Lyanco revela proposta do futebol inglês antes de acerto com o Atlético-MG

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 17:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O novo zagueiro do Atlético-MG, Lyanco, revelou ter recebido uma proposta de um clube inglês antes de assinar com o Galo. No entanto, segundo o defensor, ele já havia dado sua palavra ao clube mineiro.

"Tinha oferta para continuar onde estava. Tinha oferta de voltar para a Inglaterra, onde eu tinha contrato. Surgiram clubes brasileiros também. Mas eu tinha dado minha palavra ao Galo e não pensei em mudar", afirmou Lyanco.

Além da proposta de um clube inglês, Lyanco também recebeu contatos do Botafogo, clube pelo qual passou quando era mais jovem. No entanto, ele decidiu apostar no projeto atleticano. Na ocasião do contato com o Glorioso, a situação era a mesma da Inglaterra: os empresários e seu pai já estavam em conversas avançadas com o time mineiro.

"Tive a sensação e a sabedoria de entender o que o projeto tinha a oferecer. Juntaram-se todos os fatores. Foi por isso que escolhi o Galo. A decisão foi até fácil. Durou um minuto de conversa. Não vou mentir, havia outras boas ofertas. Mas o projeto do Galo e o que posso contribuir foram os principais motivos", concluiu.

Lyanco já está treinando com o Atlético-MG e conta os minutos para fazer sua estreia com a camisa alvinegra. Ele poderá entrar em campo oficialmente a partir do duelo contra o Juventude, na terça-feira (16), às 19h (de Brasília), em partida fora de Belo Horizonte.