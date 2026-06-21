Noruega x Senegal Palpite – Análise e odds (22/06)

Confira os palpites e informações de Noruega x Senegal pela Copa do Mundo

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A Noruega enfrenta Senegal nesta segunda-feira (22), às 21h pelo horário de Brasília, no MetLife Stadium, em East Rutherford, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. A seleção norueguesa lidera a chave após golear o Iraque por 4 x 1 na estreia.

Senegal, por outro lado, precisa reagir depois da derrota por 3 x 1 para a França. Uma nova queda deixaria os Leões da Teranga muito perto da eliminação, enquanto uma vitória norueguesa praticamente encaminharia vaga nas oitavas de final.

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Melhores palpites para Noruega x Senegal pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Noruega quer confirmar fase, Senegal busca reação

A Noruega voltou à Copa do Mundo após 28 anos de ausência e deixou claro, logo na estreia, que não veio apenas participar. A goleada por 4 x 1 sobre o Iraque mostrou uma equipe organizada, agressiva sem a bola e muito eficiente quando encontra espaço para atacar.

Erling Haaland foi o grande nome da partida, com dois gols ainda no primeiro tempo. O atacante chega ao torneio em plena forma e já soma 57 gols em 51 jogos pela seleção, marca que reforça sua condição de recordista histórico do país e principal ameaça ofensiva do grupo.

A campanha nas Eliminatórias Europeias já havia apontado esse potencial. A Noruega venceu os oito jogos, incluindo dois triunfos sobre a Itália, e construiu uma identidade baseada em pressão alta, transições rápidas e aproximações entre Martin Odegaard, Antonio Nusa, Alexander Sorloth e Haaland.

Odegaard é o cérebro da equipe. As preocupações com sua condição física foram reduzidas após a boa atuação contra o Iraque, em que voltou a dar ritmo e clareza ao meio-campo. Quando o capitão do Arsenal consegue receber entre linhas, a Noruega ganha repertório para não depender apenas de bolas longas para Haaland.

Senegal teve uma estreia dura contra a França. A equipe resistiu por mais de uma hora, mas sofreu com a qualidade individual francesa na reta final. Kylian Mbappé marcou duas vezes, Bradley Barcola ampliou, e Ibrahim Mbaye descontou apenas nos acréscimos.

Apesar da derrota, o ataque senegalês tem recursos para incomodar qualquer defesa. Nicolas Jackson lidera a referência central, enquanto Sadio Mane e Ismaila Sarr oferecem velocidade, experiência e capacidade de desequilíbrio pelos lados. A questão é transformar esse potencial em volume mais constante.

O contexto aumenta a pressão sobre Senegal. Uma nova derrota deixaria a seleção em situação quase irreversível no grupo. Por isso, Pape Thiaw terá de equilibrar ambição ofensiva e proteção defensiva contra uma Noruega que se sente confortável justamente quando encontra espaço para correr.

Confrontos diretos entre Noruega x Senegal

Noruega e Senegal se enfrentaram apenas uma vez na história. O amistoso aconteceu em 1º de março de 2006 e terminou com vitória senegalesa por 2 x 1.

O jogo desta segunda-feira será o primeiro confronto oficial entre as seleções. Por envolver gerações completamente diferentes, o único precedente tem pouco peso para qualquer projeção tática ou estatística.

Senegal tem memória forte em Copas, especialmente pela campanha de 2002, quando venceu a França na estreia e chegou às quartas de final. A Noruega, por sua vez, retorna ao torneio depois de quase três décadas e tenta escrever uma nova página com sua melhor geração recente.

Notícias de Noruega x Senegal

Noruega: desfalques e dúvidas

Stale Solbakken tem o elenco completo à disposição após a goleada sobre o Iraque. A principal dúvida antes do torneio era a condição física de Odegaard, que havia perdido amistosos em março por problemas musculares.

A boa atuação do meia na estreia encerrou as principais especulações. Com ele saudável, a tendência é que Solbakken mantenha o desenho de meio-campo com Sander Berge, Fredrik Aursnes e Odegaard.

No ataque, Haaland seguirá como referência central, com Nusa e Sorloth pelos lados. A equipe não deve ter mudanças relevantes, já que o desempenho coletivo contra o Iraque foi convincente.

Kristian Thorstvedt aparece como opção no banco para reforçar o meio-campo, caso a Noruega precise proteger vantagem ou ganhar imposição física na segunda etapa.

Provável escalação da Noruega (4-3-3): Orjan Nyland; David Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer e Julian Ryerson; Sander Berge, Fredrik Aursnes e Martin Odegaard; Antonio Nusa, Erling Haaland e Alexander Sorloth. Técnico: Stale Solbakken.

Senegal: desfalques e dúvidas

Pape Thiaw não reportou lesões após a derrota para a França. A gestão física dos jogadores mais experientes, porém, é ponto de atenção, já que Idrissa Gueye e Sadio Mané disputaram os 90 minutos na estreia.

Ibrahim Mbaye ganhou força depois de entrar e marcar contra os franceses nos acréscimos. O atacante pode receber mais minutos, especialmente se Senegal precisar buscar o resultado no segundo tempo.

Pape Matar Sarr e Habib Diarra também são alternativas para dar mais energia ao meio-campo. Kalidou Koulibaly, líder da defesa, deve seguir como titular e terá um dos duelos mais exigentes do grupo contra Haaland.

A tendência é que Thiaw preserve a base do 4-2-3-1, com Nicolas Jackson como referência, Mané e Ismaila Sarr pelos lados e Lamine Camara centralizado na criação.

Provável escalação de Senegal (4-2-3-1): Edouard Mendy; Mikayil Diouf, Moussa Niakhate, Kalidou Koulibaly e Krepin Diatta; Idrissa Gueye e Pape Gueye; Sadio Mané, Lamine Camara e Ismaila Sarr; Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.

Destaques individuais de Noruega x Senegal

Jogador destaque · Noruega Erling Haaland 57 Gols pela seleção da Noruega em 51 jogos (recorde histórico) 27 Gols na Premier League 2025/26 pelo Manchester City (artilheiro da competição) 2 Gols na estreia da Copa do Mundo 2026 contra o Iraque 53 Gols em 60 partidas na temporada, somando clube e seleção Jogador destaque · Senegal Sadio Mané 55 Gols em 129 jogos pela seleção de Senegal 129 Convocações pela seleção senegalesa 34 Idade (provável última Copa do Mundo da carreira) 24 Gols na temporada 2025/26, somando clube e seleção

Os técnicos - Solbakken busca confirmação, Thiaw precisa reagir

Stale Solbakken

Stale Solbakken comanda a Noruega desde 2020 e foi o responsável por transformar uma geração talentosa em uma equipe competitiva. O treinador construiu um modelo direto, intenso e adaptado às principais virtudes do elenco.

A estreia contra o Iraque validou esse caminho. A Noruega pressionou, atacou os espaços e colocou Haaland em condições de finalizar. Contra Senegal, Solbakken precisa manter a mesma agressividade sem oferecer transições fáceis ao adversário.

Pape Thiaw

Pape Thiaw assumiu Senegal com a missão de renovar a equipe sem abandonar a competitividade que marcou o ciclo recente dos Leões da Teranga. A estreia contra a França mostrou organização por boa parte do jogo, mas também dificuldade para resistir ao desgaste final.

Contra a Noruega, o treinador precisa encontrar um equilíbrio delicado. Senegal não pode apenas se defender, porque precisa pontuar, mas também não pode se expor demais contra Haaland, Nusa e Odegaard em campo aberto.

Análise tática de Noruega x Senegal

A Noruega deve manter o 4-3-3, com Sander Berge como peça de sustentação e Aursnes e Odegaard em posições mais adiantadas. O objetivo será pressionar a saída senegalesa, recuperar no campo ofensivo e acelerar com Nusa, Sorloth e Haaland.

O duelo entre Haaland e Koulibaly será central. O zagueiro senegalês tem experiência e leitura defensiva, mas enfrentará um atacante que combina força, velocidade e finalização em poucos toques. Se a Noruega conseguir cruzar ou encontrar passes verticais com frequência, Senegal sofrerá.

Senegal deve responder no 4-2-3-1, com Mané e Ismaila Sarr buscando profundidade pelos lados e Jackson como referência. A dupla Idrissa Gueye e Pape Gueye terá papel decisivo para fechar a zona de Odegaard e impedir que a Noruega controle o ritmo entre linhas.

O risco para Senegal está no espaço deixado ao atacar. Como precisa de resultado, a equipe pode adiantar laterais e meio-campistas, abrindo o tipo de campo que a Noruega mais gosta de explorar. A chave será atacar com equilíbrio e evitar perdas de bola em zonas centrais.

Prognóstico de placar exato para Noruega x Senegal

🎯 Palpite do Lance! Noruega 2 x 1 Senegal – Odd 9,00 na Br4Bet A Noruega chega embalada pelo bom momento e pela força de seu ataque, liderado por Erling Haaland. Senegal, porém, tem qualidade suficiente para criar dificuldades e encontrar espaços diante da defesa norueguesa. A tendência é de uma vitória apertada da Noruega. Haaland segue em ótimo momento: 57 gols em 51 jogos pela seleção, incluindo dois na estreia contra o Iraque

pela seleção, incluindo dois na estreia contra o Iraque A Noruega marcou nove gols nos últimos cinco jogos , com apenas cinco sofridos

, com apenas cinco sofridos Senegal sofreu três gols contra a França na estreia e precisa reagir para seguir vivo no torneio

na estreia e precisa reagir para seguir vivo no torneio Mané, Jackson e Sarr possuem qualidade individual para decidir contra qualquer defesa

contra qualquer defesa No único confronto entre as seleções, em 2006, Senegal venceu por 2 x 1, mas o contexto atual é totalmente diferente

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