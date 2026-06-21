Noruega x Senegal Palpite – Análise e odds (22/06)
Confira os palpites e informações de Noruega x Senegal pela Copa do Mundo
A Noruega enfrenta Senegal nesta segunda-feira (22), às 21h pelo horário de Brasília, no MetLife Stadium, em East Rutherford, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. A seleção norueguesa lidera a chave após golear o Iraque por 4 x 1 na estreia.
Senegal, por outro lado, precisa reagir depois da derrota por 3 x 1 para a França. Uma nova queda deixaria os Leões da Teranga muito perto da eliminação, enquanto uma vitória norueguesa praticamente encaminharia vaga nas oitavas de final.
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Melhores palpites para Noruega x Senegal pela Copa do Mundo
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Análise da partida - Noruega quer confirmar fase, Senegal busca reação
A Noruega voltou à Copa do Mundo após 28 anos de ausência e deixou claro, logo na estreia, que não veio apenas participar. A goleada por 4 x 1 sobre o Iraque mostrou uma equipe organizada, agressiva sem a bola e muito eficiente quando encontra espaço para atacar.
Erling Haaland foi o grande nome da partida, com dois gols ainda no primeiro tempo. O atacante chega ao torneio em plena forma e já soma 57 gols em 51 jogos pela seleção, marca que reforça sua condição de recordista histórico do país e principal ameaça ofensiva do grupo.
A campanha nas Eliminatórias Europeias já havia apontado esse potencial. A Noruega venceu os oito jogos, incluindo dois triunfos sobre a Itália, e construiu uma identidade baseada em pressão alta, transições rápidas e aproximações entre Martin Odegaard, Antonio Nusa, Alexander Sorloth e Haaland.
Odegaard é o cérebro da equipe. As preocupações com sua condição física foram reduzidas após a boa atuação contra o Iraque, em que voltou a dar ritmo e clareza ao meio-campo. Quando o capitão do Arsenal consegue receber entre linhas, a Noruega ganha repertório para não depender apenas de bolas longas para Haaland.
Senegal teve uma estreia dura contra a França. A equipe resistiu por mais de uma hora, mas sofreu com a qualidade individual francesa na reta final. Kylian Mbappé marcou duas vezes, Bradley Barcola ampliou, e Ibrahim Mbaye descontou apenas nos acréscimos.
Apesar da derrota, o ataque senegalês tem recursos para incomodar qualquer defesa. Nicolas Jackson lidera a referência central, enquanto Sadio Mane e Ismaila Sarr oferecem velocidade, experiência e capacidade de desequilíbrio pelos lados. A questão é transformar esse potencial em volume mais constante.
O contexto aumenta a pressão sobre Senegal. Uma nova derrota deixaria a seleção em situação quase irreversível no grupo. Por isso, Pape Thiaw terá de equilibrar ambição ofensiva e proteção defensiva contra uma Noruega que se sente confortável justamente quando encontra espaço para correr.
Confrontos diretos entre Noruega x Senegal
Noruega e Senegal se enfrentaram apenas uma vez na história. O amistoso aconteceu em 1º de março de 2006 e terminou com vitória senegalesa por 2 x 1.
O jogo desta segunda-feira será o primeiro confronto oficial entre as seleções. Por envolver gerações completamente diferentes, o único precedente tem pouco peso para qualquer projeção tática ou estatística.
Senegal tem memória forte em Copas, especialmente pela campanha de 2002, quando venceu a França na estreia e chegou às quartas de final. A Noruega, por sua vez, retorna ao torneio depois de quase três décadas e tenta escrever uma nova página com sua melhor geração recente.
Notícias de Noruega x Senegal
Noruega: desfalques e dúvidas
Stale Solbakken tem o elenco completo à disposição após a goleada sobre o Iraque. A principal dúvida antes do torneio era a condição física de Odegaard, que havia perdido amistosos em março por problemas musculares.
A boa atuação do meia na estreia encerrou as principais especulações. Com ele saudável, a tendência é que Solbakken mantenha o desenho de meio-campo com Sander Berge, Fredrik Aursnes e Odegaard.
No ataque, Haaland seguirá como referência central, com Nusa e Sorloth pelos lados. A equipe não deve ter mudanças relevantes, já que o desempenho coletivo contra o Iraque foi convincente.
Kristian Thorstvedt aparece como opção no banco para reforçar o meio-campo, caso a Noruega precise proteger vantagem ou ganhar imposição física na segunda etapa.
Provável escalação da Noruega (4-3-3): Orjan Nyland; David Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer e Julian Ryerson; Sander Berge, Fredrik Aursnes e Martin Odegaard; Antonio Nusa, Erling Haaland e Alexander Sorloth. Técnico: Stale Solbakken.
Senegal: desfalques e dúvidas
Pape Thiaw não reportou lesões após a derrota para a França. A gestão física dos jogadores mais experientes, porém, é ponto de atenção, já que Idrissa Gueye e Sadio Mané disputaram os 90 minutos na estreia.
Ibrahim Mbaye ganhou força depois de entrar e marcar contra os franceses nos acréscimos. O atacante pode receber mais minutos, especialmente se Senegal precisar buscar o resultado no segundo tempo.
Pape Matar Sarr e Habib Diarra também são alternativas para dar mais energia ao meio-campo. Kalidou Koulibaly, líder da defesa, deve seguir como titular e terá um dos duelos mais exigentes do grupo contra Haaland.
A tendência é que Thiaw preserve a base do 4-2-3-1, com Nicolas Jackson como referência, Mané e Ismaila Sarr pelos lados e Lamine Camara centralizado na criação.
Provável escalação de Senegal (4-2-3-1): Edouard Mendy; Mikayil Diouf, Moussa Niakhate, Kalidou Koulibaly e Krepin Diatta; Idrissa Gueye e Pape Gueye; Sadio Mané, Lamine Camara e Ismaila Sarr; Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.
Destaques individuais de Noruega x Senegal
Os técnicos - Solbakken busca confirmação, Thiaw precisa reagir
Stale Solbakken
Stale Solbakken comanda a Noruega desde 2020 e foi o responsável por transformar uma geração talentosa em uma equipe competitiva. O treinador construiu um modelo direto, intenso e adaptado às principais virtudes do elenco.
A estreia contra o Iraque validou esse caminho. A Noruega pressionou, atacou os espaços e colocou Haaland em condições de finalizar. Contra Senegal, Solbakken precisa manter a mesma agressividade sem oferecer transições fáceis ao adversário.
Pape Thiaw
Pape Thiaw assumiu Senegal com a missão de renovar a equipe sem abandonar a competitividade que marcou o ciclo recente dos Leões da Teranga. A estreia contra a França mostrou organização por boa parte do jogo, mas também dificuldade para resistir ao desgaste final.
Contra a Noruega, o treinador precisa encontrar um equilíbrio delicado. Senegal não pode apenas se defender, porque precisa pontuar, mas também não pode se expor demais contra Haaland, Nusa e Odegaard em campo aberto.
Análise tática de Noruega x Senegal
A Noruega deve manter o 4-3-3, com Sander Berge como peça de sustentação e Aursnes e Odegaard em posições mais adiantadas. O objetivo será pressionar a saída senegalesa, recuperar no campo ofensivo e acelerar com Nusa, Sorloth e Haaland.
O duelo entre Haaland e Koulibaly será central. O zagueiro senegalês tem experiência e leitura defensiva, mas enfrentará um atacante que combina força, velocidade e finalização em poucos toques. Se a Noruega conseguir cruzar ou encontrar passes verticais com frequência, Senegal sofrerá.
Senegal deve responder no 4-2-3-1, com Mané e Ismaila Sarr buscando profundidade pelos lados e Jackson como referência. A dupla Idrissa Gueye e Pape Gueye terá papel decisivo para fechar a zona de Odegaard e impedir que a Noruega controle o ritmo entre linhas.
O risco para Senegal está no espaço deixado ao atacar. Como precisa de resultado, a equipe pode adiantar laterais e meio-campistas, abrindo o tipo de campo que a Noruega mais gosta de explorar. A chave será atacar com equilíbrio e evitar perdas de bola em zonas centrais.
Prognóstico de placar exato para Noruega x Senegal
- Haaland segue em ótimo momento: 57 gols em 51 jogos pela seleção, incluindo dois na estreia contra o Iraque
- A Noruega marcou nove gols nos últimos cinco jogos, com apenas cinco sofridos
- Senegal sofreu três gols contra a França na estreia e precisa reagir para seguir vivo no torneio
- Mané, Jackson e Sarr possuem qualidade individual para decidir contra qualquer defesa
- No único confronto entre as seleções, em 2006, Senegal venceu por 2 x 1, mas o contexto atual é totalmente diferente
+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 19h30 (21/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
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