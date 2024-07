Gabriel Milito ressalta após vitória do Atlético-MG: ‘Vamos recuperar nossa melhor atuação’

(Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 11:44 • Rio de Janeiro

O Atlético-MG venceu o São Paulo, na noite dessa quinta-feira (11), por 2 a 1, na Arena MRV. O triunfo encerrou uma sequência ruim do Galo no Campeonato Brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O técnico Gabriel Milito comemorou a vitória da sua equipe e salientou que os atletas trabalharam duro em busca do resultado e começaram a limpar a imagem do grupo.

- Era ganhar, ganhar. Os jogadores se blindaram ao máximo e pouco a pouco vamos recuperar nossa melhor atuação. Necessitamos seguir trabalhando e melhorando, corrigindo alguns aspecto. É melhor corrigir a partir de vitória, pois gera calma e confiança. Era um jogo muito importante e os atletas entenderam isso e fizeram uma grande partida. - destacou o treinador.

➡️ Guilherme Arana manda recado a torcedores do Atlético-MG: ‘Vamos brigar lá em cima’

Galo venceu o São Paulo na Arena MRV e encerrou sequência negativa (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O segundo gol do Atlético-MG gerou polêmica. Após chute de fora da área, a bola pegou na barriga de Paulinho e entrou, gerando dúvida e uma certa demora da decisão do VAR. No entanto, Gabriel Milito fez uma observação sobre a arbitragem.

- Aqui eu tenho uma lista com acertos e erros da arbitragem. Eu tento não falar do arbitragem, e vocês sabem. E tem um jogo que eu poderia vir aqui e falar do arbitragem. E não o fiz. Mas reparem para tudo o que vai do Brasileirão: Atlético, em que jogo foi beneficiado e em que jogo foi prejudicado? Eu não vou falar disso. Para isso estão vocês (imprensa). Tirem as conclusões. - finalizou o técnico.

O Galo chegou a 21 pontos e está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o time mineiro enfrenta o Juventude, na terça-feira, às 19h (de Brasília), fora de casa.