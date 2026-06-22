Suíça x Canadá Palpite – Análise e odds (24/06)

Veja os principais palpites de Suíça x Canadá pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam - 1,78 na Br4bet Apostas com boas chances de acontecer: Menos de 2,5 gols - 1,66 na VBet Placar previsto: Suíça 1 x 1 Canadá - 5,33 na Br4bet Aposta ousada: Breel Embolo marca a qualquer momento - 2,40 na BetMGM

Suíça e Canadá se enfrentam nesta quarta-feira, 24 de junho de 2026, no BC Place, em Vancouver, pela terceira e última rodada do Grupo B da Copa do Mundo.

As duas seleções chegam com quatro pontos e a vaga nas oitavas de final praticamente assegurada, de modo que o duelo no Canadá define, na prática, quem termina na liderança da chave.

O Canadá joga em casa, lidera por ter o melhor saldo de gols e precisa apenas de um empate para ficar em primeiro, enquanto a Suíça é obrigada a vencer para assumir a ponta. Confira outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Suíça x Canadá pela Copa do Mundo

Certamente a dica mais ousada para o duelo é para Breel Embolo marcar a qualquer momento. Para determinados mercados como esse, indicamos a lista de bets que mais pagam no Brasil.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 11h46 (22/06) nas melhores casas de aposta da Copa do Mundo.

Análise da partida - Quem cede primeiro na decisão do Grupo B

A Suíça vive seu momento mais consistente sob o comando de Murat Yakin e chega invicta há cinco jogos, cedendo no máximo um gol por partida.

Na estreia, empatou em 1 x 1 com o Catar, com Embolo abrindo o placar de pênalti, mas um gol contra nos minutos finais tirou o triunfo.

A resposta veio com autoridade contra a Bósnia, num 4 x 1 conduzido pelo jovem Johan Manzambi, que entrou no segundo tempo e marcou duas vezes.

É a sexta Copa seguida da seleção suíça, que se classificou de forma invicta nas Eliminatórias e quer terminar em primeiro num grupo de Mundial pela primeira vez desde 2006.

O Canadá, por sua vez, escreve capítulos inéditos a cada rodada como um dos países-sede do torneio.

A goleada por 6 x 0 sobre o Catar, na segunda rodada, foi a primeira vitória canadense em Copas do Mundo e turbinou o saldo de gols que hoje sustenta a liderança.

O alerta fica por conta do desempenho contra a Bósnia, quando o time de Jesse Marsch esbarrou em um adversário mais fechado e ficou no 1 x 1.

A defesa suíça, organizada e experiente, promete um teste bem mais duro do que o ataque canadense encontrou até aqui.

Confrontos diretos entre Suíça e Canadá

O retrospecto entre as seleções é curtíssimo e tem apenas um capítulo registrado.

Foi um amistoso disputado em maio de 2002, em St. Gallen, quando o Canadá venceu por 3 x 1 em pleno território suíço.

Passadas mais de duas décadas, aquele resultado tem pouco peso analítico, e o jogo desta quarta-feira será apenas o segundo encontro oficialmente documentado entre os dois países.

Notícias de Suíça x Canadá

Suíça: desfalques e dúvidas

A principal preocupação de Yakin é o lateral Miro Muheim, que trata uma lesão na panturrilha e surge como provável desfalque.

Denis Zakaria e Nico Elvedi estão pendurados com cartão amarelo e correm risco de suspensão, o que abre a possibilidade de preservação preventiva.

A boa fase de Manzambi pressiona por uma vaga entre os titulares, mas o técnico tende a manter a base que venceu a Bósnia.

No ataque, Breel Embolo segue como referência e persegue marcas históricas entre os maiores artilheiros da seleção.

Provável escalação da Suíça (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi e Rodriguez; Freuler e Xhaka; Ndoye, Aebischer e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Canadá: desfalques e dúvidas

O Canadá perdeu Ismael Koné para o restante do torneio, após o meia fraturar a perna no jogo contra o Catar e passar por cirurgia.

Nathan Saliba, que entrou no lugar dele e marcou de falta, assume a vaga no meio-campo.

Alphonso Davies ainda não atuou nesta Copa por causa de uma lesão na coxa, ficou no banco diante do Catar e pode finalmente estrear no Mundial.

Dayne St. Clair começou as duas primeiras partidas como titular, mas, com a classificação encaminhada, Marsch pode usar a rodada para rodar o elenco e dar minutos a Maxime Crepeau.

Derek Cornelius e Luc de Fougerolles também estão pendurados e podem ser poupados, enquanto Moïse Bombito, recuperado de lesão, ganha força para começar.

Cyle Larin chega embalado após marcar contra Bósnia e Catar e vive sequência rara para um jogador da região.

Provável escalação do Canadá (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Sigur e Laryea; Buchanan, Eustáquio, Saliba e Ali Ahmed; David e Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Destaques individuais de Suíça x Canadá

Destaque da Suíça Granit Xhaka 148 Jogos pela seleção 18 Gols pela seleção 1 Gol nesta Copa do Mundo (vs Bósnia) 3 Gols em Copas do Mundo (4º maior da Suíça) Destaque do Canadá Jonathan David 42 Gols pela seleção (recorde do Canadá) 79 Jogos pela seleção 3 Gols nesta Copa do Mundo (vs Catar) 20 Assistências pela seleção

Os técnicos - Especialistas em goleadas em busca da liderança

Murat Yakin

Murat Yakin está à frente da Suíça desde agosto de 2021 e construiu sobre a seleção a marca mais clara da sua carreira.

Ex-zagueiro com 49 partidas pela seleção e títulos suíços pelo Basel, ele levou a equipe às oitavas em 2022 e à mesma fase na Eurocopa de 2024, quando eliminou a Itália antes de cair para a Inglaterra nos pênaltis.

Aos 51 anos, é valorizado pela flexibilidade tática e pela ênfase na solidez defensiva, traços visíveis na campanha atual.

Jesse Marsch

Jesse Marsch assumiu o Canadá em 2024 e imprimiu uma identidade de pressão alta e transições rápidas.

O americano de 52 anos, que passou por Leeds United e RB Leipzig, foi jogador por 14 temporadas na liga dos Estados Unidos e agora vive o ápice da função ao colocar o Canadá perto das oitavas em casa.

Análise tática de Suíça x Canadá

A Suíça deve montar um 4-2-3-1 com Xhaka e Freuler protegendo a defesa e ditando o ritmo, apoiados pela velocidade de Ndoye e Vargas pelos lados e por Embolo como centroavante.

O plano passa por controlar a posse, limitar as transições adversárias e explorar a bola parada, em que Xhaka é um especialista.

O Canadá aposta na intensidade e nas escapadas rápidas, com a chegada dos pontas e a mobilidade de David na frente.

Caso Davies entre em campo, o duelo dele contra o lateral Widmer pela esquerda canadense vira a principal arma para esticar a defesa suíça.

A fragilidade dos anfitriões apareceu justamente contra quem se fecha, situação que a Suíça sabe explorar com sua organização.

Já a linha defensiva avançada da Nati pode sofrer com a profundidade canadense se a partida ficar aberta, ainda que esse seja um cenário improvável diante da postura cautelosa esperada dos dois lados.

Prognóstico de placar exato para Suíça x Canadá

Apostar no placar exato de uma partida é naturalmente mais arriscado que outros mercados. Prefira operar com valores mais baixos e confira a nossa seleção de casas de apostas com depósito mínimo de 1 real.

Previsão de placar Suíça 1 x 1 Canadá - Odd 5,33 na Br4bet Jogo que define a liderança do Grupo B, com o Canadá precisando apenas do empate em casa e a Suíça obrigada a vencer. A solidez defensiva suíça e a cautela esperada dos dois lados, já perto da classificação, apontam para um duelo equilibrado e de poucos gols. Prováveis marcadores: Breel Embolo pela Suíça e Jonathan David pelo Canadá. Os dois gols sofridos pela Suíça nesta Copa saíram nos acréscimos, nenhum no primeiro tempo Contra o Catar, o Canadá deu 97 toques na área adversária, o maior número numa partida de Copa desde 1966 Diante de uma Bósnia mais fechada, Jonathan David finalizou apenas uma vez em campo O 6 x 0 sobre o Catar igualou a maior goleada de um anfitrião na história das Copas (Itália 1934, Brasil 1950 e Argentina 1978) Com aquele hat-trick, David igualou Lionel Messi como os únicos a marcar três vezes numa mesma partida desta edição

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 11h50. (22/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.