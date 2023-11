A campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023 pode ser dividida em duas etapas bastante distintas em relação ao rendimento do time. Se no primeiro turno do Brasileirão, o Glorioso teve um desempenho irretocável, mantendo a liderança isolada com apenas duas derrotas, já no segundo turno caiu de produção. O momento que marca esse declínio de performance foi a derrota para o Flamengo por 2 a 1, pela x rodada. A queda para o Rubro-Negro ficou mais amarga por conta do atacante Bruno Henrique, que após marcar o gol da vitória, comemorou com o tradicional gesto do "chororô".