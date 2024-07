Gabriel Milito analisa reestreia de Bernard pelo Atlético-MG

Bernard em campo contra o Juventude. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 15:44 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude, na noite dessa terça-feira (16), em jogo disputado no Estádio Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. A noite marcou a reestreia de duas peças importantes para o Galo na temporada: o zagueiro Junior Alonso e o meia Bernard. Gabriel Milito, treinador do time, avaliou a presença do meia em seu primeiro jogo desde o retorno.

-Bernard é um jogador de muita qualidade. Ele tem uma grande mentalidade e é muito competitivo. Por ser o primeiro jogo, fez uma partida fantástica. Participou muito do jogo, colaborando muito no ataque e também defensivamente. É um reforço de muita grandeza. - destacou Milito.

O comandante ressaltou, inclusive, que está satisfeito com o rendimento dos novos contratados, mas lamentou o empate, sobretudo diante do volume do Atlético-MG em campo. No total, o time mineiro registrou 20 finalizações contra apenas oito do Papo, e ainda teve o gol da virada, marcado por Hulk, anulado pelo árbitro de vídeo.

-Estou muito satisfeito com o rendimento e sei que, com o decorrer dos jogos, a entrega será ainda maior. Ele estava há muito tempo sem jogar. Também estou muito satisfeito com Alonso. - afirmou o treinador.

-A única coisa que me deixou frustrado hoje foi não ter conseguido a vitória, que seria merecida, pois mostramos muita qualidade. - finalizou.

Aos 31 anos, Bernard tomou a decisão de retornar ao Atlético-MG. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Com o placar, o Atlético-MG ficou na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. O Galo agora se prepara para receber o Vasco, no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.