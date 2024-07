Torcedores picham sede do Atlético-MG após derrota para o Botafogo

(Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Torcedores do Atlético-MG perderam a paciência e picharam a sede do clube. Os protestos ocorreram após a derrota do Galo para o Botafogo, por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O prédio é localizado na região centro-sul de Belo Horizonte, no bairro de Lourdes. O local comporta todos os setores administrativos do clube. As taças também ficam na sede, expostas aos torcedores que quiserem visitar.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

"4 rato$" - foi o que os torcedores do Atlético-MG escreveram na parede da sede. A pichação é uma clara alusão ao grupo dos "4R's", empresários que administram a SAF do clube mineiro.

Além da pichação, o time vem sofrendo com as críticas nas redes sociais. No entanto, curiosamente, o técnico Gabriel Milito tem mantido sua imagem limpa com a torcida. Os atleticanos acreditam que o elenco está abaixo do esperado e os empresários que administram o clube não deram a devida atenção com contratações.