Jordânia x Argélia Palpite – Análise e odds (23/06)

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Jordânia e Argélia se enfrentam nesta terça-feira (23), às 00h00, no San Francisco Bay Area Stadium, em Santa Clara, pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. O duelo tem clima de eliminatória antecipada.

A Jordânia, estreante em Copas, foi derrotada por 3 x 1 pela Áustria. A Argélia, por sua vez, caiu por 3 x 0 diante da Argentina de Lionel Messi. O resultado deixou as duas equipes em situação delicada antes de enfrentarem Argentina e Áustria na última rodada.

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Melhores palpites para Jordânia x Argélia pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Jordânia tenta sobreviver, Argélia busca reação

A Jordânia vive um momento histórico em sua primeira participação em Copas do Mundo. Depois de décadas de tentativas frustradas, a seleção chegou ao torneio após uma campanha consistente nas Eliminatórias Asiáticas, terminando em segundo lugar no Grupo B, atrás apenas da Coreia do Sul.

O ponto alto da classificação veio em junho de 2025, quando Ali Olwan marcou três gols na vitória por 3 x 0 sobre Omã, em Mascate. O resultado consolidou a geração jordaniana como a mais competitiva da história do país e deu força ao trabalho de Jamal Sellami.

Na estreia contra a Áustria, a Jordânia mostrou que não veio apenas para participar. Mesmo com menor posse de bola, conseguiu competir, igualou o número de finalizações do adversário e chegou ao empate com Olwan no início do segundo tempo.

O problema foi a queda de concentração nos lances decisivos. Um gol contra de Yazan Al-Arab, aos 76 minutos, e um pênalti convertido por Marko Arnautovic nos acréscimos definiram a derrota por 3 x 1. As bolas paradas e disputas aéreas apareceram como vulnerabilidades claras.

A Argélia chega ao duelo tentando reagir após uma estreia dura contra a Argentina. A seleção manteve boa posse de bola em alguns momentos, mas produziu pouco no ataque e finalizou apenas uma vez no alvo. Messi marcou três gols e expôs a defesa argelina em transições.

Ainda assim, o elenco de Vladimir Petkovic tem mais recursos individuais do que o jordaniano. A Argélia conta com jogadores em ligas fortes da Europa, como Rayan Ait-Nouri, Ramy Bensebaini, Amine Gouiri, Fares Chaibi, Aissa Mandi e Nabil Bentaleb, além da experiência de Riyad Mahrez.

O contexto favorece uma partida tensa. A Jordânia deve tentar repetir o bloco baixo e as transições rápidas da estreia, enquanto a Argélia tende a ter mais controle territorial. A diferença técnica coloca os argelinos em vantagem, mas a necessidade de resultado pode tornar o jogo mais nervoso e equilibrado.

Confrontos diretos entre Jordânia x Argélia

Jordânia e Argélia se enfrentaram três vezes na história, com equilíbrio absoluto: uma vitória para cada lado e um empate. O retrospecto direto, porém, é antigo e pouco relevante para o contexto atual.

O primeiro duelo aconteceu em outubro de 1974, pela Copa Árabe, em Damasco. A Argélia venceu por 6 x 0, no resultado mais amplo entre as seleções.

Em julho de 1988, também pela Copa Árabe, a Jordânia respondeu com vitória por 2 x 1. O confronto mais recente foi em maio de 2004, em amistoso disputado na Argélia, e terminou empatado por 1 x 1.

Notícias de Jordânia x Argélia

Jordânia: desfalques e dúvidas

A Jordânia chegou à Copa com duas baixas relevantes. Yazan Al-Naimat, artilheiro da campanha nas Eliminatórias com oito gols, está fora desde dezembro por lesão e não foi convocado para o torneio.

Ibrahim Sabra também deixou a lista final por problema físico e foi substituído por Mohammad Taha. As ausências reduzem as opções ofensivas de Sellami, especialmente em um jogo no qual a Jordânia precisa pontuar.

A principal dúvida está na defesa. Yazan Al-Arab marcou contra de forma infeliz diante da Áustria e pode perder espaço para Husam Abu Dahab. Saleem Obaid, que cometeu o pênalti nos acréscimos, também vive situação delicada.

Sellami deve manter o sistema com três zagueiros, dois alas e Al-Taamari como referência para acelerar transições. Ali Olwan, autor do gol da estreia, segue como peça importante na aproximação ofensiva.

Provável escalação da Jordânia (3-4-2-1): Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Husam Abu Dahab e Mo Abualnadi; Mohannad Abu Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan e Ehsan Haddad; Ali Olwan e Odeh Al-Fakhouri; Musa Al-Taamari. Técnico: Jamal Sellami.

Argélia: desfalques e dúvidas

A Argélia não reportou lesões significativas após a derrota para a Argentina. Petkovic tem o elenco à disposição e pode fazer ajustes pontuais para aumentar a força ofensiva.

Na estreia, o treinador utilizou Luca Zidane no gol, laterais com Rayan Ait-Nouri e Rafik Belghali, além de Aissa Mandi e Ramy Bensebaini na zaga. O meio-campo teve Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb e Ibrahim Maza.

Para enfrentar a Jordânia, Riyad Mahrez pode ganhar mais minutos ou até uma vaga entre os titulares. O capitão ficou no banco contra a Argentina e representa uma opção de experiência e criatividade no último terço.

Houssem Aouar também aparece como alternativa para reforçar a construção. A tendência, porém, é que Petkovic preserve a base do 4-3-3, com Gouiri centralizado e velocidade pelos lados.

Provável escalação da Argélia (4-3-3): Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Ait-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui e Fares Chaibi; Ibrahim Maza, Amine Gouiri e Anis Hadj Moussa. Técnico: Vladimir Petkovic.

Destaques individuais de Jordânia x Argélia

Jogador destaque · Jordânia Musa Al-Taamari 93 Jogos pela seleção da Jordânia (incluindo a estreia na Copa) 24 Gols marcados pela Jordânia em jogos oficiais e amistosos 6 Gols pelo Rennes na Ligue 1 2025/26 em 33 partidas 12 Participações em gol na Ligue 1 2025/26 pelo Rennes (6 gols + 6 assistências) Jogador destaque · Argélia Amine Gouiri 25 Jogos pela seleção da Argélia (incluindo a Copa 2026) 12 Gols marcados pela Argélia em jogos oficiais e amistosos 8 Gols pelo Marseille na Ligue 1 2025/26 em 22 partidas 11 Participações em gol na Ligue 1 2025/26 pelo Marseille (8 gols + 3 assistências)

Os técnicos - Sellami tenta ajustar defesa, Petkovic busca resposta

Jamal Sellami

Jamal Sellami assumiu a Jordânia em junho de 2024 e conduziu o país à primeira Copa do Mundo de sua história. Marroquino, ex-zagueiro e participante da Copa de 1998 como jogador, construiu um time competitivo a partir de organização defensiva e transições rápidas.

A estreia contra a Áustria mostrou virtudes e problemas. A Jordânia competiu bem durante parte do jogo, mas foi punida em bolas paradas e lances de área. Contra a Argélia, Sellami precisa manter o bloco compacto sem repetir falhas de concentração.

Vladimir Petkovic

Vladimir Petkovic chegou à Argélia em 2024 para estabilizar uma seleção que vinha de turbulências após a saída de Djamel Belmadi. O bósnio naturalizado suíço tem experiência relevante em seleções, especialmente pelo ciclo de sete anos no comando da Suíça.

A derrota para a Argentina não muda a leitura de que a Argélia tem mais repertório do que a Jordânia. O desafio de Petkovic será transformar posse e qualidade técnica em chances reais, algo que faltou na estreia diante dos argentinos.

Análise tática de Jordânia x Argélia

A Jordânia deve manter o 3-4-2-1 utilizado contra a Áustria, com três zagueiros, alas recuando para formar uma linha de cinco e Al-Taamari como principal escape. A equipe tende a aceitar menos posse e buscar ataques rápidos quando recuperar a bola.

O ponto mais sensível está nas bolas paradas. A Jordânia sofreu dois gols em lances de área contra a Áustria e terá novo teste diante de Bensebaini, Mandi e Gouiri. Se repetir falhas de marcação, pode ser punida novamente.

A Argélia deve atuar em 4-3-3, com Bentaleb protegendo o meio, Boudaoui dando intensidade e Chaibi aproximando-se do ataque. Ait-Nouri será peça importante pelo lado esquerdo, oferecendo profundidade e cruzamentos contra a linha defensiva jordaniana.

O duelo pelos corredores pode decidir a partida. A Jordânia precisa fechar os avanços dos laterais argelinos, enquanto a Argélia deve tentar acelerar com Maza e Hadj Moussa. Gouiri será a referência de finalização, especialmente em cruzamentos e bolas paradas.

Prognóstico de placar exato para Jordânia x Argélia

🎯 Palpite do Lance! Jordânia 1 x 2 Argélia – 8,00 na Br4Bet A Argélia chega como favorita pela superioridade técnica e pela experiência de seus jogadores nas principais ligas europeias. Ainda assim, a Jordânia mostrou contra a Áustria que tem capacidade para criar perigo e encontrar caminhos para o gol. Assim, a tendência é de uma vitória argelina por margem curta. A Argélia tem 13 jogadores nas melhores ligas europeias , incluindo atletas de Manchester City, Dortmund, Leverkusen, Marseille e Frankfurt

, incluindo atletas de Manchester City, Dortmund, Leverkusen, Marseille e Frankfurt Ali Olwan marcou o primeiro gol da história da Jordânia em Copas e acumula 30 gols em 67 jogos pela seleção, além de ter sido artilheiro da Copa Árabe 2025 com seis gols

e acumula 30 gols em 67 jogos pela seleção, além de ter sido artilheiro da Copa Árabe 2025 com seis gols A Argélia manteve 52% de posse de bola contra a Argentina

A Jordânia sofreu dois gols em lances de bola parada contra a Áustria, setor onde a Argélia tem jogadores fortes no jogo aéreo como Bensebaini (1,87m) e Mandi (1,84m)

contra a Áustria, setor onde a Argélia tem jogadores fortes no jogo aéreo como Bensebaini (1,87m) e Mandi (1,84m) No único confronto direto deste século (2004), o resultado foi empate em 1 x 1, mas o contexto atual favorece a seleção norte-africana

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 22h10 (20/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.