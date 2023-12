Ou, pelo menos, é o que refletem as pesquisas no canal de buscas do Google: o sérvio e o espanhol figuraram entre os 10 atletas mais pesquisados ​​de 2023. Nole é o sexto atleta mais pesquisado, enquanto Carlos ocupa a sétima posição, formando parte de uma lista que inclui nomes como Kylian Mbappé, Ja Morant, Harry Kane e Kyrie Irving. Há outras tendências que chamam muito mais atenção: Jannik Sinner foi a Pessoa Mais Procurada na Itália, Alcaraz ocupa a terceira posição na lista dos Atletas Mais Procurados na França e Grã-Bretanha, enquanto Dominic Thiem e Holger Rune lideram a Lista dos Atletas Mais Procurados nos seus respectivos países (Áustria e Dinamarca).