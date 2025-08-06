Goleiro ex-Botafogo é o novo reforço do Fortaleza
Helton Leite assina contrato até o fim de 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza oficializou, nesta terça-feira (6), a contratação do goleiro Helton Leite para reforçar o elenco até o dia 31 de dezembro de 2026. O atleta, que estava defendendo as cores do Deportivo La Coruña, da Espanha, chega ao Leão do Pici após a diretoria tricolor efetuar o pagamento da multa rescisória no valor de € 300 mil (cerca de R$ 1,9 milhão) ao clube espanhol.
Relacionadas
Helton Leite, de 33 anos, se destacou na última temporada atuando pelo Deportivo La Coruña. Ele foi titular absoluto na Segunda Divisão Espanhola, onde somou 37 partidas disputadas. A carreira do goleiro na Europa também inclui quatro temporadas no futebol português, com passagens por Benfica e Boavista, além de uma experiência na Turquia, defendendo o Antalyaspor em 52 jogos oficiais.
No Brasil, Helton se tornou conhecido por sua passagem marcante pelo Botafogo, entre 2014 e 2017. Além do clube carioca, também atuou por Criciúma e São Caetano. Revelado nas categorias de base do América-MG, o jogador acumula experiência e bagagem internacional, credenciais que pesaram para sua chegada ao Fortaleza.
A contratação foi explicada pelo CEO do Fortaleza SAF, Marcelo Paz, que ressaltou a importância do reforço diante das recentes baixas no setor.
- É um goleiro experiente e de boa passagem internacional. O técnico Renato Paiva já o conhecia quando esteve no Bahia e tentou levá-lo, mas não foi possível naquele momento. Agora, com as nossas necessidades devido às lesões de Brenno e João Ricardo, acertamos com o Fortaleza. Ele tem qualidade, porte e experiência. Aceitou o desafio de imediato e chega para nos ajudar na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Chamou a atenção o interesse dele, pois estava em um clube tradicional, que queria a renovação, mas optou por vir para cá - afirmou o dirigente.
Com a chegada de Helton Leite, o Fortaleza reforça o elenco para a sequência da temporada e espera contar com o novo goleiro já nos próximos compromissos decisivos da equipe.
- Matéria
- Mais Notícias