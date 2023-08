Na última partida do Atlético-MG, o goleiro Everosn completou 200 jogos com a camisa alvinegra. O jogador conquistou o número no Mineirão, no jogo contra o Bahia pelo Brasileirão no último domingo (13). Em maior número de jogos no elenco, Everson só fica atrás de Réver, que já atuou 350 vezes pelo Galo.