Atlético-MG garante mais R$ 12,6 milhões em premiação na Libertadores

O meio-campista argentino Rodrigo Battaglia (R) do Atlético Mineiro e o meio-campista argentino Fausto Vera comemoram no final da partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores entre Atlético Mineiro e Fluminense no estádio Arena MRV em Belo Horizonte, Brasil, em setembro 25 de outubro de 2024. (Foto de DOUGLAS MAGNO/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 21:25 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 25/09/2024 - 22:35

Além da alegria e de manter a chance de conquistar o título da Libertadores, o Atlético-MG também garantiu mais US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões no câmbio atual) com a classificação para as semifinais. A premiação é paga pela Conmebol, sempre depois do jogo como mandante de cada semifinalista.

O Atlético-MG irá enfrentar o River Plate em uma das semifinais da competição. O primeiro jogo será na Arena MRV, na semana de 23 de outubro. O de volta acontecerá na semana de 30 de outubro, no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires.

De olho na vaga no Mundial

Deyverson saiu do banco de reservas, quase no fim do primeiro tempo, para substituir Bernard, machucado, e se tornou o herói da classificação do Atlético. O centroavante marcou os gols, aos cinco e a os 44 minutos da etapa final, aproveitando cruzamentos de Gustavo Scarpa e Hulk, respectivamente.

O Fluminense foi completamente dominado nos 90 minutos. O Atlético chutou 25 vezes a gol, contra apenas quatro do tricolor carioca.

O Atlético Mineiro mantém a esperança de classificação para o Intercontinental de Clubes, em dezembro próximo, no Qatar, e para a nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa, de 13 de junho a 15 de julho do ano que vem, nos Estados Unidos.