Eita! Atlético ainda não venceu o Cruzeiro jogando na Arena MRV

Publicada em 20/04/2024 - 19:15 • Belo Horizonte (MG)

Vai ter clássico mineiro já na terceira rodada do Brasileirão, quando Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (20), às 21h, na Arena MRV. E a dificuldade no Galo contra a Raposa é evidente nos últimos jogos, principalmente quando a partida acontece na Arena MRV. Nos últimos três jogos no estádio, o Cruzeiro venceu dois e empatou um.

Estatisticas Atlético x Cruzeiro

O clássico mineiro já aconteceu em 390 oportunidades até o momento, e o Galo venceu a maioria dos confrontos. Foram 154 vitórias, 106 empates e 130 derrotas. Na última vez em que os times se enfrentaram, na final do Estadual deste ano, vitória do Galo por 3 a 1, fora de casa, que terminou com título mineiro.

O Galo ainda não venceu no Brasileirão. Até aqui, foram dois empates, contra Corinthians (0 a 0) e Criciúma (1 a 1). A Raposa, por outro lado, tem uma vitória e um empate, contra Botafogo (3 a 2) e Fortaleza (1 a 1).

Até o momento, os números do Atlético-MG no Brasileirão são os seguintes: 931 passes certos, 84 errados, nove finalizações certas e 19 erradas, 23 desarmes certos e três errados, sete escanteios a seu favor e um contra, além de 56.03% de posse de bola.

Os números do Cruzeiro até agora foram: 712 passes certos, 71 errados, 12 finalizações certas e 17 erradas, 17 desarmes certos e três errados, quatro escanteios a seu favor, e 55.64% de posse de bola.

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro (onde assistir, horário, escalações e local).

✅FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Cruzeiro

3ª rodada - Brasileirão

Data e horário: sábado, 20 de abril de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: SporTV e Premiere (pay-per-view)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Wagner Reway (VAR Fifa-MS)