Como está o Vasco desde a morte de Eurico Miranda?

Vasco vive fase de recuperação e reestruturação no futebol desde 2019 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar da perda de Eurico Miranda há exatos cinco anos, o Vasco segue sua vida em uma nova Era após alguns percalços nas últimas temporadas. Desde a morte de um dos principais cartolas do clube, o Cruz-Maltino sofreu com descensos, mas vive a esperança por novos títulos.

Em 2019, a equipe fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro para a realidade naquele período e conquistou uma vaga na Sul-Americana. Naquele ano, o Cruz-Maltino encerrou a competição na frente de Fluminense e Botafogo. Além disso, o time protagonizou um duelo marcante com o Flamengo em uma partida que acabou empatada em 4 a 4.

No entanto, o Vasco não conseguiu se manter no lugar de onde nunca deveria ter saído. E deve ter decepcionado, e muito, Eurico Miranda. Em 2020, o Gigante da Colina foi rebaixado pela quarta vez na gestão de Alexandre Campello, que ocupou o cargo de mandatário em 2018 com o apoio do histórico dirigente.

Vasco não ganhou títulos desde a morte de Eurico Miranda (Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Além de não conquistar títulos desde o falecimento de Eurico Miranda, o Vasco amargou a Série B por dois anos consecutivos (2021 e 2022), uma vez que não conseguiu o acesso em 2021. Mas tudo começou a mudar no fim de 2022, quando o Cruz-Maltino foi comprado pela 777 Partners, subiu para a elite do futebol brasileiro e voltou a receber investimentos.

Desde o ano passado, o Gigante vem recebendo muitos investimentos no futebol, mas que não estão sendo traduzidos em conquistas. Em 2023, o Vasco foi eliminado na 2ª fase da Copa do Brasil e lutou contra o quinto rebaixamento de sua história até a última rodada do Campeonato Brasileiro, o que frustrou as expectativas da torcida.

No início de 2024, o Vasco está na semifinal do Campeonato Carioca em busca do seu primeiro título desde 2016, quando Eurico Miranda ainda era presidente do clube. Além disso, o Cruz-Maltino conquistou uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil pela primeira vez desde 2021.