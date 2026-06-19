Uruguai x Cabo Verde Palpite – Análise e odds (21/06)

Confira os palpites e informações de Uruguai x Cabo Verde pela Copa do Mundo

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O Uruguai enfrenta Cabo Verde neste domingo (21), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A Celeste ficou no 1 x 1 com a Arábia Saudita na estreia e precisa vencer para não chegar pressionada ao duelo final contra a Espanha.

Do outro lado, Cabo Verde vive o momento mais marcante de sua história no futebol. Os Tubarões Azuis arrancaram um empate heroico por 0 x 0 contra os espanhóis na abertura, com atuação decisiva do goleiro Vozinha, e agora tentam repetir a resistência contra outro adversário de tradição.

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Melhores palpites para Uruguai x Cabo Verde pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Uruguai busca reação, Cabo Verde tenta nova resistência

O Uruguai chegou ao Mundial com expectativas altas, mas a preparação trouxe sinais de alerta. Nos seis jogos anteriores à Copa, a equipe de Marcelo Bielsa venceu apenas uma vez, empatou quatro partidas e sofreu uma derrota pesada por 5 x 1 para os Estados Unidos.

Na estreia contra a Arábia Saudita, a Celeste teve mais posse nos primeiros 35 minutos, mas encontrou dificuldades para transformar controle em chances claras. O gol saudita, marcado por Abdulelah Al-Amri aos 41 minutos, aumentou a pressão sobre uma equipe que já vinha mostrando problemas de eficiência ofensiva.

A reação só apareceu no segundo tempo, depois das entradas de Agustín Canobbio e Nicolás de la Cruz. O empate veio aos 80 minutos, com Maximiliano Araújo completando jogada pela esquerda. Foi o único lance em que o Uruguai conseguiu superar Mohammed Al-Owais, destaque da partida pelo lado saudita.

O meio-campo segue como a principal força uruguaia. Federico Valverde dá intensidade, chegada e liderança técnica; Manuel Ugarte protege a defesa; e Rodrigo Bentancur oferece qualidade na distribuição. Contra Cabo Verde, esse setor precisará acelerar mais a circulação para evitar um jogo previsível.

O ataque, porém, ainda precisa responder. Darwin Núñez teve atuação discreta na estreia e não conseguiu se impor diante da defesa saudita. Sem Giorgian de Arrascaeta, Bielsa perde criatividade entre linhas e pode depender ainda mais de Valverde, Maximiliano Araújo e das bolas paradas para romper o bloqueio adversário.

Cabo Verde fez história ao segurar a Espanha no 0 x 0 em Atlanta. A seleção concedeu 27 finalizações e teve apenas 26% de posse, mas mostrou disciplina, coragem e concentração para sobreviver a longos períodos de pressão. Vozinha, aos 40 anos, foi o grande nome, com sete defesas.

O problema é que a atuação também expôs limites claros. Cabo Verde quase não conseguiu manter a bola no campo ofensivo e completou pouquíssimos passes longe da própria área. Contra o Uruguai, a proposta deve ser parecida: bloco baixo, resistência, bolas paradas e transições pontuais com Ryan Mendes e Dailon Livramento.

Confrontos diretos entre Uruguai x Cabo Verde

Uruguai e Cabo Verde nunca se enfrentaram na história do futebol. A partida no Hard Rock Stadium será o primeiro duelo entre as duas seleções, seja em amistosos ou competições oficiais.

A ausência de confrontos diretos torna a análise mais dependente do momento atual e do contexto do Grupo H. O Uruguai chega pressionado pelo empate com a Arábia Saudita, enquanto Cabo Verde tenta confirmar que o empate contra a Espanha não foi apenas um episódio isolado.

O recorte indireto passa justamente pelos adversários do grupo. Cabo Verde segurou a Espanha em 0 x 0, enquanto o Uruguai empatou por 1 x 1 com a Arábia Saudita. A terceira rodada terá Espanha x Uruguai e Cabo Verde x Arábia Saudita, o que aumenta o peso do resultado deste domingo.

Notícias de Uruguai x Cabo Verde

Uruguai: desfalques e dúvidas

Ronald Araújo está fora da partida. O zagueiro do Barcelona sofreu lesão muscular durante a preparação e não participou da estreia contra a Arábia Saudita, quando Sebastián Cáceres e Mathías Olivera formaram a dupla de zaga.

Giorgian de Arrascaeta também é desfalque confirmado. A ausência do meia do Flamengo reduz as opções criativas de Bielsa, especialmente em bolas paradas e passes decisivos no último terço.

Fernando Muslera deve ser mantido no gol. Aos 39 anos, o goleiro se tornou o jogador mais velho a representar o Uruguai em Copas na estreia contra a Arábia Saudita e segue como opção de experiência para Bielsa.

José María Giménez ficou fora da primeira rodada por problema no tornozelo. Se estiver recuperado, pode retomar vaga na zaga, mas a tendência inicial ainda aponta para manutenção de Cáceres e Mathías Olivera.

Provável escalação do Uruguai (4-4-2): Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Maximiliano Araújo; Federico Viñas e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Cabo Verde: desfalques e dúvidas

Cabo Verde não tem desfalques confirmados para enfrentar o Uruguai. A expectativa é que Bubista mantenha a base que segurou a Espanha, com pequenos ajustes apenas no setor ofensivo.

Vozinha seguirá como titular no gol após a atuação histórica na estreia. À frente dele, a linha defensiva com Sidny Lopes Cabral, Diney, Pico e Steven Moreira deve ser preservada.

Kevin Pina será o primeiro escudo à frente da defesa, com função essencial para bloquear o corredor central. Ryan Mendes, capitão e jogador mais experiente do elenco, seguirá como referência técnica pelo lado direito.

No ataque, Dailon Livramento deve ser mantido como homem mais avançado. O artilheiro das Eliminatórias terá poucas chances, mas será importante para segurar a bola e permitir que Cabo Verde respire nos momentos de pressão.

Provável escalação de Cabo Verde (4-1-4-1): Vozinha; Sidny Lopes Cabral, Diney, Pico e Steven Moreira; Kevin Pina; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte e Ryan Mendes; Dailon Livramento. Técnico: Bubista.

Destaques individuais de Uruguai x Cabo Verde

Jogador destaque · Uruguai Federico Valverde 8 Gols pelo Real Madrid na temporada 2025/26 em 47 jogos 12 Assistências pelo Real Madrid na temporada 2025/26 74 Convocações pela seleção uruguaia (incluindo a Copa 2026) 9 Gols pelo Uruguai em jogos oficiais e amistosos Jogador destaque · Cabo Verde Vozinha 7 Defesas contra a Espanha na estreia da Copa do Mundo 2026 91 Jogos pela seleção de Cabo Verde desde 2012 40 Anos de idade, jogador mais velho a atuar em estreia de Copa por sua seleção 0 Gols sofridos na estreia mesmo com 27 finalizações da Espanha

Os técnicos - Bielsa cobra reação, Bubista sustenta sonho histórico

Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa, de 70 anos, assumiu o Uruguai em maio de 2023 e levou a seleção à quarta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas. Seu trabalho manteve a Celeste competitiva, intensa e fiel a um modelo de pressão alta e marcação agressiva.

A fase recente, porém, exige ajustes. O Uruguai venceu apenas um dos últimos jogos antes da Copa e empatou na estreia contra a Arábia Saudita. Contra Cabo Verde, Bielsa precisa encontrar soluções para furar um bloco baixo sem expor a equipe em transições.

Bubista

Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, é ex-zagueiro, ex-capitão da seleção cabo-verdiana e comanda o time desde 2020. Foi o treinador responsável por levar Cabo Verde à classificação inédita para a Copa do Mundo.

Sua equipe tem identidade clara: compactação, disciplina defensiva e transições pontuais. O empate com a Espanha reforçou a confiança no modelo, mas o desafio agora será repetir a concentração contra um Uruguai pressionado e mais físico.

Análise tática de Uruguai x Cabo Verde

O Uruguai deve atuar em 4-4-2, com Valverde pelo lado direito, liberdade para atacar por dentro e Ugarte e Bentancur como base de sustentação. A equipe precisa circular a bola com mais velocidade do que na estreia para não facilitar a recomposição cabo-verdiana.

Cabo Verde deve repetir o 4-1-4-1 que funcionou contra a Espanha. Kevin Pina será o escudo à frente da defesa, enquanto as duas linhas compactas tentarão proteger a entrada da área e forçar o Uruguai a cruzar de zonas menos favoráveis.

O duelo entre Darwin Núñez e a defesa de Cabo Verde pode ser decisivo. O atacante uruguaio leva vantagem física, mas dependerá de melhor abastecimento pelos lados. Maximiliano Araújo, pela esquerda, e Valverde, pela direita, precisam aproximar mais dos atacantes.

As bolas paradas podem ser o caminho mais claro para a Celeste. Sem Arrascaeta, a execução perde criatividade, mas o Uruguai ainda tem bons cabeceadores e presença física. Cabo Verde resistiu muito contra a Espanha, mas tende a sofrer se permitir excesso de escanteios e faltas laterais.

Prognóstico de placar exato para Uruguai x Cabo Verde

🎯 Palpite do Lance! Uruguai 1 x 0 Cabo Verde – Odd 5,00 na Br4Bet O Uruguai tem mais qualidade técnica e aparece como favorito, mas Cabo Verde deve oferecer resistência defensiva. A tendência é de uma vitória apertada da Celeste, decidida em detalhes. Quatro dos seis últimos jogos do Uruguai tiveram dois gols ou menos , incluindo três empates sem gols ou 1 x 1

, incluindo três empates sem gols ou 1 x 1 Cabo Verde sofreu apenas 0,8 gol por jogo nas eliminatórias africanas e segurou a Espanha no 0 x 0 na estreia, com sete defesas de Vozinha

nas eliminatórias africanas e segurou a Espanha no 0 x 0 na estreia, com sete defesas de Vozinha Federico Valverde registrou oito gols e 12 assistências pelo Real Madrid em 2025/26, sendo a principal arma ofensiva da Celeste

pelo Real Madrid em 2025/26, sendo a principal arma ofensiva da Celeste José María Giménez tem 99 convocações e oito gols pela seleção, a maioria de cabeça em jogadas de bola parada

pela seleção, a maioria de cabeça em jogadas de bola parada Três das sete vitórias de Cabo Verde nas eliminatórias foram por 1 x 0, indicando que seus jogos costumam ter placar baixo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 18h55 (19/06). Consulte o guia do Lance! para saber como apostar na Copa do Mundo.