Nole fechou o ano com US$ 15,95 milhões de prize money com suas conquistas do Australian Open, Roland Garros, US Open e o ATP Finals como destaques. Bia Maia, 11ª do mundo, fechou como a 20ª com US$ 2,86 milhões, cerca de R$ 14,12 milhões e como a oitava entre as mulheres. A brasileira fez semi em Roland Garros e oitavas em Wimbledon e ainda ganhou o Elite Trophy.