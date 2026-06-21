logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Noruega x Senegal Palpite – Análise e odds (22/06)

Confira os palpites e informações de Noruega x Senegal pela Copa do Mundo

PorPedro PradoGoiânia (GO)
21/06/2026 20:00
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google

A Noruega enfrenta Senegal nesta segunda-feira (22), às 21h pelo horário de Brasília, no MetLife Stadium, em East Rutherford, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. A seleção norueguesa lidera a chave após golear o Iraque por 4 x 1 na estreia.

Senegal, por outro lado, precisa reagir depois da derrota por 3 x 1 para a França. Uma nova queda deixaria os Leões da Teranga muito perto da eliminação, enquanto uma vitória norueguesa praticamente encaminharia vaga nas oitavas de final.

Confira os palpites do Lance para a partida em New Jersey e também outras dicas de aposta para a Copa do Mundo.

Melhores palpites para Noruega x Senegal pela Copa do Mundo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 19h30 (21/06). Aposte em Haaland como um dos favoritos para artilheiro da copa.

Análise da partida - Noruega quer confirmar fase, Senegal busca reação

A Noruega voltou à Copa do Mundo após 28 anos de ausência e deixou claro, logo na estreia, que não veio apenas participar. A goleada por 4 x 1 sobre o Iraque mostrou uma equipe organizada, agressiva sem a bola e muito eficiente quando encontra espaço para atacar.

Erling Haaland foi o grande nome da partida, com dois gols ainda no primeiro tempo. O atacante chega ao torneio em plena forma e já soma 57 gols em 51 jogos pela seleção, marca que reforça sua condição de recordista histórico do país e principal ameaça ofensiva do grupo.

A campanha nas Eliminatórias Europeias já havia apontado esse potencial. A Noruega venceu os oito jogos, incluindo dois triunfos sobre a Itália, e construiu uma identidade baseada em pressão alta, transições rápidas e aproximações entre Martin Odegaard, Antonio Nusa, Alexander Sorloth e Haaland.

Odegaard é o cérebro da equipe. As preocupações com sua condição física foram reduzidas após a boa atuação contra o Iraque, em que voltou a dar ritmo e clareza ao meio-campo. Quando o capitão do Arsenal consegue receber entre linhas, a Noruega ganha repertório para não depender apenas de bolas longas para Haaland.

Senegal teve uma estreia dura contra a França. A equipe resistiu por mais de uma hora, mas sofreu com a qualidade individual francesa na reta final. Kylian Mbappé marcou duas vezes, Bradley Barcola ampliou, e Ibrahim Mbaye descontou apenas nos acréscimos.

Apesar da derrota, o ataque senegalês tem recursos para incomodar qualquer defesa. Nicolas Jackson lidera a referência central, enquanto Sadio Mane e Ismaila Sarr oferecem velocidade, experiência e capacidade de desequilíbrio pelos lados. A questão é transformar esse potencial em volume mais constante.

O contexto aumenta a pressão sobre Senegal. Uma nova derrota deixaria a seleção em situação quase irreversível no grupo. Por isso, Pape Thiaw terá de equilibrar ambição ofensiva e proteção defensiva contra uma Noruega que se sente confortável justamente quando encontra espaço para correr.

Confrontos diretos entre Noruega x Senegal

Noruega e Senegal se enfrentaram apenas uma vez na história. O amistoso aconteceu em 1º de março de 2006 e terminou com vitória senegalesa por 2 x 1.

O jogo desta segunda-feira será o primeiro confronto oficial entre as seleções. Por envolver gerações completamente diferentes, o único precedente tem pouco peso para qualquer projeção tática ou estatística.

Senegal tem memória forte em Copas, especialmente pela campanha de 2002, quando venceu a França na estreia e chegou às quartas de final. A Noruega, por sua vez, retorna ao torneio depois de quase três décadas e tenta escrever uma nova página com sua melhor geração recente.

Notícias de Noruega x Senegal

Noruega: desfalques e dúvidas

Stale Solbakken tem o elenco completo à disposição após a goleada sobre o Iraque. A principal dúvida antes do torneio era a condição física de Odegaard, que havia perdido amistosos em março por problemas musculares.

A boa atuação do meia na estreia encerrou as principais especulações. Com ele saudável, a tendência é que Solbakken mantenha o desenho de meio-campo com Sander Berge, Fredrik Aursnes e Odegaard.

No ataque, Haaland seguirá como referência central, com Nusa e Sorloth pelos lados. A equipe não deve ter mudanças relevantes, já que o desempenho coletivo contra o Iraque foi convincente.

Kristian Thorstvedt aparece como opção no banco para reforçar o meio-campo, caso a Noruega precise proteger vantagem ou ganhar imposição física na segunda etapa.

Provável escalação da Noruega (4-3-3): Orjan Nyland; David Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer e Julian Ryerson; Sander Berge, Fredrik Aursnes e Martin Odegaard; Antonio Nusa, Erling Haaland e Alexander Sorloth. Técnico: Stale Solbakken.

Senegal: desfalques e dúvidas

Pape Thiaw não reportou lesões após a derrota para a França. A gestão física dos jogadores mais experientes, porém, é ponto de atenção, já que Idrissa Gueye e Sadio Mané disputaram os 90 minutos na estreia.

Ibrahim Mbaye ganhou força depois de entrar e marcar contra os franceses nos acréscimos. O atacante pode receber mais minutos, especialmente se Senegal precisar buscar o resultado no segundo tempo.

Pape Matar Sarr e Habib Diarra também são alternativas para dar mais energia ao meio-campo. Kalidou Koulibaly, líder da defesa, deve seguir como titular e terá um dos duelos mais exigentes do grupo contra Haaland.

A tendência é que Thiaw preserve a base do 4-2-3-1, com Nicolas Jackson como referência, Mané e Ismaila Sarr pelos lados e Lamine Camara centralizado na criação.

Provável escalação de Senegal (4-2-3-1): Edouard Mendy; Mikayil Diouf, Moussa Niakhate, Kalidou Koulibaly e Krepin Diatta; Idrissa Gueye e Pape Gueye; Sadio Mané, Lamine Camara e Ismaila Sarr; Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.

Destaques individuais de Noruega x Senegal

Jogador destaque · Noruega
Erling Haaland
Atacante · Manchester City
57
Gols pela seleção da Noruega em 51 jogos (recorde histórico)
27
Gols na Premier League 2025/26 pelo Manchester City (artilheiro da competição)
2
Gols na estreia da Copa do Mundo 2026 contra o Iraque
53
Gols em 60 partidas na temporada, somando clube e seleção
Jogador destaque · Senegal
Sadio Mané
Atacante · Al-Nassr
55
Gols em 129 jogos pela seleção de Senegal
129
Convocações pela seleção senegalesa
34
Idade (provável última Copa do Mundo da carreira)
24
Gols na temporada 2025/26, somando clube e seleção

Os técnicos - Solbakken busca confirmação, Thiaw precisa reagir

Stale Solbakken

Stale Solbakken comanda a Noruega desde 2020 e foi o responsável por transformar uma geração talentosa em uma equipe competitiva. O treinador construiu um modelo direto, intenso e adaptado às principais virtudes do elenco.

A estreia contra o Iraque validou esse caminho. A Noruega pressionou, atacou os espaços e colocou Haaland em condições de finalizar. Contra Senegal, Solbakken precisa manter a mesma agressividade sem oferecer transições fáceis ao adversário.

Pape Thiaw

Pape Thiaw assumiu Senegal com a missão de renovar a equipe sem abandonar a competitividade que marcou o ciclo recente dos Leões da Teranga. A estreia contra a França mostrou organização por boa parte do jogo, mas também dificuldade para resistir ao desgaste final.

Contra a Noruega, o treinador precisa encontrar um equilíbrio delicado. Senegal não pode apenas se defender, porque precisa pontuar, mas também não pode se expor demais contra Haaland, Nusa e Odegaard em campo aberto.

Análise tática de Noruega x Senegal

A Noruega deve manter o 4-3-3, com Sander Berge como peça de sustentação e Aursnes e Odegaard em posições mais adiantadas. O objetivo será pressionar a saída senegalesa, recuperar no campo ofensivo e acelerar com Nusa, Sorloth e Haaland.

O duelo entre Haaland e Koulibaly será central. O zagueiro senegalês tem experiência e leitura defensiva, mas enfrentará um atacante que combina força, velocidade e finalização em poucos toques. Se a Noruega conseguir cruzar ou encontrar passes verticais com frequência, Senegal sofrerá.

Senegal deve responder no 4-2-3-1, com Mané e Ismaila Sarr buscando profundidade pelos lados e Jackson como referência. A dupla Idrissa Gueye e Pape Gueye terá papel decisivo para fechar a zona de Odegaard e impedir que a Noruega controle o ritmo entre linhas.

O risco para Senegal está no espaço deixado ao atacar. Como precisa de resultado, a equipe pode adiantar laterais e meio-campistas, abrindo o tipo de campo que a Noruega mais gosta de explorar. A chave será atacar com equilíbrio e evitar perdas de bola em zonas centrais.

Prognóstico de placar exato para Noruega x Senegal

🎯 Palpite do Lance!
Noruega 2 x 1 Senegal – Odd 9,00 na Br4Bet
A Noruega chega embalada pelo bom momento e pela força de seu ataque, liderado por Erling Haaland. Senegal, porém, tem qualidade suficiente para criar dificuldades e encontrar espaços diante da defesa norueguesa. A tendência é de uma vitória apertada da Noruega.
  • Haaland segue em ótimo momento: 57 gols em 51 jogos pela seleção, incluindo dois na estreia contra o Iraque
  • A Noruega marcou nove gols nos últimos cinco jogos, com apenas cinco sofridos
  • Senegal sofreu três gols contra a França na estreia e precisa reagir para seguir vivo no torneio
  • Mané, Jackson e Sarr possuem qualidade individual para decidir contra qualquer defesa
  • No único confronto entre as seleções, em 2006, Senegal venceu por 2 x 1, mas o contexto atual é totalmente diferente

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 19h30 (21/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Tudo sobre

Sugerida para você!

Escudos de Panamá e Croácia para Palpites na Copa do Mundo
PalpitesPanamá x Croácia Palpite – Análise e odds (23/06)Há 2 horas
Escudos de Colômbia e RD Congo para Palpites da Copa do Mundo
PalpitesColômbia x RD Congo Palpite – Análise e odds (23/06)Há 4 horas
Escudos de Portugal e Uzbequistão para Palpites na Copa do Mundo
PalpitesPortugal x Uzbequistão Palpite – Análise e odds (23/06)Há 6 horas
Escudos de Inglaterra e Gana para Palpites da Copa do Mundo
PalpitesInglaterra x Gana Palpite – Análise e odds (23/06)Há 7 horas
Palpites de Hoje em futebol: análise, destaques e odds altas
PalpitesPalpites de Futebol Hoje: Destaques, Placar Exato e Odds Altas (21/06)Há 8 horas
Palpites de Basquete Hoje
PalpitesPalpites Basquete Hoje – NBA, NBB e mais (21/06)Há 9 horas

Mais LANCE!

Palpites dos jogos da Copa do Mundo de 2026
Palpites de hoje Copa do Mundo 2026: análise de jogos e mercados
Escudos de Jordânia e Argélia para Palpites na Copa do Mundo
Jordânia x Argélia Palpite – Análise e odds (23/06)
Escudos de França e Iraque para Palpites da Copa do Mundo
França x Iraque Palpite – Análise e odds (22/06)