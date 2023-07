Desde o início de sua passagem no futebol português que contou com período de altos e baixos, foram 106 partidas com sete assistências e oito gols além da conquista do Campeonato Português na temporada recém finalizada de 2022/2023.



Em palavras que foram veiculadas no site oficial do Esquadrão, o Diretor de Futebol, Carlos Santoro, exaltou a qualidade do novo reforço do clube e também o comportamento do atleta no sentido de priorizar o interesse do Tricolor em seus serviços:



- Gilberto saiu do país como um dos principais jogadores da Série A e seguiu demonstrando isso num grande da Europa, disputando Champions League e conquistando título. Agora, mesmo procurado por muitos clubes do Brasil, sempre colocou como prioridade o Bahia.