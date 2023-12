A tarde e noite de domingo foram especiais para os meninos e meninas do projeto Tênis na Lagoa - Instituto Mirania Gomes Borges com a realização da 20ª edição da Festa de Natal nas quadras públicas da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Ao todo 190 crianças das quase 200 do projeto compareceram e brincaram com o grupo de alunos da Escola OLM através do projeto dos Voluntários Estenda a Mão , lancharam e receberam os presentes do Papai Noel que fez a alegria da criançada. Padrinho do projeto, a lenda do tênis brasileiro, Thomaz Koch, marcou presença assim como a madrinha Jaqueline Leal. O evento teve apoio da Granado, Sherwin-Williams e da Subprefeitura da Zona Sul do Rio de Janeiro.

As crianças haviam feito cartinhas para o Papai Noel semanas antes do evento e os presentes foram doados por várias pessoas e alunos sociais da escola de tênis de Alexandre Borges que apoiam o projeto.

"Foi um grande dia, as crianças ficaram muito felizes. É muito bom poder realizar o sonho de tantas crianças e dar um dia especial para elas e suas famílias. Ver o rosto delas felizes já nos satisfaz", destacou Alexandre Borges, coordenador do Tênis na Lagoa.