois anos com o Botafogo, com opção de renovação por mais um ano. O Lyon liberou o jogador sem custos, mas continuou com 50% dos direitos do atleta, visando, principalmente, uma venda no futuro.

Revelação da base do Lyon, El Arouch desejava mudar de ares para retomar a carreira e ter uma nova motivação. O jogador pode atuar também como ponta-esquerda e até mesmo como segundo volante. O atleta tem passagens pela seleção sub-20 da França e fez apenas um jogo pelo Lyon na última temporada (2023/24). Como profissional, o francês tem apenas três jogos disputados.

Botafogo pode formalizar proposta por campeão da Eurocopa

Buscando reforços para seguir bem na temporada, o Botafogo deve oficializar, nos próximos dias, uma proposta para contar com o lateral português Cédric Soares, de 32 anos. Experiente, o jogador está livre no mercado.

O Glorioso deve enfrentar a concorrência de clubes da Turquia e da Espanha, que também monitoram a situação. O atleta disputou 34 partidas por Portugal, vencendo a Eurocopa de 2016 e participando da Copa do Mundo de 2018.

