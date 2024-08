Atlético-MG empata com Cuiabá, que segue na zona de rebaixamento

Atlético empatou com Cuiabá (Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 18:47 • Minas Gerais

O Cuiabá empatou com o Atlético-MG neste sábado (17) na Arena MRV (Minas Gerais), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar final foi de 1x1, gols marcados por Igor Gomes, aos 11 minutos do primeiro tempo e Isidro Pitta, aos 44 minutos também na primeira metade do jogo. Ambos os gols foram de pênalti e foram assinaladas após longas revisões do VAR.

O resultado mantem o Cuiabá na zona de rebaixamento, na 19° posição e continua sem vencer. A última vitória do time ocorreu há mais de um mês, quando bateu o Bahia fora de casa, e vem de derrotas consecutivas para Fluminense, Athletico, Vitória e Grêmio.

O Galo poupou seus principais jogadores visando a Libertadores, confronto que acontece na terça-feira (17) contra o San Lorenzo pela volta das oitavas de final. O time começou com Saravia, Battaglia, Alonso, Arana, Scarpa, Otávio e Paulinho no banco de reservas.

Deyverson também foi um dos protagonistas da partida. Após deixar a equipe de Cuiabá duas semanas atrás, já voltou a enfrentar o antigo clube. A torcida do Galo apoiou o jogador encorajando a bater o pênalti que foi cobrado por Igor Gomes no início do jogo. No final do segundo tempo, antes de ser substituído por Scarpa, Deyverson teve gol anulado por impedimento.

Deyverson enfrenta antigo clube depois de duas semans (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O gramado do estádio também foi tópico polêmico e alvo de reclamações dos jogadores. Partes do gramado haviam sido trocados antes da partida, porém os jogadores reclamaram sobre a qualidade da grama utilizada depois que muitos buracos apareceram.