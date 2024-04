Dono do Botafogo, John Textor marca presença no Nilton Santos na partida contra Atlético-GO pelo Brasileirão 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após falas de John Textor, foi instaurada a CPI que apura a manipulação de jogos e apostas esportivas no futebol brasileiro, incluindo o Brasileirão 2023. Mas a questão que preocupa os torcedores do Botafogo é: o clube pode ser punido com as acusações do empresário?

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Após longo depoimento nesta semana, Textor se reuniu com o senador Jorge Kajuru e outros parlamentares para apresentar o relatório que, segundo ele, prova a manipulação de resultados no futebol brasileiro.

Nesta sexta-feira (26), o dono da SAF alvinegra será julgado por ter invadido o gramado na derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, em novembro do ano passado, e por insultos direcionados ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. No cenário atual, é improvável que o clube sofra algum tipo de punição pelas acusações. O que pode acontecer, é uma eventual responsabilização do dirigente.

- Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multa, Ednaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. Ninguém merece isso, esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito, nós não queremos perder desse jeito. São cinco jogos seguidos. Senhores, vocês jogaram um bom jogo, não é culpa de vocês, mas isso é corrupção - disse Textor após derrota para o Palmeiras.

John Textor no Nilton Santos após derrota para o Palmeiras no Brasileirão 2023. (Foto: Reprodução)

O julgamento foi iniciado na semana passada, e será dado a sequência para a setença final de John Textor. O empresário foi denunciado três vezes no artigo 243-F (ofensa à honra) e uma no 258-B (invadir local destinado à equipe de arbitragem ou o local da partida).

Como foram duas ou mais infrações, as penas são acumuladas, o que deixa a situação ainda mais complicada. Caso seja julgado como culpado, o dirigente pode ser banido do futebol brasileiro. O tempo de banimento será definido durante a sessão no tribunal, mas ela pode chegar até 360 dias.

O dono do Botafogo foi convidado a prestar depoimento ao Senado, na condição de testemunha, em julgamento ainda em curso, após fazer denúncias de que houve manipulação no futebol brasileiro nos anos de 2022 e 2023.