Inglaterra x Gana Palpite – Análise e odds (23/06)

Veja os principais palpites de Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória da Inglaterra e menos de 3,5 gols – 1,90 na Br4bet Apostas com boas chances: Ambas marcam: Não – 1,52 na VBet Placar previsto: Inglaterra 2 x 0 Gana – 5,33 na Br4bet Aposta ousada: Jude Bellingham marca a qualquer momento – 2,75 na BetMGM

A Inglaterra enfrenta Gana na terça-feira, 23 de junho, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026, no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos.

Ambas as seleções venceram na estreia e somam três pontos cada: os ingleses golearam a Croácia por 4 x 2, com dois gols de Harry Kane, enquanto os ganeses superaram o Panamá por 1 x 0, com gol nos acréscimos de Caleb Yirenkyi.

Quem vencer garante vaga antecipada na fase eliminatória, que nesta edição começa com os 32 avos de final após a expansão para 48 seleções. Veja outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Inglaterra favorita, mas Gana sabe se defender

A campanha inglesa nas eliminatórias europeias já havia chamado atenção: oito vitórias em oito jogos, 22 gols marcados e nenhum sofrido.

A goleada sobre a Croácia na estreia reforçou a confiança do grupo de Thomas Tuchel, que viu Kane marcar duas vezes (uma de pênalti e outra em jogada), Jude Bellingham ampliar logo no início do segundo tempo e Marcus Rashford fechar o placar aos 85 minutos.

O dado mais impressionante daquela partida: a Inglaterra registrou 20 finalizações dentro da área, recorde para uma seleção inglesa em jogos de Copa do Mundo.

A defesa, porém, ligou o sinal de alerta ao sofrer dois gols da Croácia, com Martin Baturina e Petar Musa aproveitando falhas no posicionamento de Ezri Konsa e John Stones.

O desempenho ofensivo contrasta com a fragilidade defensiva: a equipe venceu os dois últimos amistosos preparatórios (3 x 0 sobre a Costa Rica e 1 x 0 sobre a Nova Zelândia), mas o revés por 1 x 0 para o Japão em março mostrou que equipes rápidas na transição podem causar problemas.

A seleção de Gana, comandada por Carlos Queiroz, vive momento distinto.

O triunfo sobre o Panamá interrompeu uma sequência de quatro jogos sem vitória nos amistosos preparatórios, período em que os Black Stars sofreram dez gols em 360 minutos de jogo.

A goleada de 5 x 1 sofrida para a Áustria em março e a derrota por 2 x 1 para a Alemanha expuseram limitações técnicas e defensivas que preocupam para o confronto contra o ataque inglês.

Apesar disso, Queiroz armou uma estrutura defensiva disciplinada contra o Panamá e conseguiu o primeiro clean sheet de Gana em uma partida de Copa do Mundo desde 2010.

A 65ª posição no ranking da FIFA reflete a diferença de patamar entre as duas seleções, mas Gana carrega tradição em Copas do Mundo: a seleção chegou às quartas de final em 2010 e conta com jogadores rodados em clubes europeus.

Uma visão da Inglaterra

A vitória da Inglaterra sobre a Croácia na estreia elevou de verdade a crença de que este pode ser, enfim, o ano dos ingleses. O jogo mais difícil do grupo ficou para trás, e o saldo foi uma vitória convincente, animadora e capaz de injetar confiança no elenco.



Mais do que tudo, foi divertido. A defesa tem muito a melhorar, é verdade, mas a história da Inglaterra em torneios grandes está repleta de estreias apáticas, travadas e sem inspiração. O que se viu em Dallas passou longe disso.



Muito se falou sobre o discurso de Tuchel no intervalo, que soltou as amarras do time, e se a Inglaterra repetir o nível apresentado em boa parte do segundo tempo, tem tudo para atropelar Gana e ir longe nesta Copa.

Barney Corkhill, Sports Mole

Confrontos diretos entre Inglaterra e Gana

Inglaterra e Gana se enfrentaram apenas uma vez na história, em amistoso disputado no dia 29 de março de 2011.

Naquela ocasião, Andy Carroll abriu o placar para os ingleses, mas Asamoah Gyan igualou o marcador ainda no segundo tempo: 1 x 1.

A ausência de histórico recente em jogos oficiais torna a comparação direta limitada, e o único confronto entre as seleções terminou empatado.

Notícias de Inglaterra x Gana

Inglaterra: desfalques e dúvidas

A principal preocupação de Thomas Tuchel é a condição física de três jogadores que terminaram a estreia com problemas.

Bukayo Saka, com desconforto no tendão de Aquiles, treinou de forma individual no sábado e deve iniciar no banco mais uma vez, com Noni Madueke mantendo a posição na ponta direita.

Marcus Rashford (desconforto muscular na coxa) e Declan Rice (problema muscular na coxa, substituído durante o segundo tempo contra a Croácia) participaram do treino coletivo completo e devem estar à disposição.

Na defesa, Tuchel pode promover Marc Guéhi ao time titular no lugar de Ezri Konsa, apontado como um dos responsáveis pelas falhas nos gols croatas.

Provável escalação da Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; Reece James, Stones, Guéhi e O'Reilly; Anderson e Rice; Madueke, Bellingham e Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Gana: desfalques e dúvidas

O goleiro titular Lawrence Ati-Zigi deixou o campo no intervalo da partida contra o Panamá com dores na região da virilha.

Relatos indicam que o jogador do St. Gallen pode ficar afastado por até três semanas, o que praticamente o descarta do restante da fase de grupos.

Benjamin Asare, do Hearts of Oak, deve assumir a posição.

O caso mais delicado envolve Thomas Partey, que não pôde entrar no Canadá para a primeira rodada devido a questões judiciais no Reino Unido, mas já obteve autorização para ingressar nos Estados Unidos e treinou normalmente com o grupo.

O meia do Villarreal deve ser titular contra a Inglaterra, reforçando a qualidade do meio-campo ganês.

Antoine Semenyo, eleito o melhor jogador da partida contra o Panamá, será peça central no ataque dos Black Stars.

Provável escalação de Gana (4-2-3-1): Benjamin Asare; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Yirenkyi e Partey; Fatawu, Sulemana e Semenyo; Jordan Ayew. Técnico: Carlos Queiroz.

Destaques individuais de Inglaterra x Gana

Destaque da Inglaterra Harry Kane 81 Gols pela seleção em 115 jogos 2 Gols na estreia vs Croácia (Copa 2026) 10 Gols em Copas do Mundo (recorde inglês igualado) 3W Vitórias consecutivas da Inglaterra (incluindo Copa) Destaque de Gana Antoine Semenyo 3 Gols pela seleção em 35 jogos MVP Eleito melhor em campo vs Panamá (Copa 2026) 1 Clean sheet de Gana na Copa (1º desde 2010) 1ª Vitória de Gana na estreia de Copa desde 2010

Os técnicos - experiência europeia contra veterano de Copas

Thomas Tuchel

O alemão assumiu a seleção inglesa após a saída de Gareth Southgate e impôs uma identidade ofensiva clara desde o início: pressão alta, transições rápidas e liberdade criativa para os meias.

A campanha invicta nas eliminatórias e a goleada sobre a Croácia na estreia validaram o projeto, embora a fragilidade defensiva ainda precise de ajustes.

Carlos Queiroz

O português de 73 anos acumula vasta experiência em Copas do Mundo, com passagens por Portugal, Irã, Colômbia e Egito ao longo da carreira.

Queiroz aposta em organização tática e disciplina coletiva para compensar a diferença individual entre Gana e as potências europeias, como ficou claro no esquema cauteloso que rendeu a vitória magra contra o Panamá.

Análise tática de Inglaterra x Gana

A Inglaterra deve manter o 4-2-3-1 que funcionou contra a Croácia, com Bellingham flutuando entre as linhas e Kane fixo na referência.

A largura ofensiva dos ingleses, com Madueke e Gordon (ou Rashford) abertos nas pontas, tende a sobrecarregar os laterais ganeses Senaya e Mensah, que acumulam menos rodagem em competições internacionais de alto nível.

O duplo pivô formado por Rice e Elliot Anderson garante proteção à defesa e permite que os alas ingleses avancem com liberdade.

Gana deve se organizar em um 4-2-3-1 mais cauteloso, com Partey e Yirenkyi no meio como escudo defensivo, buscando transições rápidas quando recuperar a bola.

A velocidade de Semenyo e Fatawu nas pontas é o principal trunfo ofensivo de Queiroz: ambos atuam em clubes de primeira linha (Manchester City e Leicester) e podem explorar os espaços deixados pelos laterais ingleses, especialmente Reece James, que tende a projetar bastante no ataque.

O confronto tático central será entre o meio-campo criativo da Inglaterra e a dupla de contenção de Gana: se Partey e Yirenkyi conseguirem conter a movimentação de Bellingham, os Black Stars têm chance de manter o jogo equilibrado por mais tempo.

Prognóstico de placar exato para Inglaterra x Gana

Previsão de placar Inglaterra 2 x 0 Gana - 5,33 na Br4bet A Inglaterra conta com um ataque em forma excepcional, enquanto Gana sofreu dez gols em quatro amistosos antes do torneio e teve enorme dificuldade para criar chances contra o Panamá. A expectativa é de um jogo controlado pelos ingleses, com dois gols construídos a partir da superioridade técnica no meio-campo e nas pontas. A Inglaterra encerrou uma sequência de nove jogos sem vitória em Copas contra seleções do top 15 do ranking ao bater a Croácia na estreia Gana precisou de 94 minutos para furar a retranca do Panamá e marcou apenas na última jogada do jogo Kane igualou o recorde de 10 gols da Inglaterra em Copas do Mundo ao marcar duas vezes na estreia contra a Croácia Os Black Stars nunca conseguiram manter dois clean sheets consecutivos em uma mesma edição de Copa do Mundo Os ganeses não venceram nenhuma seleção europeia nos amistosos de 2026 antes do torneio (derrotas para Áustria e Alemanha, empate com País de Gales)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 13h10. (21/06) O Lance recomenda apenas bets autorizadas no Brasil.