Atlético-MG está escalado com Rony entre titulares

O Atlético-MG está escalado para enfrentar o Bucaramanga nesta quinta-feira (24). O alvinegro entra em campo nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da Sul-Americana. O Galo precisa de apenas um empate, depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0. A partida será às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Cuca manda uma equipe muito próxima da considerada ideal. O Atlético não conta com Alan Franco, que está suspenso, Arana, que está lesionado. Além disso, Patrick, Caio Maia e Cadu estão no DM do clube.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio; Fausto Vera, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Hulk.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X BUCARAMANGA

JOGO DE VOLTA PLAYOFFS SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming);

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Auxiliares: Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)

Caminho até a final

Caso o Galo passe, vai enfrentar o Godoy Cruz, da Argentina, nas oitavas de final do torneio.

Caso chegue às quartas, o Galo pode reencontrar o "algoz" da fase de grupos, o Cienciano. As equipes se enfrentaram na fase de grupos, e ambos confrontos terminaram em empates. A equipe peruana foi a primeira colocada do Grupo H, enquanto os mineiros passaram em segundo, tendo que disputar o playoff.

Datas

Playoffs: semanas dos dias 16 de julho e 23 de julho;

Oitavas de final: semanas dos dias 13 de agosto e 20 de agosto;

Quartas de final: semanas dos dias 17 de setembro e 24 de setembro;

Semifinal: semanas dos dias 22 de outubro e 29 de outubro;

Final: 22 de novembro.

A final da Sul-Americana será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.