O Atlético-MG instalou uma rede de proteção no setor visitante da Arena MRV para o clássico contra o Cruzeiro, no domingo (22). Com o entendimento de que a visibilidade vai ser prejudicada, os ingressos para a torcida do Cabuloso reduziram de valor, passando de R$ 200 para R$ 180 o preço da inteira.