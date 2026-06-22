logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Tchéquia x México Palpite – Análise e odds (24/06)

Confira os palpites e informações de Tchéquia x México pela Copa do Mundo

PorRodrigo AlcântaraSão Paulo (SP)
22/06/2026 22:07
Favorite o Lance! no Google

A Tchéquia encara o México nesta quarta-feira, 24 de junho de 2026, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo, em jogo a ser disputado no Estádio Azteca, na Cidade do México.

O time de Miroslav Koubek soma apenas um ponto e precisa vencer para seguir vivo, enquanto o México de Javier Aguirre já garantiu vaga no mata-mata e lidera a chave com seis pontos. Confira a análise completa e os palpites do Lance para o confronto.

Melhores palpites para Tchéquia x México pela Copa do Mundo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 21h30 (22/06) nas melhores casas de aposta da Copa do Mundo.

Análise da partida - México busca manter 100% de aproveitamento e garantir liderança do Grupo A

A diferença entre as duas seleções na tabela do Grupo A define o roteiro do jogo. O México fez campanha perfeita até aqui e chega à terceira rodada com a vaga garantida e a liderança praticamente assegurada.

A seleção de Javier Aguirre venceu a África do Sul por 2 x 0 na estreia, com gols de Julián Quiñones e Raúl Jiménez, e superou a Coreia do Sul por 1 x 0 na sequência.

São seis pontos somados, três gols marcados e nenhum sofrido, números que sustentam a solidez defensiva como principal marca do time.

Atual 14º colocado no ranking da Fifa, o México joga em casa, mas vive um detalhe importante: por já estar classificado, tende a poupar titulares para o mata-mata, fase em que não vence um jogo há 40 anos.

Do outro lado, a Tchéquia vive situação oposta e encara um confronto eliminatório na prática. A equipe perdeu para a Coreia do Sul por 2 x 1 na estreia, mesmo abrindo o placar com Ladislav Krejčí, e cedeu o empate por 1 x 1 à África do Sul em um pênalti nos minutos finais.

O resultado deixou os tchecos na terceira posição, com apenas um ponto, e dependendo de uma vitória para ter chance real de avançar.

O retorno tcheco a uma Copa do Mundo aconteceu após 20 anos de ausência e foi construído no sacrifício, com duas classificações nos pênaltis nos playoffs europeus, contra Irlanda e Dinamarca.

O estilo de Koubek é pragmático e apoiado na organização defensiva, nas bolas paradas e na presença de Patrik Schick, mas a pouca criatividade no jogo aberto limita o time quando precisa tomar a iniciativa.

Para quem quer aproveitar as nossas dicas grátis para o duelo da seleção brasileira, confira opções bem acessíveis em casas de apostas com depósito mínimo de 1 real.

Confrontos diretos entre Tchéquia x México

Tchéquia e México se enfrentaram apenas uma vez na história como nações independentes, em um duelo isolado há mais de duas décadas.

O único confronto aconteceu em 8 de fevereiro de 2000, em um torneio amistoso na China, e terminou com vitória tcheca por 2 x 1.

Antes disso, o México mediu forças com a antiga Tchecoslováquia, incluindo uma derrota por 3 x 1 na Copa do Mundo de 1962.

De qualquer forma, esse retrospecto tem valor apenas histórico e não oferece pistas confiáveis para o jogo desta quarta-feira, já que as equipes mudaram completamente desde então.

Notícias de Tchéquia x México

As duas equipes chegam para a rodada decisiva monitorando a situação física do elenco e possíveis ajustes nas escalações. O momento da competição também aumenta a importância dos principais jogadores, que podem atingir marcas importantes e assumir papel decisivo na luta pela classificação.

Tchéquia: desfalques e dúvidas

A Tchéquia não terá o lateral David Jurásek, que sofreu uma lesão na coxa em treino e está fora pelo restante do torneio.

O restante do elenco está à disposição, e Adam Hložek, recuperado de problemas na panturrilha e no pé que o tiraram de boa parte da temporada, segue como opção ofensiva.

Como precisa do resultado, a tendência é que Koubek mantenha a base das primeiras rodadas, com Schick na referência e Krejčí, perigoso nas bolas paradas, no comando da defesa.

Provável escalação da Tchéquia (3-4-2-1): Matěj Kovář; Ladislav Krejčí, Tomáš Holeš e Robin Hranáč; Vladimír Coufal, Tomáš Souček, Alexandr Sojka e Jaroslav Zelený; Pavel Šulc e Adam Hložek; Patrik Schick. Técnico: Miroslav Koubek.

México: desfalques e dúvidas

O México não tem desfalques por lesão e ainda recupera uma peça importante. O zagueiro César Montes cumpriu suspensão na segunda rodada, após ser expulso na estreia, e está liberado para voltar à zaga.

Com a classificação assegurada, Aguirre deve promover rodízio e tende a poupar Raúl Jiménez, o que abre caminho para Santiago Giménez e Julián Quiñones no ataque, além de uma possível primeira titularidade do jovem Gilberto Mora.

Provável escalação do México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Romo e Orbelín Pineda; Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

Destaques individuais de Tchéquia x México

Patrik Schick é a principal referência ofensiva da Tchéquia e lidera a equipe em finalizações. Pelo lado mexicano, Raúl Jiménez continua sendo um dos jogadores mais perigosos, participando diretamente das principais jogadas de ataque da equipe.

Jogador destaque · Tchéquia
Patrik Schick
Centroavante · Bayer Leverkusen
16
Gols na Bundesliga 2025/26 em 28 jogos pelo Bayer Leverkusen
19
Participações em gol na Bundesliga 2025/26 (16 gols e 3 assistências)
5
Gols na Eurocopa de 2020, quando foi artilheiro do torneio ao lado de Cristiano Ronaldo
100
Gols pelo Bayer Leverkusen em todas as competições, marca atingida em abril de 2026
Jogador destaque · México
Raúl Jiménez
Centroavante · Fulham
9
Gols na Premier League 2025/26 em 36 jogos pelo Fulham
1
Primeiro gol em Copas do Mundo, marcado nesta edição diante da África do Sul (2 x 0)
93%
Aproveitamento em pênaltis na carreira, com 28 convertidos em 30 cobranças
4
Copas do Mundo disputadas na carreira (2014, 2018, 2022 e 2026)

Os técnicos – Koubek na defesa, Aguirre no controle

Miroslav Koubek

Miroslav Koubek assumiu a Tchéquia em dezembro de 2025 e comandou apenas as duas partidas dos playoffs antes de chegar à Copa.

Aos 74 anos, ele se tornou o treinador mais velho da história dos Mundiais e construiu sua trajetória no futebol tcheco, com três passagens pelo Viktoria Plzeň e o título nacional de 2015.

Seu trabalho à frente da seleção tem como marca a disciplina defensiva e a aposta na eficiência em bolas paradas.

Javier Aguirre

Javier Aguirre vive sua terceira passagem pelo comando do México e traz vasta experiência em Copas do Mundo.

O técnico conquistou a Copa Ouro de 2025 e a Liga das Nações da Concacaf, dando ao time identidade competitiva e equilíbrio entre solidez defensiva e qualidade ofensiva.

Diante da Tchéquia, seu desafio é administrar um elenco já classificado e dosar o rodízio sem perder o ritmo conquistado nas primeiras rodadas.

Análise tática de Tchéquia x México

A Tchéquia deve se organizar em um 3-4-2-1, com Vladimír Coufal e Jaroslav Zelený como alas e Schick isolado na frente, apoiado por Pavel Šulc e Adam Hložek.

A força ofensiva tcheca passa pelas bolas paradas e pelos cruzamentos para a área, onde Schick e Tomáš Souček são referências no jogo aéreo.

O problema é que a necessidade de vencer obriga a Tchéquia a se expor, e os espaços deixados pela linha de três zagueiros podem favorecer as transições mexicanas.

O México, em um 4-3-3, controla a posse com Edson Álvarez protegendo a defesa e mantém a organização que garantiu duas atuações sem sofrer gols.

Pelos lados, os pontas dão amplitude e velocidade, enquanto os laterais apoiam o ataque quando a equipe avança.

O duelo central coloca a sólida defesa mexicana, mesmo com possíveis mudanças, contra a dependência tcheca de Schick e das jogadas ensaiadas.

Prognóstico de placar exato para Tchéquia x México

O cenário mais provável aponta para uma vitória mexicana em um confronto equilibrado. A necessidade de vitória da Tchéquia pode tornar o jogo mais aberto na segunda etapa, favorecendo os espaços para os contra-ataques dos norte-americanos.

Apostar no placar exato de uma partida é naturalmente mais arriscado que outros mercados. Verifique opções com plataformas com bônus.

🎯 Palpite do Lance!
Tchéquia 0 x 1 México - Odd 6,66 na Br4Bet
O México reúne mais qualidade e joga em casa, mas deve poupar titulares por já estar classificado, o que aponta para um jogo controlado e de poucos gols. A Tchéquia precisa se arriscar e pode ficar exposta nas transições.
  • O México lidera o grupo com seis pontos e nenhum gol sofrido em dois jogos
  • Já classificado, o México tende a poupar titulares, deixando o jogo mais truncado
  • A Tchéquia marcou apenas dois gols em duas rodadas e foi pouco eficaz no ataque
  • César Montes volta à zaga mexicana após cumprir suspensão na segunda rodada
  • No único confronto direto, em 2000, a Tchéquia venceu por 2 x 1, mas o resultado tem apenas valor histórico

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 21h30 (22/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Tudo sobre

Sugerida para você!

Escudos de Escócia e Brasil para Palpites na Copa do Mundo
PalpitesEscócia x Brasil Palpite – Análise e odds (24/06)Há 4 horas
Escudos de Marrocos x Haiti para Palpites da Copa do Mundo
PalpitesMarrocos x Haiti Palpite – Análise e odds (24/06)Há 5 horas
Escudos de Bósnia e Catar para Palpites da Copa do Mundo
PalpitesBósnia x Catar Palpite – Análise e odds (24/06)Há 9 horas
Escudos de Suíça e Canadá para Palpites da Copa do Mundo
PalpitesSuíça x Canadá Palpite – Análise e odds (24/06)Há 10 horas
Palpites de Basquete Hoje
PalpitesPalpites Basquete Hoje – NBA, NBB e mais (22/06)Há 12 horas
Palpites de Hoje em futebol: análise, destaques e odds altas
PalpitesPalpites de Futebol Hoje: Destaques, Placar Exato e Odds Altas (22/06)Há 12 horas

Mais LANCE!

Palpites dos jogos da Copa do Mundo de 2026
Palpites de hoje Copa do Mundo 2026: análise de jogos e mercados
Escudos de Noruega e Senegal para Palpites na Copa do Mundo
Noruega x Senegal Palpite – Análise e odds (22/06)
Escudos de Panamá e Croácia para Palpites na Copa do Mundo
Panamá x Croácia Palpite – Análise e odds (23/06)