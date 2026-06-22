Tchéquia x México Palpite – Análise e odds (24/06)
Confira os palpites e informações de Tchéquia x México pela Copa do Mundo
A Tchéquia encara o México nesta quarta-feira, 24 de junho de 2026, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo, em jogo a ser disputado no Estádio Azteca, na Cidade do México.
O time de Miroslav Koubek soma apenas um ponto e precisa vencer para seguir vivo, enquanto o México de Javier Aguirre já garantiu vaga no mata-mata e lidera a chave com seis pontos. Confira a análise completa e os palpites do Lance para o confronto.
Melhores palpites para Tchéquia x México pela Copa do Mundo
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Análise da partida - México busca manter 100% de aproveitamento e garantir liderança do Grupo A
A diferença entre as duas seleções na tabela do Grupo A define o roteiro do jogo. O México fez campanha perfeita até aqui e chega à terceira rodada com a vaga garantida e a liderança praticamente assegurada.
A seleção de Javier Aguirre venceu a África do Sul por 2 x 0 na estreia, com gols de Julián Quiñones e Raúl Jiménez, e superou a Coreia do Sul por 1 x 0 na sequência.
São seis pontos somados, três gols marcados e nenhum sofrido, números que sustentam a solidez defensiva como principal marca do time.
Atual 14º colocado no ranking da Fifa, o México joga em casa, mas vive um detalhe importante: por já estar classificado, tende a poupar titulares para o mata-mata, fase em que não vence um jogo há 40 anos.
Do outro lado, a Tchéquia vive situação oposta e encara um confronto eliminatório na prática. A equipe perdeu para a Coreia do Sul por 2 x 1 na estreia, mesmo abrindo o placar com Ladislav Krejčí, e cedeu o empate por 1 x 1 à África do Sul em um pênalti nos minutos finais.
O resultado deixou os tchecos na terceira posição, com apenas um ponto, e dependendo de uma vitória para ter chance real de avançar.
O retorno tcheco a uma Copa do Mundo aconteceu após 20 anos de ausência e foi construído no sacrifício, com duas classificações nos pênaltis nos playoffs europeus, contra Irlanda e Dinamarca.
O estilo de Koubek é pragmático e apoiado na organização defensiva, nas bolas paradas e na presença de Patrik Schick, mas a pouca criatividade no jogo aberto limita o time quando precisa tomar a iniciativa.
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Confrontos diretos entre Tchéquia x México
Tchéquia e México se enfrentaram apenas uma vez na história como nações independentes, em um duelo isolado há mais de duas décadas.
O único confronto aconteceu em 8 de fevereiro de 2000, em um torneio amistoso na China, e terminou com vitória tcheca por 2 x 1.
Antes disso, o México mediu forças com a antiga Tchecoslováquia, incluindo uma derrota por 3 x 1 na Copa do Mundo de 1962.
De qualquer forma, esse retrospecto tem valor apenas histórico e não oferece pistas confiáveis para o jogo desta quarta-feira, já que as equipes mudaram completamente desde então.
Notícias de Tchéquia x México
As duas equipes chegam para a rodada decisiva monitorando a situação física do elenco e possíveis ajustes nas escalações. O momento da competição também aumenta a importância dos principais jogadores, que podem atingir marcas importantes e assumir papel decisivo na luta pela classificação.
Tchéquia: desfalques e dúvidas
A Tchéquia não terá o lateral David Jurásek, que sofreu uma lesão na coxa em treino e está fora pelo restante do torneio.
O restante do elenco está à disposição, e Adam Hložek, recuperado de problemas na panturrilha e no pé que o tiraram de boa parte da temporada, segue como opção ofensiva.
Como precisa do resultado, a tendência é que Koubek mantenha a base das primeiras rodadas, com Schick na referência e Krejčí, perigoso nas bolas paradas, no comando da defesa.
Provável escalação da Tchéquia (3-4-2-1): Matěj Kovář; Ladislav Krejčí, Tomáš Holeš e Robin Hranáč; Vladimír Coufal, Tomáš Souček, Alexandr Sojka e Jaroslav Zelený; Pavel Šulc e Adam Hložek; Patrik Schick. Técnico: Miroslav Koubek.
México: desfalques e dúvidas
O México não tem desfalques por lesão e ainda recupera uma peça importante. O zagueiro César Montes cumpriu suspensão na segunda rodada, após ser expulso na estreia, e está liberado para voltar à zaga.
Com a classificação assegurada, Aguirre deve promover rodízio e tende a poupar Raúl Jiménez, o que abre caminho para Santiago Giménez e Julián Quiñones no ataque, além de uma possível primeira titularidade do jovem Gilberto Mora.
Provável escalação do México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Romo e Orbelín Pineda; Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.
Destaques individuais de Tchéquia x México
Patrik Schick é a principal referência ofensiva da Tchéquia e lidera a equipe em finalizações. Pelo lado mexicano, Raúl Jiménez continua sendo um dos jogadores mais perigosos, participando diretamente das principais jogadas de ataque da equipe.
Os técnicos – Koubek na defesa, Aguirre no controle
Miroslav Koubek
Miroslav Koubek assumiu a Tchéquia em dezembro de 2025 e comandou apenas as duas partidas dos playoffs antes de chegar à Copa.
Aos 74 anos, ele se tornou o treinador mais velho da história dos Mundiais e construiu sua trajetória no futebol tcheco, com três passagens pelo Viktoria Plzeň e o título nacional de 2015.
Seu trabalho à frente da seleção tem como marca a disciplina defensiva e a aposta na eficiência em bolas paradas.
Javier Aguirre
Javier Aguirre vive sua terceira passagem pelo comando do México e traz vasta experiência em Copas do Mundo.
O técnico conquistou a Copa Ouro de 2025 e a Liga das Nações da Concacaf, dando ao time identidade competitiva e equilíbrio entre solidez defensiva e qualidade ofensiva.
Diante da Tchéquia, seu desafio é administrar um elenco já classificado e dosar o rodízio sem perder o ritmo conquistado nas primeiras rodadas.
Análise tática de Tchéquia x México
A Tchéquia deve se organizar em um 3-4-2-1, com Vladimír Coufal e Jaroslav Zelený como alas e Schick isolado na frente, apoiado por Pavel Šulc e Adam Hložek.
A força ofensiva tcheca passa pelas bolas paradas e pelos cruzamentos para a área, onde Schick e Tomáš Souček são referências no jogo aéreo.
O problema é que a necessidade de vencer obriga a Tchéquia a se expor, e os espaços deixados pela linha de três zagueiros podem favorecer as transições mexicanas.
O México, em um 4-3-3, controla a posse com Edson Álvarez protegendo a defesa e mantém a organização que garantiu duas atuações sem sofrer gols.
Pelos lados, os pontas dão amplitude e velocidade, enquanto os laterais apoiam o ataque quando a equipe avança.
O duelo central coloca a sólida defesa mexicana, mesmo com possíveis mudanças, contra a dependência tcheca de Schick e das jogadas ensaiadas.
Prognóstico de placar exato para Tchéquia x México
O cenário mais provável aponta para uma vitória mexicana em um confronto equilibrado. A necessidade de vitória da Tchéquia pode tornar o jogo mais aberto na segunda etapa, favorecendo os espaços para os contra-ataques dos norte-americanos.
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- O México lidera o grupo com seis pontos e nenhum gol sofrido em dois jogos
- Já classificado, o México tende a poupar titulares, deixando o jogo mais truncado
- A Tchéquia marcou apenas dois gols em duas rodadas e foi pouco eficaz no ataque
- César Montes volta à zaga mexicana após cumprir suspensão na segunda rodada
- No único confronto direto, em 2000, a Tchéquia venceu por 2 x 1, mas o resultado tem apenas valor histórico
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