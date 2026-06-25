Panamá x Inglaterra Palpite – Análise e odds (27/06)

Confira os palpites e informações de Panamá x Inglaterra pela Copa do Mundo

Palpites Rápidos Melhor palpite: Handicap -2,5 gols Inglaterra – 2,14 na Br4Bet Dica com boas chances: Vitória da Inglaterra sem sofrer gols – 1,80 na BetMGM Aposta de valor: Harry Kane marcar dois ou mais gols – 3,00 na Vbet Placar provável: Panamá 0 x 3 Inglaterra – 6,50 na Br4Bet

Panamá e Inglaterra se enfrentam neste sábado (27), no MetLife Stadium, em East Rutherford, pela terceira e última rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A partida coloca frente a frente uma seleção já eliminada e uma favorita que ainda busca confirmar a liderança da chave.

O Panamá perdeu os dois primeiros jogos, contra Gana e Croácia, ambos por 1 x 0, e ainda não marcou nesta edição do Mundial. A Inglaterra, por sua vez, soma quatro pontos e precisa apenas de um empate para avançar como líder, mas chega pressionada por uma atuação mais convincente após o tropeço na segunda rodada.

Confira os palpites do Lance para a partida em New Jersey e também outras dicas de aposta para a Copa do Mundo.

Melhores palpites para Panamá x Inglaterra pela Copa do Mundo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 17h35 (25/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Análise da partida - Panamá busca gol de honra, Inglaterra mira liderança

O Panamá disputa apenas a segunda Copa do Mundo de sua história e ainda não sabe o que é pontuar no torneio. Em cinco jogos, soma cinco derrotas, com apenas dois gols marcados, ambos na edição de 2018.

Nesta Copa, a equipe de Thomas Christiansen foi competitiva, mas pagou caro pela baixa eficiência ofensiva. Contra Gana, teve bons momentos, finalizou mais que o adversário e dominou parte do primeiro tempo, mas sofreu o gol decisivo nos acréscimos.

Diante da Croácia, o roteiro foi parecido. O primeiro tempo teve poucas chances claras, mas o Panamá se manteve organizado. Depois do intervalo, as mudanças de Zlatko Dalic deram mais presença ofensiva aos croatas, e Ante Budimir marcou o gol da vitória aos 54 minutos.

A eliminação panamenha já está confirmada, mas a partida ainda tem peso simbólico. Ismael Díaz, José Fajardo, Cecilio Waterman e companhia tentam marcar o primeiro gol do país nesta edição, objetivo importante para uma seleção que ainda busca consolidar sua presença em Copas.

A Inglaterra chega em situação confortável na tabela, mas com cobrança por desempenho. A estreia contra a Croácia foi forte, com vitória por 4 x 2, dois gols de Harry Kane, boa produção ofensiva e domínio em volume de finalizações.

O empate por 0 x 0 com Gana, porém, expôs um problema conhecido. A seleção teve muita posse, mas pouca agressividade para desmontar um bloco baixo. Kane participou pouco do jogo, e o ataque inglês não conseguiu transformar controle territorial em chances claras suficientes.

Tuchel sabe que a resposta precisa vir antes do mata-mata. Uma vitória garante a liderança do Grupo L, aumenta a confiança e evita ruído em torno de uma equipe construída para brigar pelo título. Contra o adversário mais frágil da chave, a tendência é de uma Inglaterra em força máxima e com postura mais direta.

Uma visão da Inglaterra

O empate com Gana trouxe muita gente de volta à realidade depois da estreia animadora contra a Croácia. As expectativas foram moderadas, e o desempenho ofensivo deixou pontos de atenção: Kane teve apenas 19 toques na bola, embora em um deles teve chance de marcar, e o ataque inglês encontrou dificuldade para desmontar o bloco baixo ganês.



O Panamá, já eliminado, pode adotar uma abordagem semelhante, mas a tendência é que a Inglaterra tenha mais sucesso para desarticular esse sistema defensivo. No último encontro entre as seleções, pela Copa do Mundo de 2018, os ingleses venceram por 6 x 1 e tentarão repetir o domínio neste novo confronto.



Tropeços na fase de grupos não são novidade para a Inglaterra em Copas do Mundo, mas este elenco quer quebrar essas tendências negativas. Por isso, uma atuação convincente e um bom resultado são importantes, especialmente agora que a liderança do grupo está em jogo.

Barney Corkhill, Sports Mole

Confrontos diretos entre Panamá x Inglaterra

Panamá e Inglaterra se enfrentaram apenas uma vez na história, justamente na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na ocasião, os ingleses venceram por 6 x 1.

Harry Kane marcou três gols naquela partida, John Stones fez dois, e Jesse Lingard completou a goleada. Felipe Baloy marcou o gol de honra panamenho, o primeiro da história do país em Copas do Mundo.

O contexto atual tem semelhanças com aquele encontro. A Inglaterra chega como ampla favorita, enquanto o Panamá, já eliminado e com limitações ofensivas, tenta competir melhor e evitar nova derrota pesada.

Notícias de Panamá x Inglaterra

Panamá: desfalques e dúvidas

A principal dúvida do Panamá envolve Adalberto Carrasquilla. O meia é titular habitual e peça importante na construção pelo centro, mas aparece como incerto para o último jogo da fase de grupos.

Caso Carrasquilla não tenha condições, Carlos Harvey e Yoel Barcenas devem dividir parte de suas funções. Christiansen também pode fazer alterações pontuais, já que a partida não tem mais impacto na classificação panamenha.

Ismael Díaz, que começou no banco nas duas primeiras rodadas, disputa espaço no ataque. Cecilio Waterman e José Luis Rodríguez também aparecem como alternativas para tentar melhorar uma equipe que ainda não marcou na Copa.

Orlando Mosquera deve seguir no gol após boas atuações individuais, mesmo nas derrotas. A estrutura defensiva tende a ser mantida em um 5-4-1, com foco em reduzir espaços e evitar uma goleada.

Provável escalação do Panamá (5-4-1): Orlando Mosquera; Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade e César Blackman; Cristian Martínez, Carlos Harvey, Yoel Barcenas e José Luis Rodríguez; Cecilio Waterman. Técnico: Thomas Christiansen.

Inglaterra: desfalques e dúvidas

Bukayo Saka segue em controle físico por causa de uma tendinite no tendão de Aquiles. O atacante entrou no segundo tempo nas duas primeiras partidas, e Tuchel indicou que precisa administrar sua carga ao longo do torneio.

Noni Madueke deve continuar como titular pela direita. Declan Rice também inspira atenção após desconfortos físicos recentes, e pode ser preservado, abrindo espaço para Kobbie Mainoo ou Jordan Henderson.

Reece James aparece como dúvida na lateral direita. A dupla de zaga formada por Ezri Konsa e Marc Guehi deve ser mantida após a primeira partida sem sofrer gols na Copa, contra Gana.

No ataque, Harry Kane será novamente a referência. Jude Bellingham deve atuar centralizado na linha de três meias, com Marcus Rashford pelo lado esquerdo e Madueke pela direita.

Provável escalação da Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson e Kobbie Mainoo; Noni Madueke, Jude Bellingham e Marcus Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Destaques individuais de Panamá x Inglaterra

Jogador destaque · Panamá Ismael Díaz 17 Gols pela seleção do Panamá em 59 jogos 10 Gols na Liga MX 2025/26 pelo León em 27 partidas 6 Assistências na Liga MX 2025/26 pelo León 7,34 Nota média FotMob na Liga MX Clausura 2025/26 Jogador destaque · Inglaterra Harry Kane 58 Gols em todas as competições pelo Bayern de Munique na temporada 2025/26 83 Gols pela seleção da Inglaterra em 118 jogos 10 Gols em Copas do Mundo, recorde ao lado de Gary Lineker 36 Gols na Bundesliga 2025/26, artilheiro pela terceira vez consecutiva

Harry Kane vai marcar novamente contra o Panamá? No encontro de 2018, o atacante balançou as redes três vezes e já soma dez gols em mundiais. Acompanhe os favoritos para artilheiro da copa.

Os técnicos - Christiansen busca dignidade, Tuchel cobra resposta

Thomas Christiansen

Thomas Christiansen comanda o Panamá desde 2018 e foi o responsável por levar a seleção à sua segunda Copa do Mundo. Nascido na Dinamarca e com cidadania espanhola, construiu um trabalho baseado em organização defensiva e competitividade.

Nesta Copa, o Panamá se manteve vivo nos dois jogos, mas não conseguiu transformar equilíbrio em pontos. Contra a Inglaterra, Christiansen deve priorizar compactação, tentando evitar uma derrota pesada e buscar ao menos o primeiro gol no torneio.

Thomas Tuchel

Thomas Tuchel assumiu a Inglaterra em janeiro de 2026 com a missão de transformar um elenco talentoso em campeão mundial. O treinador alemão trouxe uma proposta mais agressiva, com pressão alta, amplitude ofensiva e maior liberdade para Bellingham.

A vitória contra a Croácia mostrou o potencial do time, mas o empate com Gana reacendeu dúvidas contra blocos baixos. Diante do Panamá, Tuchel precisa não apenas confirmar a liderança, mas também recuperar a fluidez ofensiva antes do mata-mata.

Análise tática de Panamá x Inglaterra

O Panamá deve atuar em 5-4-1, com linha defensiva baixa e muitos jogadores protegendo a área. Murillo e Blackman terão funções de alas mais recuados, enquanto Waterman deve ficar isolado como referência para bolas longas.

A grande dificuldade panamenha está na saída para o ataque. A equipe ainda não marcou nesta Copa e tende a ter pouco volume contra a Inglaterra. Por isso, cada transição com José Luis Rodríguez, Yoel Barcenas ou Ismael Díaz será decisiva.

A Inglaterra deve responder em 4-2-3-1, com Kane centralizado, Bellingham entre linhas e pontas abertas para esticar a defesa adversária. Madueke e Rashford têm papel importante para acelerar o jogo e evitar a circulação lenta vista contra Gana.

O ponto-chave será o espaço entre a linha de cinco defensores e o meio-campo panamenho. Se a Inglaterra encontrar passes verticais para Bellingham e conseguir acionar Kane dentro da área, a defesa do Panamá deve ceder. Bolas paradas também são caminho forte, especialmente com Kane, Guehi e Konsa no jogo aéreo.

Prognóstico de placar exato para Panamá x Inglaterra

O mercado de placar exato normalmente apresenta opções mais arriscadas do que outras opções. Aproveite plataformas de 1 real para administrar a sua banca.

🎯 Palpite do Lance! Panamá 0 x 3 Inglaterra - Odd 6,50 na Br4Bet A diferença técnica entre as seleções é evidente. A Inglaterra tem armas ofensivas em todos os setores e motivos para vencer com autoridade, enquanto o Panamá ainda não marcou nesta Copa do Mundo. A tendência é de uma vitória confortável dos ingleses, com Kane como protagonista. O Panamá acumula cinco derrotas em cinco jogos na história de Copas do Mundo, com apenas dois gols marcados (ambos em 2018)

na história de Copas do Mundo, com apenas dois gols marcados (ambos em 2018) A seleção panamenha não marcou em nenhum dos dois jogos desta edição, com dois sofridos

Harry Kane marcou 58 gols em todas as competições na temporada 2025/26 pelo Bayern de Munique, artilheiro da Europa

na temporada 2025/26 pelo Bayern de Munique, artilheiro da Europa Na estreia contra a Croácia, a Inglaterra registrou xG de 2,8 e 22 finalizações , demonstrando alto volume ofensivo

, demonstrando alto volume ofensivo No único confronto entre as seleções (Copa 2018), a Inglaterra goleou por 6 x 1 com hat-trick de Harry Kane

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 17h35 (25/06). Aposte apenas em novas casas de apostas indicadas.