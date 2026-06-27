Holanda x Marrocos Palpite – Análise e odds (29/06)

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A Holanda enfrenta Marrocos neste domingo (29), pela fase de 32 avos de final da Copa do Mundo de 2026, no Estádio BBVA, em Monterrey, no México. O confronto coloca frente a frente o primeiro colocado do Grupo F contra o vice-líder do Grupo C, em um duelo eliminatório que promete intensidade e equilíbrio tático. Quem perder volta para casa.

Os holandeses chegam embalados após uma campanha ofensiva no grupo, com 10 gols marcados em três partidas, incluindo a goleada por 5 x 1 sobre a Suécia. Marrocos, por sua vez, manteve a invencibilidade na fase de grupos, com sete pontos somados e apenas três gols sofridos, confirmando que a solidez defensiva que levou a equipe à semifinal em 2022 continua viva.

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Análise de Holanda x Marrocos: potência ofensiva contra solidez defensiva

A Holanda dominou o Grupo F com autoridade. Depois de um empate por 2 x 2 contra o Japão na estreia, a seleção de Ronald Koeman engrenhou com uma goleada de 5 x 1 sobre a Suécia e fechou a fase de grupos vencendo a Tunísia por 3 x 1 em Kansas City.

O ataque holandês foi um dos mais produtivos da primeira fase, com 10 gols em três jogos. Brian Brobbey, centroavante do Sunderland, marcou três vezes e consolidou sua posição como titular. Cody Gakpo anotou dois gols, ambos na goleada sobre a Suécia, e confirmou o status de jogador decisivo em grandes torneios internacionais.

Defensivamente, a equipe não foi perfeita. Os quatro gols sofridos na fase de grupos incluíram falhas em bolas paradas contra a Tunísia, além de vulnerabilidades nos contra-ataques expostas pelo Japão. Virgil van Dijk segue como líder absoluto da zaga, mas o setor precisa de mais concentração no mata-mata.

Marrocos fez campanha invicta no Grupo C, o mesmo grupo do Brasil. O empate por 1 x 1 contra a Seleção Brasileira na estreia, com gol de Ismael Saibari, mostrou a capacidade competitiva dos Leões do Atlas. Na sequência, a vitória por 1 x 0 sobre a Escócia e a goleada de 4 x 2 contra o Haiti garantiram a classificação com sete pontos.

A grande estrela marroquina no torneio é Saibari. O meia do PSV Eindhoven marcou em todos os três jogos da fase de grupos, incluindo o gol mais rápido da Copa 2026, aos 69 segundos contra os escoceses. Sua presença entre meio-campo e ataque tem sido o principal trunfo ofensivo do treinador Mohamed Ouahbi.

A estrutura defensiva de Marrocos, herança do ciclo que levou o time à semifinal em 2022, continua funcional. Bounou transmite segurança no gol, Hakimi oferece liderança e profundidade pela direita, e a dupla Bouaddi e El Aynaoui protege a linha de quatro com disciplina. A equipe sofreu apenas três gols no torneio, dois contra o Haiti e um contra o Brasil, com a defesa preservando a rede intacta diante da Escócia.

Holanda e Marrocos com certeza estão nos palpites das seleções que podem avançar no bolão da Copa do Mundo.

Confrontos diretos entre Holanda x Marrocos

Holanda e Marrocos se enfrentaram apenas três vezes na história, com duas vitórias holandesas e uma marroquina. Todos os confrontos terminaram com o placar de 2 x 1, em um padrão curioso que pode indicar um jogo decidido por margem mínima.

O encontro mais importante aconteceu na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Dennis Bergkamp e Bryan Roy marcaram para a Holanda em uma vitória por 2 x 1, em partida disputada no dia 29 de junho, exatamente 32 anos antes do confronto em Monterrey. A coincidência de datas adiciona um elemento simbólico ao duelo.

Em 1999, os marroquinos conseguiram sua única vitória no histórico, vencendo por 2 x 1 em amistoso. O confronto mais recente, em 2017, terminou com nova vitória holandesa por 2 x 1, com Quincy Promes marcando um gol e dando uma assistência. Nenhuma partida entre as duas seleções terminou sem gols de ambos os lados.

Notícias de Holanda x Marrocos

Holanda: desfalques e dúvidas

A Holanda convive com duas ausências importantes desde antes do torneio. Xavi Simons sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior enquanto atuava pelo Tottenham e não pôde ser convocado. Jurrien Timber foi cortado por uma lesão na virilha dias antes da estreia, com Lutsharel Geertruida assumindo sua vaga no elenco.

Memphis Depay, artilheiro histórico da seleção com 55 gols, foi convocado mesmo sem sequência de jogos pelo Corinthians. O atacante se recuperou de uma lesão na coxa, mas não reuniu condições de ser titular na fase de grupos. Sua utilização desde o início contra Marrocos é considerada improvável.

Para o duelo contra Marrocos, Koeman deve escalar o time considerado titular. Crysencio Summerville e Micky van de Ven, poupados contra a Tunísia por acúmulo de cartões amarelos, retornam à equipe. O esquema tático deve ser o 4-3-3 com Brobbey na referência e Gakpo pelo lado esquerdo.

Provável escalação da Holanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, De Jong e Reijnders; Summerville, Brobbey e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Marrocos: desfalques e dúvidas

Marrocos perdeu Nayef Aguerd antes da Copa do Mundo. O zagueiro do Marseille sofreu uma fratura no osso púbico e não teve condições de se recuperar a tempo. Com sua ausência, Chadi Riad, do Crystal Palace, e Issa Diop, do West Ham, formaram a dupla de zaga durante todo o torneio.

Não houve novas lesões significativas durante a fase de grupos. Noussair Mazraoui, lateral-esquerdo do Manchester United, atuou nas três partidas e deve estar apto para o confronto. Achraf Hakimi, capitão e líder dentro e fora de campo, contribuiu com um gol e uma assistência na fase de grupos.

Mohamed Ouahbi deve manter a escalação que funcionou nos jogos do grupo, com Saibari como falso nove e Brahim Díaz em posição mais criativa. Ayyoub Bouaddi, volante de 18 anos do Lille que trocou a seleção francesa pela marroquina, completou os 90 minutos nos três jogos e se firmou como titular.

Provável escalação do Marrocos (4-3-3): Bounou; Hakimi, Riad, Diop e Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi e Ounahi; Díaz, Saibari e El Khannouss. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Destaques individuais de Holanda x Marrocos

Jogador destaque · Holanda Cody Gakpo 2 Gols na Copa do Mundo 2026 (dois contra a Suécia) 23 Gols em 52 jogos pela seleção holandesa 8 Gols em Copas do Mundo e Eurocopas combinados 12 Participações em gol pelo Liverpool 2025/26 (7 gols + 5 assistências) Jogador destaque · Marrocos Ismael Saibari 3 Gols em três jogos na Copa do Mundo 2026 69s Gol mais rápido da Copa 2026, contra a Escócia 15 Gols na Eredivisie 2025/26, eleito melhor jogador da liga 42 Gols em 142 jogos na carreira pelo PSV Eindhoven

Os técnicos - Koeman segue em busca do título inédito da Copa do Mundo

Ronald Koeman

Ronald Koeman, de 63 anos, vive seu segundo período à frente da seleção holandesa. O ex-zagueiro lendário, que marcou mais de 250 gols na carreira como defensor, comandou a Holanda entre 2018 e 2020 antes de aceitar o convite do Barcelona. Retornou ao cargo em 2023 e reconstruiu a equipe com base em estabilidade tática e profundidade de elenco.

Na Copa de 2026, Koeman tem optado por um 4-3-3 flexível, com Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch como dupla de volantes e Tijjani Reijnders atuando em posição mais adiantada. A aposta em Brobbey como centroavante, em detrimento de Memphis Depay, foi uma das decisões mais ousadas da campanha e, até o momento, tem dado retorno com três gols do atacante.

Mohamed Ouahbi

Mohamed Ouahbi assumiu a seleção principal de Marrocos em março de 2026, após a saída conturbada de Walid Regragui. O treinador de 49 anos havia liderado a seleção sub-20 marroquina ao título do Mundial da categoria em 2025, vencendo a Argentina na final. Sua promoção foi sustentada por esse trabalho com jovens talentos.

Com pouco tempo de preparação, Ouahbi implementou uma proposta mais ofensiva do que a de seu antecessor. O uso de Saibari como falso nove, sem um centroavante de referência tradicional, é a principal marca do novo projeto. A equipe ainda carrega mecanismos defensivos do ciclo de 2022, mas busca transições mais rápidas e posse de bola mais agressiva na metade final do campo.

Análise tática de Holanda x Marrocos

Koeman deve manter o 4-3-3 com De Jong e Gravenberch protegendo a defesa e Reijnders atuando como elo entre meio-campo e ataque. A largura ofensiva ficará a cargo de Gakpo pela esquerda e Summerville pela direita, com Brobbey operando como referência central. A principal arma holandesa é a transição rápida: Verbruggen lança longo para Brobbey, que segura a bola e aciona os pontas em velocidade.

O duelo individual mais esperado acontece pelo corredor direito do ataque holandês. Summerville, com sua velocidade e capacidade de dribles, terá pela frente Mazraoui, lateral que também oferece profundidade ofensiva. Quando Mazraoui avançar, a Holanda tentará explorar o espaço deixado nas costas. Pelo outro lado, Gakpo cortando para dentro contra Hakimi é uma batalha de alto nível, com dois jogadores acostumados a duelos de elite na Premier League e na Champions League.

Marrocos tende a adotar um bloco médio-alto, diferente da postura ultra-defensiva que a Tunísia utilizou contra os holandeses. A dupla Bouaddi e El Aynaoui deve pressionar a saída de bola holandesa, enquanto Brahim Díaz e El Khannouss buscarão espaços nas entrelinhas para acionar Saibari. As bolas paradas representam um fator importante para ambos os lados: a Holanda marcou dois gols de jogada ensaiada contra a Tunísia, mas também sofreu de cabeça nesse mesmo jogo. Hakimi, com sua capacidade de cruzamento, e Van Dijk, com seu domínio aéreo, são armas decisivas nesse aspecto.

Prognóstico de placar exato para Holanda x Marrocos

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🎯 Palpite do Lance! Holanda 2 x 1 Marrocos - Odd 9.00 na Br4Bet A Holanda possui um dos ataques mais perigosos do torneio e chega ao mata-mata com confiança elevada após 10 gols na fase de grupos. Marrocos, porém, marcou em todos os confrontos históricos contra os holandeses e tem em Saibari um finalizador em grande fase. A tendência aponta para uma vitória apertada da Laranja Mecânica, com ambas as equipes balançando as redes. A Holanda marcou 10 gols em três jogos na fase de grupos, um dos ataques mais eficientes do torneio

na fase de grupos, um dos ataques mais eficientes do torneio Cody Gakpo soma oito gols em Copas e Eurocopas , com dois nesta edição, e é o principal finalizador pelo lado esquerdo

, com dois nesta edição, e é o principal finalizador pelo lado esquerdo Ismael Saibari marcou em todos os três jogos de Marrocos na fase de grupos, totalizando três gols

de Marrocos na fase de grupos, totalizando três gols Em três confrontos na história, todos terminaram 2 x 1, com ambas as equipes marcando em cada partida

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