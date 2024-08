Bernard compara Deyverson com Jô às vésperas de decisão do Atlético-MG na Libertadores

Deyverson pode fazer sua estreia com o Atlético-MG na Libertadores (Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 15:57 • Belo Horizonte (MG)

Meia do Atlético-MG, Bernard avaliou as características de Deyverson e elogiou o novo centroavante do Galo. Em coletiva na véspera do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o atleta comparou o atacante com um ídolo do clube.

- (O Hulk) tem uma característica muito diferente, gosta de receber a bola no pé. O Deyverson já é um jogador com característica diferente, que vai lutar bastante, mas vai muito bem com a bola no pé, tem qualidade, então é um pouquinho da característica do Jô. Temos que tentar fazer um pouquinho diferente do que fazemos com o Hulk. Com Deyverson vamos ter essa característica, com força na bola área. A gente perde em alguns quesitos, mas acaba ganhando em outros. Acho que é importante termos essa diversidade dentro do nosso grupo.

Campeão da Libertadores em 2013, Bernard foi companheiro de Jô na história campanha que fez com que o Atlético-MG chegasse à Glória Eterna. Em 2024, Deyverson já foi inscrito na competição continental e pode fazer sua estreia contra o San Lorenzo.

A equipe argentina não vive uma grande fase, principalmente após as vendas de seus principais jogadores na janela de transferências. No entanto, Bernard não acredita em um confronto fácil, nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília).