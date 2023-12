Ambos, Rodrigo Muniz e Gustavo Scarpa, permanecem como alvos do Atlético-MG para 2024. A expectativa é de dois ou três reforços, no máximo, durante esse período. Com a expressiva atuação no segundo turno e a permanência de Felipão como técnico, somadas às renovações contratuais, prevê-se que haja poucas alterações no elenco.