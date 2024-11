Uruguai x Colômbia: quais as odds dos jogadores que atuam no Brasil?

Créditos: Associated Press / Alamy Stock Photo | Dentre os jogadores que atuam no Brasil, Borré é o mais cotado para marcar







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Uruguai e Colômbia voltam a se enfrentar pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece na sexta-feira, 15/11, às 21 horas, desta vez no estádio Centenário.

Ambas as seleções vêm desempenhando bom trabalho na competição. A Colômbia, em segundo lugar com 19 pontos, conquistou três vitórias nos últimos cinco jogos e persegue a atual líder Argentina. O Uruguai vem logo atrás, em terceiro lugar com 16 pontos.

Jogadores convocados atuantes no futebol brasileiro

Se você acompanha o futebol brasileiro, certamente já viu alguma das figuras que fazem parte das duas seleções.

Pela Colômbia, Rafael Borré, que atua pelo Internacional, Jhon Arias, pelo Fluminense, e Richard Rios, pelo Palmeiras, são três dos jogadores mais cotados para marcar segundo as casas de apostas.

Já pela Seleção Uruguaia, nesta convocação o único representante do futebol brasileiro é Luciano Rodríguez, do Bahia, e também é uma das maiores expectativas de gol de sua equipe.

O mais cotado para marcar segundo as casas de apostas é Borré. De acordo com a bet365, o atacante do Internacional tem 20% de chances de marcar a qualquer momento na partida entre Uruguai e Colômbia.

Confira as odds da bet365 na tabela abaixo:

Mercado: Marcadores de Gol Odds - A Qualquer Momento Rafael Borré (COL) 5.00 Jhon Arias (COL) 8.00 Richard Rios (COL) 8.00 Luciano Rodríguez (URU) 5.50 Apostar na bet365 >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 13 de novembro de 2024 às 14h30.

Uruguai x Colômbia: favorita segundo as odds

O Uruguai vem de uma sequência desfavorável: a equipe liderada por Marcelo Bielsa conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. No entanto, o fator casa pesa para que a Seleção Uruguaia seja considerada a favorita.

Na bet365, a odd para a vitória do Uruguai é 2.20, enquanto para a vitória da Colômbia é 3.50. A cotação para o empate é 3.20.