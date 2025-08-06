Goleiro ex-Botafogo é o novo reforço do Fortaleza

O Fortaleza oficializou, nesta terça-feira (6), a contratação do goleiro Helton Leite para reforçar o elenco até o dia 31 de dezembro de 2026. O atleta, que estava defendendo as cores do Deportivo La Coruña, da Espanha, chega ao Leão do Pici após a diretoria tricolor efetuar o pagamento da multa rescisória no valor de € 300 mil (cerca de R$ 1,9 milhão) ao clube espanhol.

Helton Leite, ex-Botafogo, é o novo reforço do Fortaleza (Foto: Divulgação Fortaleza)

Helton Leite, de 33 anos, se destacou na última temporada atuando pelo Deportivo La Coruña. Ele foi titular absoluto na Segunda Divisão Espanhola, onde somou 37 partidas disputadas. A carreira do goleiro na Europa também inclui quatro temporadas no futebol português, com passagens por Benfica e Boavista, além de uma experiência na Turquia, defendendo o Antalyaspor em 52 jogos oficiais.

No Brasil, Helton se tornou conhecido por sua passagem marcante pelo Botafogo, entre 2014 e 2017. Além do clube carioca, também atuou por Criciúma e São Caetano. Revelado nas categorias de base do América-MG, o jogador acumula experiência e bagagem internacional, credenciais que pesaram para sua chegada ao Fortaleza.

A contratação foi explicada pelo CEO do Fortaleza SAF, Marcelo Paz, que ressaltou a importância do reforço diante das recentes baixas no setor.

- É um goleiro experiente e de boa passagem internacional. O técnico Renato Paiva já o conhecia quando esteve no Bahia e tentou levá-lo, mas não foi possível naquele momento. Agora, com as nossas necessidades devido às lesões de Brenno e João Ricardo, acertamos com o Fortaleza. Ele tem qualidade, porte e experiência. Aceitou o desafio de imediato e chega para nos ajudar na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Chamou a atenção o interesse dele, pois estava em um clube tradicional, que queria a renovação, mas optou por vir para cá - afirmou o dirigente.

Com a chegada de Helton Leite, o Fortaleza reforça o elenco para a sequência da temporada e espera contar com o novo goleiro já nos próximos compromissos decisivos da equipe.