Dono da SAF do Atlético-MG detona expulsão de Hulk e reclama de clubes adversários

Hulk reclamou da expulsão contra o Palmeiras na etapa inicial da Arena MRV (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 15:11 • Belo Horizonte (MG)

Dono da SAF do Atlético-MG, Rubens Menin detonou a expulsão do Hulk na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. O empresário também reclamou dos clubes da competição e pediu mais união no combate aos erros de arbitragem.

- O Atlético tomará todas as medidas cabíveis, mas sinto que enquanto todos os clubes não conseguirem enxergar além dos resultados momentâneos para se unir e cobrar a profissionalização da arbitragem no Brasil, o problema continua longe de ser resolvido. Fica a pergunta: desde quando isso é motivo de expulsão? E onde está o desrespeito em questionar o motivo de um cartão amarelo após uma falta que o próprio jogador sofreu? Além de jogarmos quase toda a partida com um a menos, é inegável o impacto que uma injustiça dessas proporções tem na equipe.

Aos 30 minutos da etapa inicial, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima marcou uma falta de Hulk e aplicou um cartão amarelo. Na sequência, o atacante questionou a punição e foi expulso da partida, como o próprio juiz explica na súmula da partida.

O Palmeiras já estava vencendo o confronto por 1 a 0 no momento em que Hulk foi expulso. No fim, o Verdão aplicou uma goleada por 4 a 0, e o Galo ainda sofreu com a expulsão de Paulinho, que não enfrenta o Vitória.