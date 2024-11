Estêvão, do Palmeiras, supera marca de Endrick no Brasileirão

Endrick e Estêvão são formados nas categorias de base do Palmeiras (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 09/11/2024 - 08:15 • São Paulo (SP)

As crias da Academia têm assumido o protagonismo do Palmeiras nas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Se Endrick foi fundamental na conquista do título no ano passado, Estêvão tem se destacado em 2024, já superando os números do ex-companheiro.

+ Abel compara campanhas de Palmeiras e Botafogo e confirma quatro reforços para 2025

Após marcar na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, o camisa 41 chegou a 12 gols, ultrapassando Endrick, que balançou as redes 11 vezes na última edição da competição.

A principal diferença entre os dois, no entanto, está nas contribuições para gols. Enquanto o atual jogador do Real Madrid não registrou assistências em 2023, Estêvão soma 8 passes e lidera o Brasileirão com 20 participações diretas em gols.

Estêvão pode atingir feito histórico

Com apenas cinco rodadas em disputa, Estêvão caminha para se transformar no artilheiro mais jovem de uma edição do Campeonato Brasileiro. Apesar de cumprir suspensão no duelo contra o Bahia, o atacante é peça chave da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira e, se nada de inesperado ocorrer, será titular nos compromissos restantes do clube na competição.

Desde 1937, três jogadores se destacaram como artilheiros do Brasileirão com apenas 19 anos, considerando os torneios unificados: Ferreti, do Botafogo, na Taça Brasil de 1968; Amoroso, do Guarani, em 1994; e Keirrison, do Coritiba, em 2008.

Estêvão marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Grêmio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Dupla gerou lucro milionário ao Palmeiras

Além de seu desempenho em campo, Estêvão e Endrick se destacam como protagonistas de duas das maiores transferências da história do futebol brasileiro, gerando receitas milionárias para o Palmeiras.

Em 2022, o clube acertou a negociação de Endrick com o Real Madrid, da Espanha, por 72 milhões de euros (aproximadamente R$ 410 milhões na época), considerando o valor fixo, bônus por desempenho e impostos.

Já Estêvão foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra, em um acordo que pode chegar a 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões). Em razão da sua idade, o camisa 41 só se apresentará ao time londrino após o Super Mundial de Clubes, que acontecerá entre junho e julho de 2025, nos Estados Unidos.