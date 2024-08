Histórico de contratações do Santos depois de 6 meses na Série B

Histórico de contratações do Santos em 2024







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 10:26 • Santos, SP

Santos não fecha muitas contratações para o segundo semestre de 2024. Trazendo uma postura diferente daquela vista no começo ano.

Após ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história, o Santos passou por uma reestruturação de elenco. Na janela do início do ano de 2024, foram contratados 13 jogadores. Mas, até o momento, apenas uma contratação foi feita na segunda janela do ano.

A janela de contratações do segundo semestre começou dia 10 de julho de 2024 e vai até o dia 2 de setembro de 2024. Até agora apenas uma contratação foi fechada pelo Santos, o ponta-esquerda Billy Arce, apresentado ao clube esta semana.

Nomes como Wendel Silva, Yusupha Nije e o goleiro Renan são possibilidades para o Peixe, que briga pela diminuição dos valores a serem pagos nas negociações.

Além de poucas contratações do Santos em andamento, nomes como o zagueiro Joaquim e Wesley Patati podem sair do Peixe após despertarem interesse em outros clubes e perderem espaço dentro do time de Carille.

Patrick ficou fora durante muitos jogos e mesmo antes da janela abrir, Carille já dizia não ter planos futuros para o jogador no Santos.

O processo de redução da folha salarial do elenco teve início depois de seu rebaixamento e visa liberar espaço na folha para aumentar o fluxo de caixa do Alvinegro, que pretende reforçar a equipe para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro.

Contrações do Santos no início de 2024

Diego Pituca, meio-campista, ex-Kashima Antlers (início de 2024)

Giuliano, meia, ex-Corinthians (início de 2024)

Aderlan, lateral, ex-Bragantino (início de 2024)

Willian Bigode, atacante, ex-Fluminense (início de 2024)

Hayner, lateral, ex-Azuriz (início de 2024)

João Schmidt, volante, ex-Kawasaki Frontale, do Japão (início de 2024)

Gil, zagueiro, ex-Corinthians (início de 2024)

Guilherme, atacante, ex-Grêmio (início de 2024)

Pedrinho, atacante, ex-Lokomotiv Moscow (início de 2024)

Otero, meia, ex-Aucas, do Equador (início de 2024)

Gabriel Brazão, goleiro, ex-Inter de Milão (início de 2024)

Rodrigo Ferreira, lateral, ex-Mirassol (março de 2024)

Gonzalo Escobar, lateral, ex-Fortaleza (abril de 2024)

Quem saiu do Santos

Soteldo, atacante: emprestado ao Grêmio (janeiro de 2024)

Dodi, meio-campista: vendido ao Grêmio (janeiro de 2024)

Lucas Braga, lateral: emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão (janeiro de 2024)

Camacho, volante: contrato expirado (janeiro de 2024)

Luizinho, volante: emprestado ao Ipatinga (janeiro de 2024)

Maximiliano Silvera, atacante: contrato expirado (janeiro de 2024)

Júnior Caiçara, lateral: contrato expirado (janeiro de 2024)

Willian Maranhão, volante: transferência livre ao Avaí (janeiro de 2024)

Lucas Barbosa, atacante: emprestado ao Juventude (janeiro de 2024)

John Victor, goleiro: vendido ao Botafogo (janeiro de 2024)

Marcos Leonardo, atacante: vendido ao Benfica, de Portugal (janeiro de 2024)

Robson Reis, zagueiro: emprestado ao Náutico (janeiro de 2024)

João Lucas, lateral: emprestado ao Juventude (janeiro de 2024)

Jean Lucas, meio-campista: vendido ao Bahia (janeiro de 2024)

Allanzinho, atacante: emprestado ao Politehnica Iasi, da Romênia (janeiro de 2024)

Vinícius Zanocelo, meio-campista: emprestado ao Estoril, de Portugal (janeiro de 2024)

Gabriel Pirani, meia: vendido ao DC United, dos Estados Unidos (janeiro de 2024)

Lucas Lima, meia: emprestado ao Sport (fevereiro de 2024)

Lucas Lourenço, meia: contrato expirado (fevereiro de 2024)

Mendoza, atacante: transferência livre ao Adana Demirspor, da Turquia (fevereiro de 2024)

Messias, zagueiro: emprestado ao Goiás (abril de 2024)

Felipe Jonatan, lateral: transferência livre ao Fortaleza (abril de 2024)

Jhonnathan, zagueiro: emprestado à Chapecoense (abril de 2024)

Ed de Arruda, meia: emprestado ao Betim FC (abril de 2024)

Taílson, atacante: transferência livre ao Politehnica Iasi, da Romênia (julho de 2024)

Cazares, meia: rescisão contratual (julho de 2024)