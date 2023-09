Segundo Pelé, porém, o inventor da jogada foi Didi: "Quem inventou mesmo foi o Didi, eu apenas copiei." Retornou com força na década de 1990, quando alguns jogadores voltaram a aplicar a técnica na hora do pênalti. Em várias partes do mundo a técnica teve algum impacto, e a FIFA se pronunciou após a Copa do Mundo de 1998, na França. O artifício foi permitido, porém o goleiro também estava liberado para se movimentar em cima da linha do gol, antes da cobrança da penalidade. No início de 2000, o assunto caiu novamente no esquecimento, pois poucos cobradores tinham a destreza de o fazer. Em 2010, a paradinha voltou aos gramados brasileiros, quando a FIFA resolveu proibi-la.