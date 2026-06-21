Inglaterra x Gana Palpite – Análise e odds (23/06)
Veja os principais palpites de Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo 2026
A Inglaterra enfrenta Gana na terça-feira, 23 de junho, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026, no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos.
Ambas as seleções venceram na estreia e somam três pontos cada: os ingleses golearam a Croácia por 4 x 2, com dois gols de Harry Kane, enquanto os ganeses superaram o Panamá por 1 x 0, com gol nos acréscimos de Caleb Yirenkyi.
Quem vencer garante vaga antecipada na fase eliminatória, que nesta edição começa com os 32 avos de final após a expansão para 48 seleções. Veja outros Palpites da Copa do Mundo.
Melhores palpites para Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo
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Análise da partida - Inglaterra favorita, mas Gana sabe se defender
A campanha inglesa nas eliminatórias europeias já havia chamado atenção: oito vitórias em oito jogos, 22 gols marcados e nenhum sofrido.
A goleada sobre a Croácia na estreia reforçou a confiança do grupo de Thomas Tuchel, que viu Kane marcar duas vezes (uma de pênalti e outra em jogada), Jude Bellingham ampliar logo no início do segundo tempo e Marcus Rashford fechar o placar aos 85 minutos.
O dado mais impressionante daquela partida: a Inglaterra registrou 20 finalizações dentro da área, recorde para uma seleção inglesa em jogos de Copa do Mundo.
A defesa, porém, ligou o sinal de alerta ao sofrer dois gols da Croácia, com Martin Baturina e Petar Musa aproveitando falhas no posicionamento de Ezri Konsa e John Stones.
O desempenho ofensivo contrasta com a fragilidade defensiva: a equipe venceu os dois últimos amistosos preparatórios (3 x 0 sobre a Costa Rica e 1 x 0 sobre a Nova Zelândia), mas o revés por 1 x 0 para o Japão em março mostrou que equipes rápidas na transição podem causar problemas.
A seleção de Gana, comandada por Carlos Queiroz, vive momento distinto.
O triunfo sobre o Panamá interrompeu uma sequência de quatro jogos sem vitória nos amistosos preparatórios, período em que os Black Stars sofreram dez gols em 360 minutos de jogo.
A goleada de 5 x 1 sofrida para a Áustria em março e a derrota por 2 x 1 para a Alemanha expuseram limitações técnicas e defensivas que preocupam para o confronto contra o ataque inglês.
Apesar disso, Queiroz armou uma estrutura defensiva disciplinada contra o Panamá e conseguiu o primeiro clean sheet de Gana em uma partida de Copa do Mundo desde 2010.
A 65ª posição no ranking da FIFA reflete a diferença de patamar entre as duas seleções, mas Gana carrega tradição em Copas do Mundo: a seleção chegou às quartas de final em 2010 e conta com jogadores rodados em clubes europeus.
Uma visão da Inglaterra
A vitória da Inglaterra sobre a Croácia na estreia elevou de verdade a crença de que este pode ser, enfim, o ano dos ingleses. O jogo mais difícil do grupo ficou para trás, e o saldo foi uma vitória convincente, animadora e capaz de injetar confiança no elenco.
Mais do que tudo, foi divertido. A defesa tem muito a melhorar, é verdade, mas a história da Inglaterra em torneios grandes está repleta de estreias apáticas, travadas e sem inspiração. O que se viu em Dallas passou longe disso.
Muito se falou sobre o discurso de Tuchel no intervalo, que soltou as amarras do time, e se a Inglaterra repetir o nível apresentado em boa parte do segundo tempo, tem tudo para atropelar Gana e ir longe nesta Copa.Barney Corkhill, Sports Mole
Confrontos diretos entre Inglaterra e Gana
Inglaterra e Gana se enfrentaram apenas uma vez na história, em amistoso disputado no dia 29 de março de 2011.
Naquela ocasião, Andy Carroll abriu o placar para os ingleses, mas Asamoah Gyan igualou o marcador ainda no segundo tempo: 1 x 1.
A ausência de histórico recente em jogos oficiais torna a comparação direta limitada, e o único confronto entre as seleções terminou empatado.
Notícias de Inglaterra x Gana
Inglaterra: desfalques e dúvidas
A principal preocupação de Thomas Tuchel é a condição física de três jogadores que terminaram a estreia com problemas.
Bukayo Saka, com desconforto no tendão de Aquiles, treinou de forma individual no sábado e deve iniciar no banco mais uma vez, com Noni Madueke mantendo a posição na ponta direita.
Marcus Rashford (desconforto muscular na coxa) e Declan Rice (problema muscular na coxa, substituído durante o segundo tempo contra a Croácia) participaram do treino coletivo completo e devem estar à disposição.
Na defesa, Tuchel pode promover Marc Guéhi ao time titular no lugar de Ezri Konsa, apontado como um dos responsáveis pelas falhas nos gols croatas.
Provável escalação da Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; Reece James, Stones, Guéhi e O'Reilly; Anderson e Rice; Madueke, Bellingham e Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Gana: desfalques e dúvidas
O goleiro titular Lawrence Ati-Zigi deixou o campo no intervalo da partida contra o Panamá com dores na região da virilha.
Relatos indicam que o jogador do St. Gallen pode ficar afastado por até três semanas, o que praticamente o descarta do restante da fase de grupos.
Benjamin Asare, do Hearts of Oak, deve assumir a posição.
O caso mais delicado envolve Thomas Partey, que não pôde entrar no Canadá para a primeira rodada devido a questões judiciais no Reino Unido, mas já obteve autorização para ingressar nos Estados Unidos e treinou normalmente com o grupo.
O meia do Villarreal deve ser titular contra a Inglaterra, reforçando a qualidade do meio-campo ganês.
Antoine Semenyo, eleito o melhor jogador da partida contra o Panamá, será peça central no ataque dos Black Stars.
Provável escalação de Gana (4-2-3-1): Benjamin Asare; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Yirenkyi e Partey; Fatawu, Sulemana e Semenyo; Jordan Ayew. Técnico: Carlos Queiroz.
Destaques individuais de Inglaterra x Gana
Os técnicos - experiência europeia contra veterano de Copas
Thomas Tuchel
O alemão assumiu a seleção inglesa após a saída de Gareth Southgate e impôs uma identidade ofensiva clara desde o início: pressão alta, transições rápidas e liberdade criativa para os meias.
A campanha invicta nas eliminatórias e a goleada sobre a Croácia na estreia validaram o projeto, embora a fragilidade defensiva ainda precise de ajustes.
Carlos Queiroz
O português de 73 anos acumula vasta experiência em Copas do Mundo, com passagens por Portugal, Irã, Colômbia e Egito ao longo da carreira.
Queiroz aposta em organização tática e disciplina coletiva para compensar a diferença individual entre Gana e as potências europeias, como ficou claro no esquema cauteloso que rendeu a vitória magra contra o Panamá.
Análise tática de Inglaterra x Gana
A Inglaterra deve manter o 4-2-3-1 que funcionou contra a Croácia, com Bellingham flutuando entre as linhas e Kane fixo na referência.
A largura ofensiva dos ingleses, com Madueke e Gordon (ou Rashford) abertos nas pontas, tende a sobrecarregar os laterais ganeses Senaya e Mensah, que acumulam menos rodagem em competições internacionais de alto nível.
O duplo pivô formado por Rice e Elliot Anderson garante proteção à defesa e permite que os alas ingleses avancem com liberdade.
Gana deve se organizar em um 4-2-3-1 mais cauteloso, com Partey e Yirenkyi no meio como escudo defensivo, buscando transições rápidas quando recuperar a bola.
A velocidade de Semenyo e Fatawu nas pontas é o principal trunfo ofensivo de Queiroz: ambos atuam em clubes de primeira linha (Manchester City e Leicester) e podem explorar os espaços deixados pelos laterais ingleses, especialmente Reece James, que tende a projetar bastante no ataque.
O confronto tático central será entre o meio-campo criativo da Inglaterra e a dupla de contenção de Gana: se Partey e Yirenkyi conseguirem conter a movimentação de Bellingham, os Black Stars têm chance de manter o jogo equilibrado por mais tempo.
Prognóstico de placar exato para Inglaterra x Gana
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