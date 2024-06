Internacional x Atlético-MG: qual é o histórico do confronto?

Foto: Pedro Souza / Atlético







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 26/06/2024 - 18:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Internacional e Atlético-MG se enfrentam, na noite desta quarta-feira (26) às 21h30, no Heriberto Hulse, em Criciúma. Saiba quem leva a melhor no confronto entre as equipes!

Estatísticas de Internacional x Atlético-MG

Já foram disputados 90 jogos entre as equipes ao longo da história, com o Colorado levando vantagem. Ao todo, são 38 vitórias do Internacional, 22 empates e 30 vitórias do Atlético. No último encontro, no Brasileirão de 2023, deu Galo, por 2 a 0, no Beira-Rio.

Como mandante, a vantagem também é do Inter, com 24 vitórias em 45 jogos. O Galo venceu 10 e aconteceram outros 11 empates. O Internacional já marcou 116 gols, enquanto o Atlético já balançou as redes em 108 oportunidades.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Internacional e Atlético-MG (onde assistir, horário e local).

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 21h30

📍 Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Mercado (Robert Renan ou Igor Gomes) e Renê; Thiago Maia, Alan Patrick e Aránguiz (Bruno Henrique); Wesley, Alario e Wanderson.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo; Brahian Palacios (Mariano) Battaglia, Zaracho, Pedrinho e Scarpa; Paulinho e Hulk.