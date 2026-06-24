Egito x Irã Palpite – Análise e odds (27/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Egito marca o primeiro gol - 1,92 na Br4Bet Aposta com boas chances de acontecer: Mohamed Salah marca a qualquer momento - 2,88 naBETMGM Aposta ousada: Egito vence e Irã não marca - 3,40 na Vbet Placar previsto: Egito 2 x 0 Irã - 10,00 na Br4Bet

O Egito chega à última rodada do Grupo G da Copa do Mundo na liderança com quatro pontos, após escrever um capítulo inédito na história da seleção: a vitória por 3 x 1 sobre a Nova Zelândia em Vancouver foi o primeiro triunfo do país em fases finais de Copa desde a estreia do time em 1934.

O Irã tem dois empates e precisa de vitória em Seattle para manter controle do próprio destino. Com Bélgica e Nova Zelândia jogando ao mesmo tempo, um tropeço iraniano pode eliminar o Team Melli antes mesmo de confirmar os placares paralelos.

Confira os palpites do Lance para o confronto em Seattle e os melhores palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Egito x Irã pela Copa do Mundo 2026

As duas seleções chegam com chances de avançar de fase, o entanto o Egito é amplamente favorito no embate desta madrugada de sábado. Veja também as casas de apostas com depósito mínimo de 1 real para fazer apostar.

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Prévia de Egito x Irã – Os Faraós a um empate da história

Na estreia contra a Bélgica em Seattle, o Egito foi o melhor time no primeiro tempo. Emam Ashour abriu o placar aos 19 minutos com um chute de fora da área no canto esquerdo de Courtois, assistido por Salah.

A Bélgica só saiu do zero após a entrada de Lukaku no segundo tempo: 22 segundos depois de entrar, o centroavante gerou o caos na área e levou Mohamed Hany a marcar contra o próprio gol, para o empate em um a um.

Na rodada seguinte, em Vancouver, Mostafa Zico, Mohamed Salah e Trézéguet marcaram no segundo tempo para construir a vitória por 3 x 1 sobre a Nova Zelândia. O resultado encerrou um jejum de 92 anos e deu ao Egito o primeiro triunfo da história em uma fase final de Copa do Mundo.

A campanha iraniana no torneio tem sido marcada por dois empates que valem mais do que os números indicam. O dois a dois com a Nova Zelândia incluiu um gol de Ramin Rezaeian, que com 36 anos se tornou o marcador mais velho da história do Irã em Copas do Mundo; o 0 a 0 contra a Bélgica foi conquistado em condições adversas.

O Irã chegou a Los Angeles com menos de 16 horas de preparação disponível por restrições logísticas decorrentes da tensão diplomática com os Estados Unidos. Mesmo assim, Alireza Beiranvand fez duas grandes defesas para segurar o resultado, e Mehdi Taremi teve um gol corretamente anulado pelo VAR.

A aritmética é simples: um empate garante a classificação do Egito para as oitavas, a primeira da história da seleção. O Irã, por sua vez, precisa dos três pontos. Um empate pode não ser suficiente se a Bélgica vencer a Nova Zelândia no outro jogo simultâneo.

Confrontos diretos entre Egito x Irã

Os dois países se enfrentaram apenas uma vez na história: em 7 de junho de 2000, no LG Cup Four Nations Tournament realizado em Teerã, o jogo terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar e o Egito levou a melhor na disputa de pênaltis por 8 a 7.

O confronto em Seattle será o primeiro entre Egito e Irã em uma fase final de Copa do Mundo. Sem histórico competitivo recorrente, com apenas um jogo registrado em mais de duas décadas, o contexto do Grupo G oferece muito mais informação do que qualquer retrospecto do passado.

Notícias de Egito x Irã

Egito: desfalques e dúvidas

Hossam Hassan tem dois pontos de interrogação no plantel egípcio: o meia Hamdy Fathy e o zagueiro Hossam Abdelmaguid seguem como dúvidas por questões físicas. Fora essas incertezas, o grupo disponível é o mesmo que atuou nas duas primeiras rodadas.

Quatro jogadores marcaram pelo Egito nas primeiras rodadas: Salah, Ashour, Ziko e Trézéguet. Isso confirma que o sistema não depende exclusivamente de um único nome para produzir. Hassan tem a vantagem adicional de poder gerir a escalação com um resultado positivo já na bagagem.

Provável escalação do Egito (4-2-3-1): Mostafa Shobeir; Ahmed Fatouh, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia e Mohamed Hany; Mohanad Lasheen e Marwan Attia; Emam Ashour, Mohamed Salah e Mostafa Ziko; Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Irã: desfalques e dúvidas

A maior baixa do Irã para este jogo é certa: o capitão Ehsan Hajsafi cumpre suspensão por acúmulo de dois cartões amarelos no torneio. Com 148 convocações pela seleção, Hajsafi é o jogador mais experiente do grupo iraniano e a principal referência para a saída de bola pelo lado esquerdo.

Milad Mohammadi, com 78 partidaspela seleção, deve assumir a posição na ala esquerda. Rouzbeh Cheshmi segue como dúvida. A estrutura com três zagueiros centrais deve ser mantida por Ghalenoei, com Taremi como único centroavante de referência.

Provável escalação do Irã (3-4-2-1): Alireza Beiranvand; Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh e Ali Nemati; Ramin Rezaeian, Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos e Milad Mohammadi; Alireza Jahanbakhsh e Mohammad Mohebi; Mehdi Taremi. Técnico: Amir Ghalenoei.

Destaques individuais de Egito x Irã

Mohamed Salah Atacante / Egito Liverpool 1 Gols na Copa 2026 2 Assist. na Copa 2026 68 Gols pela Seleção 14 G+A Premier League 25/26 Mehdi Taremi Centroavante / Irã Olympiacos 0 Gols na Copa 2026 60 Gols pela Seleção 10 Gols Super League 25/26 13 G+A Super League 25/26

Os técnicos - Hassan comanda Egito perto da vaga, Ghalenoei sonha com um milagre

Hossam Hassan

Hassan foi nomeado técnico do Egito em fevereiro de 2024, após a demissão de Rui Vitória na Copa Africana de Nações. Ele chegou ao cargo com um currículo de atacante histórico: foi durante décadas o maior artilheiro da seleção egípcia, com 68 gols em 177 partidas, marca que Salah igualou ao balançar a rede contra a Nova Zelândia nesta Copa.

A campanha nas eliminatórias africanas, concluída de forma invicta, foi o cartão de visitas. Nas duas rodadas do torneio, Hassan montou um bloco defensivo sólido e apostou nas transições rápidas, com quatro marcadores diferentes nos seis gols da seleção: uma distribuição que aponta para um sistema funcional além das individualidades.

Amir Ghalenoei

Ghalenoei assumiu o comando do Irã em 2023 e conduziu o país à Copa com seis vitórias, dois empates e duas derrotas nas eliminatórias asiáticas. Experiente no futebol iraniano como jogador e treinador, chegou ao Mundial como o técnico que fez todo o ciclo de classificação.

No torneio, demonstrou capacidade de adaptar o time a contextos adversos, logísticos e táticos. Com a obrigação de vencer pela primeira vez, seu maior desafio é equilibrar a necessidade ofensiva do resultado sem expor uma defesa já testada ao limite na partida contra a Bélgica.

Análise tática de Egito x Irã

Hassan opera no 4-2-3-1 com os dois volantes, Lasheen e Attia, cobrindo o espaço central para que Salah circule com liberdade entre as linhas. O movimento diagonal de Salah, que parte da direita e invade o corredor central, é o principal gatilho ofensivo egípcio, com Marmoush como referência avançada para aproveitar as sobras.

O Irã perde com a ausência de Hajsafi muito mais do que um lateral: perde a liderança do corredor esquerdo e a experiência de quem já somava 148 caps antes desta Copa. Mohammadi, mais conservador, deve reduzir as opções de progressão pelo lado mais ameaçado do sistema iraniano.

Com a obrigação de buscar o resultado, Ghalenoei vai inevitavelmente abrir espaços no segundo tempo. A velocidade de Marmoush e a leitura de jogo de Salah nos contra-ataques são os instrumentos ideais para castigar uma equipe que precisa avançar sem deixar a retaguarda descoberta.

Prognóstico de placar exato para Egito x Irã

O Egito é favorito, com um elenco superior e sem os mesmos problemas de logística enfrentados diante do Irã. Assim, a tendência é de vitória da seleção egípcia. Veja também as novas casas de apostas.

🎯 Palpite do Lance! Egito 2 x 0 Irã - 10,00 na Br4Bet O Egito tem incentivo real para vencer — a liderança do grupo garante um caminho mais fácil nas oitavas — e conta com o Irã obrigado a abrir espaços na busca pelos três pontos. Um gol de Salah, com a força de um atacante que já marcou e assistiu em cada rodada do torneio, fecha o argumento. Salah soma 1 gol e 2 assistências nas duas rodadas — participação direta em três dos quatro gols egípcios nesta Copa

nas duas rodadas — participação direta em três dos quatro gols egípcios nesta Copa O Irã não marcou nenhum gol em sua última partida da fase de grupos (0 x 0 contra a Bélgica)

em sua última partida da fase de grupos (0 x 0 contra a Bélgica) O capitão iraniano Ehsan Hajsafi está suspenso após acumular dois cartões amarelos no torneio

após acumular dois cartões amarelos no torneio O Egito é a única seleção do Grupo G com vitória nesta Copa do Mundo — 3 x 1 histórico sobre a Nova Zelândia

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