Rubens ressalta alegria em retorno ao Atlético-MG: ‘Estou muito bem’

Foto: Pedro Souza/CAM







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 19:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O polivalente Rubens está de volta ao Atlético. O jogador foi relacionado pelo técnico Gabriel Milito para o jogo contra o CRB, nesta quarta-feira (31), pela Copa do Brasil. Fora há algum tempo por causa de uma grave lesão, ele comemorou bastante o retorno.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

– Muito feliz de estar de volta, expectativa muito boa no que podemos fazer nessa temporada, pela força do nosso elenco. Espero voltar e ajudar o time com os objetivos que ainda temos nesse ano. O processo foi um pouco longo, mas estou muito bem hoje, não sinto dor nem nada, estou pronto para voltar – disse.

O jogador se lesionou contra o Criciúma, no dia 17 de abril, pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o jogo disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, ficou no empate por 1 a 1.

Rubens sofreu uma ruptura do ligamento colateral medial e lesão parcial do ligamento cruzado anterior. O departamento médico optou por tratamento sem cirurgia.

Foto: Pedro Souza/CAM

– Eu esperava até o pior por causa do lance, pelo que aconteceu. Mas o tratamento da lesão foi excelente, sou grato pelo trabalho de todo o departamento médico do Galo. Escolhemos pelo tratamento conservador. No começo foi difícil, muita dor, fiquei um bom tempo parado, mais de um mês com tratamento sem nenhuma movimentação. Fui me adaptando ao tratamento até chegar nessa recuperação – finalizou.