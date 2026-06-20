Jordânia x Argélia Palpite – Análise e odds (23/06)
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Jordânia e Argélia se enfrentam nesta terça-feira (23), às 00h00, no San Francisco Bay Area Stadium, em Santa Clara, pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. O duelo tem clima de eliminatória antecipada.
A Jordânia, estreante em Copas, foi derrotada por 3 x 1 pela Áustria. A Argélia, por sua vez, caiu por 3 x 0 diante da Argentina de Lionel Messi. O resultado deixou as duas equipes em situação delicada antes de enfrentarem Argentina e Áustria na última rodada.
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Melhores palpites para Jordânia x Argélia pela Copa do Mundo
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Análise da partida - Jordânia tenta sobreviver, Argélia busca reação
A Jordânia vive um momento histórico em sua primeira participação em Copas do Mundo. Depois de décadas de tentativas frustradas, a seleção chegou ao torneio após uma campanha consistente nas Eliminatórias Asiáticas, terminando em segundo lugar no Grupo B, atrás apenas da Coreia do Sul.
O ponto alto da classificação veio em junho de 2025, quando Ali Olwan marcou três gols na vitória por 3 x 0 sobre Omã, em Mascate. O resultado consolidou a geração jordaniana como a mais competitiva da história do país e deu força ao trabalho de Jamal Sellami.
Na estreia contra a Áustria, a Jordânia mostrou que não veio apenas para participar. Mesmo com menor posse de bola, conseguiu competir, igualou o número de finalizações do adversário e chegou ao empate com Olwan no início do segundo tempo.
O problema foi a queda de concentração nos lances decisivos. Um gol contra de Yazan Al-Arab, aos 76 minutos, e um pênalti convertido por Marko Arnautovic nos acréscimos definiram a derrota por 3 x 1. As bolas paradas e disputas aéreas apareceram como vulnerabilidades claras.
A Argélia chega ao duelo tentando reagir após uma estreia dura contra a Argentina. A seleção manteve boa posse de bola em alguns momentos, mas produziu pouco no ataque e finalizou apenas uma vez no alvo. Messi marcou três gols e expôs a defesa argelina em transições.
Ainda assim, o elenco de Vladimir Petkovic tem mais recursos individuais do que o jordaniano. A Argélia conta com jogadores em ligas fortes da Europa, como Rayan Ait-Nouri, Ramy Bensebaini, Amine Gouiri, Fares Chaibi, Aissa Mandi e Nabil Bentaleb, além da experiência de Riyad Mahrez.
O contexto favorece uma partida tensa. A Jordânia deve tentar repetir o bloco baixo e as transições rápidas da estreia, enquanto a Argélia tende a ter mais controle territorial. A diferença técnica coloca os argelinos em vantagem, mas a necessidade de resultado pode tornar o jogo mais nervoso e equilibrado.
Confrontos diretos entre Jordânia x Argélia
Jordânia e Argélia se enfrentaram três vezes na história, com equilíbrio absoluto: uma vitória para cada lado e um empate. O retrospecto direto, porém, é antigo e pouco relevante para o contexto atual.
O primeiro duelo aconteceu em outubro de 1974, pela Copa Árabe, em Damasco. A Argélia venceu por 6 x 0, no resultado mais amplo entre as seleções.
Em julho de 1988, também pela Copa Árabe, a Jordânia respondeu com vitória por 2 x 1. O confronto mais recente foi em maio de 2004, em amistoso disputado na Argélia, e terminou empatado por 1 x 1.
Notícias de Jordânia x Argélia
Jordânia: desfalques e dúvidas
A Jordânia chegou à Copa com duas baixas relevantes. Yazan Al-Naimat, artilheiro da campanha nas Eliminatórias com oito gols, está fora desde dezembro por lesão e não foi convocado para o torneio.
Ibrahim Sabra também deixou a lista final por problema físico e foi substituído por Mohammad Taha. As ausências reduzem as opções ofensivas de Sellami, especialmente em um jogo no qual a Jordânia precisa pontuar.
A principal dúvida está na defesa. Yazan Al-Arab marcou contra de forma infeliz diante da Áustria e pode perder espaço para Husam Abu Dahab. Saleem Obaid, que cometeu o pênalti nos acréscimos, também vive situação delicada.
Sellami deve manter o sistema com três zagueiros, dois alas e Al-Taamari como referência para acelerar transições. Ali Olwan, autor do gol da estreia, segue como peça importante na aproximação ofensiva.
Provável escalação da Jordânia (3-4-2-1): Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Husam Abu Dahab e Mo Abualnadi; Mohannad Abu Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan e Ehsan Haddad; Ali Olwan e Odeh Al-Fakhouri; Musa Al-Taamari. Técnico: Jamal Sellami.
Argélia: desfalques e dúvidas
A Argélia não reportou lesões significativas após a derrota para a Argentina. Petkovic tem o elenco à disposição e pode fazer ajustes pontuais para aumentar a força ofensiva.
Na estreia, o treinador utilizou Luca Zidane no gol, laterais com Rayan Ait-Nouri e Rafik Belghali, além de Aissa Mandi e Ramy Bensebaini na zaga. O meio-campo teve Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb e Ibrahim Maza.
Para enfrentar a Jordânia, Riyad Mahrez pode ganhar mais minutos ou até uma vaga entre os titulares. O capitão ficou no banco contra a Argentina e representa uma opção de experiência e criatividade no último terço.
Houssem Aouar também aparece como alternativa para reforçar a construção. A tendência, porém, é que Petkovic preserve a base do 4-3-3, com Gouiri centralizado e velocidade pelos lados.
Provável escalação da Argélia (4-3-3): Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Ait-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui e Fares Chaibi; Ibrahim Maza, Amine Gouiri e Anis Hadj Moussa. Técnico: Vladimir Petkovic.
Destaques individuais de Jordânia x Argélia
Os técnicos - Sellami tenta ajustar defesa, Petkovic busca resposta
Jamal Sellami
Jamal Sellami assumiu a Jordânia em junho de 2024 e conduziu o país à primeira Copa do Mundo de sua história. Marroquino, ex-zagueiro e participante da Copa de 1998 como jogador, construiu um time competitivo a partir de organização defensiva e transições rápidas.
A estreia contra a Áustria mostrou virtudes e problemas. A Jordânia competiu bem durante parte do jogo, mas foi punida em bolas paradas e lances de área. Contra a Argélia, Sellami precisa manter o bloco compacto sem repetir falhas de concentração.
Vladimir Petkovic
Vladimir Petkovic chegou à Argélia em 2024 para estabilizar uma seleção que vinha de turbulências após a saída de Djamel Belmadi. O bósnio naturalizado suíço tem experiência relevante em seleções, especialmente pelo ciclo de sete anos no comando da Suíça.
A derrota para a Argentina não muda a leitura de que a Argélia tem mais repertório do que a Jordânia. O desafio de Petkovic será transformar posse e qualidade técnica em chances reais, algo que faltou na estreia diante dos argentinos.
Análise tática de Jordânia x Argélia
A Jordânia deve manter o 3-4-2-1 utilizado contra a Áustria, com três zagueiros, alas recuando para formar uma linha de cinco e Al-Taamari como principal escape. A equipe tende a aceitar menos posse e buscar ataques rápidos quando recuperar a bola.
O ponto mais sensível está nas bolas paradas. A Jordânia sofreu dois gols em lances de área contra a Áustria e terá novo teste diante de Bensebaini, Mandi e Gouiri. Se repetir falhas de marcação, pode ser punida novamente.
A Argélia deve atuar em 4-3-3, com Bentaleb protegendo o meio, Boudaoui dando intensidade e Chaibi aproximando-se do ataque. Ait-Nouri será peça importante pelo lado esquerdo, oferecendo profundidade e cruzamentos contra a linha defensiva jordaniana.
O duelo pelos corredores pode decidir a partida. A Jordânia precisa fechar os avanços dos laterais argelinos, enquanto a Argélia deve tentar acelerar com Maza e Hadj Moussa. Gouiri será a referência de finalização, especialmente em cruzamentos e bolas paradas.
Prognóstico de placar exato para Jordânia x Argélia
- A Argélia tem 13 jogadores nas melhores ligas europeias, incluindo atletas de Manchester City, Dortmund, Leverkusen, Marseille e Frankfurt
- Ali Olwan marcou o primeiro gol da história da Jordânia em Copas e acumula 30 gols em 67 jogos pela seleção, além de ter sido artilheiro da Copa Árabe 2025 com seis gols
- A Argélia manteve 52% de posse de bola contra a Argentina
- A Jordânia sofreu dois gols em lances de bola parada contra a Áustria, setor onde a Argélia tem jogadores fortes no jogo aéreo como Bensebaini (1,87m) e Mandi (1,84m)
- No único confronto direto deste século (2004), o resultado foi empate em 1 x 1, mas o contexto atual favorece a seleção norte-africana
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