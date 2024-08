Botafogo perderá destaque da equipe no meio da temporada (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 10:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Na última terça-feira (9), o lateral-direito Damián Suárez comunicou à diretoria o seu desejo de deixar o Botafogo. O pedido deixou diretoria, elenco e torcedores surpresos, visto que o uruguaio é o titular da posição de um time que, embora tenha caído na Copa do Brasil, segue vivo na Libertadores e lidera o Brasileirão.

Damián Suárez ocupou uma lacuna grande no elenco, no momento em que virou titular da posição. O jogador de 36 anos acrescentou muito defensivamente, quanto ofensivamente, se tornando um suporte para o Luiz Henrique nas construções de jogadas pelo flanco direito alvinegro.

Quem é o substituto?

Artur Jorge conta com Mateo Ponte, de 21 anos. No entanto, o português não considera o jovem pronto para ser o titular da posição. Segundo o mesmo, o lateral tem ótimas qualidades, como a força e a velocidade, entretanto, ainda precisa se desenvolver nos cruzamentos, passes e "inteligência tática".

O outro lateral-direito é Rafael, que retornou bem após longo período no Departamento Médico. A questão é que o jogador sofreu uma nova lesão no joelho esquerdo, em abril, e vai ficar afastado por mais alguns meses.

Contratações

Georgios Vagiannidis, do Panathinaikos, foi alvo de três tentativas de contratação do Botafogo. No entanto, o clube grego negou as duas primeiras propostas, e nem sequer respondeu à terceira. O lateral grego, de 22 anos, foi um pedido pessoal do técnico Artur Jorge.

O jogador tem muita consistência defensiva e apoia bem o ataque. Além disso, o grego também pode atuar como extremo direito, fechando a linha de quatro do meio-campo.

Números na última temporada

Georgios Vagiannidis na temporada 23/24 pelo Panathinaikos:

36 jogos (24 titular)

1 gol

1 assistência

58 desarmes

18 interceptações

55% duelos ganhos

37 faltas cometidas

49 faltas sofridas

6 amarelos

Nota Sofascore 6.82

Damián Suárez pedir para ser negociado (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Mesmo com o olho no mercado de transferências, o Glorioso terá que focar nas competições, visto que o mesmo tem confronto decisivo contra o Palmeiras pela Libertadores, ainda no mês de agosto. O próximo jogo do Botafogo é contra o Juventude, no próximo domingo, às 11h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão.