Suíça x Canadá Palpite – Análise e odds (24/06)
Veja os principais palpites de Suíça x Canadá pela Copa do Mundo 2026
Suíça e Canadá se enfrentam nesta quarta-feira, 24 de junho de 2026, no BC Place, em Vancouver, pela terceira e última rodada do Grupo B da Copa do Mundo.
As duas seleções chegam com quatro pontos e a vaga nas oitavas de final praticamente assegurada, de modo que o duelo no Canadá define, na prática, quem termina na liderança da chave.
O Canadá joga em casa, lidera por ter o melhor saldo de gols e precisa apenas de um empate para ficar em primeiro, enquanto a Suíça é obrigada a vencer para assumir a ponta. Confira outros Palpites da Copa do Mundo.
Melhores palpites para Suíça x Canadá pela Copa do Mundo
Certamente a dica mais ousada para o duelo é para Breel Embolo marcar a qualquer momento. Para determinados mercados como esse, indicamos a lista de bets que mais pagam no Brasil.
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Análise da partida - Quem cede primeiro na decisão do Grupo B
A Suíça vive seu momento mais consistente sob o comando de Murat Yakin e chega invicta há cinco jogos, cedendo no máximo um gol por partida.
Na estreia, empatou em 1 x 1 com o Catar, com Embolo abrindo o placar de pênalti, mas um gol contra nos minutos finais tirou o triunfo.
A resposta veio com autoridade contra a Bósnia, num 4 x 1 conduzido pelo jovem Johan Manzambi, que entrou no segundo tempo e marcou duas vezes.
É a sexta Copa seguida da seleção suíça, que se classificou de forma invicta nas Eliminatórias e quer terminar em primeiro num grupo de Mundial pela primeira vez desde 2006.
O Canadá, por sua vez, escreve capítulos inéditos a cada rodada como um dos países-sede do torneio.
A goleada por 6 x 0 sobre o Catar, na segunda rodada, foi a primeira vitória canadense em Copas do Mundo e turbinou o saldo de gols que hoje sustenta a liderança.
O alerta fica por conta do desempenho contra a Bósnia, quando o time de Jesse Marsch esbarrou em um adversário mais fechado e ficou no 1 x 1.
A defesa suíça, organizada e experiente, promete um teste bem mais duro do que o ataque canadense encontrou até aqui.
Confrontos diretos entre Suíça e Canadá
O retrospecto entre as seleções é curtíssimo e tem apenas um capítulo registrado.
Foi um amistoso disputado em maio de 2002, em St. Gallen, quando o Canadá venceu por 3 x 1 em pleno território suíço.
Passadas mais de duas décadas, aquele resultado tem pouco peso analítico, e o jogo desta quarta-feira será apenas o segundo encontro oficialmente documentado entre os dois países.
Notícias de Suíça x Canadá
Suíça: desfalques e dúvidas
A principal preocupação de Yakin é o lateral Miro Muheim, que trata uma lesão na panturrilha e surge como provável desfalque.
Denis Zakaria e Nico Elvedi estão pendurados com cartão amarelo e correm risco de suspensão, o que abre a possibilidade de preservação preventiva.
A boa fase de Manzambi pressiona por uma vaga entre os titulares, mas o técnico tende a manter a base que venceu a Bósnia.
No ataque, Breel Embolo segue como referência e persegue marcas históricas entre os maiores artilheiros da seleção.
Provável escalação da Suíça (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi e Rodriguez; Freuler e Xhaka; Ndoye, Aebischer e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin.
Canadá: desfalques e dúvidas
O Canadá perdeu Ismael Koné para o restante do torneio, após o meia fraturar a perna no jogo contra o Catar e passar por cirurgia.
Nathan Saliba, que entrou no lugar dele e marcou de falta, assume a vaga no meio-campo.
Alphonso Davies ainda não atuou nesta Copa por causa de uma lesão na coxa, ficou no banco diante do Catar e pode finalmente estrear no Mundial.
Dayne St. Clair começou as duas primeiras partidas como titular, mas, com a classificação encaminhada, Marsch pode usar a rodada para rodar o elenco e dar minutos a Maxime Crepeau.
Derek Cornelius e Luc de Fougerolles também estão pendurados e podem ser poupados, enquanto Moïse Bombito, recuperado de lesão, ganha força para começar.
Cyle Larin chega embalado após marcar contra Bósnia e Catar e vive sequência rara para um jogador da região.
Provável escalação do Canadá (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Sigur e Laryea; Buchanan, Eustáquio, Saliba e Ali Ahmed; David e Larin. Técnico: Jesse Marsch.
Destaques individuais de Suíça x Canadá
Os técnicos - Especialistas em goleadas em busca da liderança
Murat Yakin
Murat Yakin está à frente da Suíça desde agosto de 2021 e construiu sobre a seleção a marca mais clara da sua carreira.
Ex-zagueiro com 49 partidas pela seleção e títulos suíços pelo Basel, ele levou a equipe às oitavas em 2022 e à mesma fase na Eurocopa de 2024, quando eliminou a Itália antes de cair para a Inglaterra nos pênaltis.
Aos 51 anos, é valorizado pela flexibilidade tática e pela ênfase na solidez defensiva, traços visíveis na campanha atual.
Jesse Marsch
Jesse Marsch assumiu o Canadá em 2024 e imprimiu uma identidade de pressão alta e transições rápidas.
O americano de 52 anos, que passou por Leeds United e RB Leipzig, foi jogador por 14 temporadas na liga dos Estados Unidos e agora vive o ápice da função ao colocar o Canadá perto das oitavas em casa.
Análise tática de Suíça x Canadá
A Suíça deve montar um 4-2-3-1 com Xhaka e Freuler protegendo a defesa e ditando o ritmo, apoiados pela velocidade de Ndoye e Vargas pelos lados e por Embolo como centroavante.
O plano passa por controlar a posse, limitar as transições adversárias e explorar a bola parada, em que Xhaka é um especialista.
O Canadá aposta na intensidade e nas escapadas rápidas, com a chegada dos pontas e a mobilidade de David na frente.
Caso Davies entre em campo, o duelo dele contra o lateral Widmer pela esquerda canadense vira a principal arma para esticar a defesa suíça.
A fragilidade dos anfitriões apareceu justamente contra quem se fecha, situação que a Suíça sabe explorar com sua organização.
Já a linha defensiva avançada da Nati pode sofrer com a profundidade canadense se a partida ficar aberta, ainda que esse seja um cenário improvável diante da postura cautelosa esperada dos dois lados.
Prognóstico de placar exato para Suíça x Canadá
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