Hulk inova e consegue nova profissão para conciliar com o Atlético-MG

Atacante do Atlético-MG, Hulk criou um canal sobre treinos e exercícios (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 22:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Aos 37 anos, o craque Hulk, do Atlético-MG, agora tem nova profissão. Em tempos modernos, ele agora se arrisca no YouTube. Nesta sexta-feira (5), o atacante divulgou a novidade para os seus seguidores.

Nas redes sociais, o camisa sete pediu para que seus fãs seguissem seu novo canal sobre treinos e exercícios. Eu seu primeiro vídeo, o jogador aparece em uma academia particular e avisou que estará postando novidades em breve.

Hulk chegou no Atlético-MG em 2021, conquistou um histórico Campeonato Brasileiro e é ídolo dentre os torcedores do Galo. O atleta possui contrato com o clube de Minas Gerais até dezembro de 2026.

Além do Brasileirão, o atacante venceu a Copa do Brasil em 2021, Supercopa do Brasil em 2022 ee quatro Campeonatos Mineiros: 2021, 2022, 2023 e 2024.