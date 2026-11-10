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Torcida do Vasco reage à escolha de Daronco para Cruzeiro x Palmeiras: 'Não dá'

Árbitro foi escalado para Cruzeiro e Palmeiras após polêmica na semifinal da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 19:17
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André Daronco, árbitro FIFA, veste preto e levanta os braços durante a partida.
Daronco foi o responsável por apitar Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil (Foto: Marcus Angelo/Photo Premium/Folhapress)

A escala de arbitragem da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro provocou comentários entre torcedores do Vasco nesta terça-feira (10). A definição da CBF chamou atenção porque Anderson Daronco, responsável pela arbitragem da semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, não foi afastado após a polêmica envolvendo um possível pênalti de Barboza.

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O árbitro, inclusive, foi escalado para Cruzeiro e Palmeiras, outro compromisso importante da competição. A Comissão de Arbitragem da CBF considerou correta a decisão de não marcar a penalidade no confronto entre cariocas e paulistas.

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A escolha repercutiu entre vascaínos nas redes sociais, especialmente pela lembrança do lance que gerou reclamações durante a semifinal. A escala também definiu Paulo César Zanovelli para comandar Vasco e Internacional, pela 35ª rodada do Brasileirão.

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Veja a escala de arbitragem da 35ª rodada do Brasileirão

Além de Daronco e Rafael Klein, a CBF definiu os responsáveis pelos outros confrontos da rodada. Bráulio da Silva Machado, que também teve sua atuação questionada no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, foi escalado para Coritiba x Santos.

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Confira a escala completa:

Jogo atrasado da 21ª rodada

  • Chapecoense x Vasco — Rodrigo José Pereira de Lima

35ª rodada

  1. Mirassol x Atlético-MG — Sávio Pereira Sampaio
  2. Coritiba x Santos — Bráulio da Silva Machado
  3. Remo x Chapecoense — Alex Stefano
  4. Flamengo x Athletico-PR — Rafael Klein
  5. Cruzeiro x Palmeiras — Anderson Daronco
  6. Grêmio x Bahia — Davi Lacerda
  7. Corinthians x Botafogo — Wilton Pereira Sampaio
  8. Vitória x Red Bull Bragantino — Ramon Abatti Abel
  9. Vasco x Internacional — Paulo César Zanovelli
  10. São Paulo x Fluminense — Lucas Casagrande
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