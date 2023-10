O Atlético-MG voltou aos treinamentos nesta quarta-feira (11) após dois dias de folga, depois da derrota por 2 a 1 para o Coritiba. O clube confirmou uma lesão na coxa direita do lateral direito Mariano, que pediu substituição no início do segundo tempo na partida contra o Coxa. O atleta de 37 anos já iniciou o tratamento na fisioterapia e não há previsão de retorno.