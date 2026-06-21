Colômbia x RD Congo Palpite – Análise e odds (23/06)

Veja os principais palpites de Colômbia x RD Congo pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: Colômbia vencer e menos de 3,5 gols – 1,96 na Br4bet Apostas com boas chances de acontecer: Ambos marcam: não – 1,53 na VBet Placar previsto: Colômbia 2 x 0 RD Congo – 5,75 na Br4bet Aposta ousada: Luis Díaz marcar a qualquer momento – 2,10 na BetMGM

A Colômbia entra em campo na terça-feira, pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, com a vantagem de liderar a chave após a vitória por 3 x 1 sobre o Uzbequistão na rodada de abertura.

Do outro lado, a RD Congo conquistou um ponto valioso ao arrancar o empate por 1 x 1 contra Portugal em Houston, em resultado que marcou o primeiro gol congolês na história das Copas do Mundo.

O confronto no Estádio Akron, em Guadalajara, no México, coloca frente a frente duas seleções que nunca se enfrentaram no futebol internacional, e o contexto competitivo é claro: os colombianos podem encaminhar a classificação para a fase eliminatória, enquanto os congoleses precisam pontuar para manter as esperanças no torneio. Veja outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Colômbia x RD Congo pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Colômbia favorita, mas RD Congo promete resistência

A Colômbia demonstrou organização ofensiva e qualidade individual na estreia contra o Uzbequistão, na Cidade do México. Daniel Muñoz abriu o placar aos 40 minutos após jogada construída pela equipe, com passe decisivo de Luis Díaz.

O empate do Uzbequistão, marcado por Fayzullaev aos 60 minutos, não desestabilizou o time de Néstor Lorenzo, que retomou a vantagem cinco minutos depois com gol do próprio Díaz. Jaminton Campaz selou o triunfo nos acréscimos, já aos 90+9, de cabeça, após cruzamento de Cucho Hernández.

Os dados reforçam a superioridade colombiana: 61% de posse de bola e 1,61 de xG na partida, números que indicam controle consistente do jogo. A seleção colombiana chega a este confronto embalada por quatro vitórias nos últimos seis jogos, com os únicos reveses diante de França (1 x 3) e Croácia (1 x 2) em amistosos de março.

A RD Congo, por sua vez, surpreendeu o mundo ao arrancar o empate contra Portugal na rodada inaugural.

Yoane Wissa marcou de cabeça aos 45+5 minutos, após cruzamento de Arthur Masuaku em jogada de escanteio, para decretar o primeiro gol congolês em Copas do Mundo, 52 anos depois da participação como Zaire em 1974.

Os dados da partida contra Portugal revelam que a RD Congo teve oito finalizações com 0,82 de xG, contra sete finalizações e 0,64 de xG dos portugueses, mesmo com apenas 32% de posse de bola.

Os Leopardos mostraram solidez defensiva ao vencer 55% dos duelos contra uma seleção portuguesa recheada de jogadores de elite.

Antes da Copa, o retrospecto congolês foi menos animador: empate sem gols com a Dinamarca, derrota por 2 x 1 para o Chile e derrota por 1 x 0 para a Argélia na prorrogação.

A classificação para a Copa veio pela repescagem intercontinental, com vitória por 1 x 0 sobre a Jamaica, o que demonstra a capacidade do time de vencer jogos fechados.

Confrontos diretos entre Colômbia e RD Congo

Colômbia e RD Congo nunca se enfrentaram no futebol internacional, o que torna este duelo pela Copa do Mundo 2026 um encontro inédito entre as duas seleções.

Sem histórico direto para análise, o peso da comparação recai sobre o desempenho recente de ambos os times e a qualidade dos elencos.

A Colômbia ocupa a 12ª posição no ranking da FIFA, enquanto a RD Congo aparece na 43ª, uma diferença de 31 posições que se reflete nas odds dos mercados de apostas e no favoritismo colombiano.

Notícias de Colômbia x RD Congo

Colômbia: desfalques e dúvidas

A Colômbia não tem desfalques confirmados por lesão para a segunda rodada do Grupo K.

Néstor Lorenzo deve manter a base que venceu o Uzbequistão, com poucos ajustes no time titular.

James Rodríguez, capitão e camisa 10 da seleção, disputou os 90 minutos na estreia e segue como referência criativa da equipe aos 34 anos, em sua terceira Copa do Mundo após 2014 e 2018.

Gustavo Puerta, meia de 22 anos do Racing Santander, foi titular contra o Uzbequistão e registrou uma assistência, consolidando seu espaço no meio-campo colombiano.

O atacante Luis Suárez, do Sporting CP, deve seguir como centroavante titular, enquanto Jhon Arias, do Palmeiras, tende a repetir a função no meio-campo.

Provável escalação da Colômbia (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

RD Congo: desfalques e dúvidas

A RD Congo teve uma mudança no elenco antes da estreia: o zagueiro Levi Bushiri foi cortado por lesão e substituído.

Sébastien Desabre deve manter o esquema tático que frustrou Portugal, com cinco defensores e dois atacantes de referência.

Chancel Mbemba, capitão de 31 anos com 110 partidas pela seleção, recebeu cartão amarelo contra Portugal e precisará ter cautela, embora cartões amarelos na fase de grupos da Copa de 2026 só resultem em suspensão após dois amarelos acumulados.

O lateral-direito Aaron Wan-Bissaka, do West Ham United, foi um dos destaques defensivos contra Portugal e deve seguir no time titular.

O meia Ngal'ayel Mukau, de 21 anos, do Lille, é a principal revelação da equipe e exerceu papel importante nas transições ofensivas na estreia.

Provável escalação da RD Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi e Masuaku; Moutoussamy, Kayembe e Mukau; Bakambu e Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

Destaques individuais de Colômbia x RD Congo

Destaque da Colômbia Luis Díaz 1G + 1A Gol e assistência vs Uzbequistão (Copa 2026) 23 Gols em 75 jogos pela Colômbia 49 Participações em gols pelo Bayern em 2025/26 61% Posse de bola da Colômbia na estreia vs Uzbequistão Destaque da RD Congo Yoane Wissa 1 Gol histórico vs Portugal (1º gol da RD Congo em Copas) 10 Gols em 39 jogos pela seleção 0,82 xG da RD Congo vs Portugal (superou o de Portugal: 0,64) 2 Finalizações totais contra Portugal

Os técnicos - experiências distintas em cenários inéditos

Néstor Lorenzo

O argentino Néstor Lorenzo comanda a Colômbia desde 2022 e conduziu a equipe à final da Copa América de 2024, caindo diante da Argentina.

Lorenzo construiu um sistema ofensivo baseado em transições rápidas e no protagonismo de Luis Díaz pelas pontas, mantendo solidez defensiva com jogadores experientes como Davinson Sánchez e Jefferson Lerma.

Sébastien Desabre

O francês Sébastien Desabre comanda a RD Congo e foi responsável pela campanha que levou os Leopardos à Copa do Mundo pela primeira vez em 52 anos.

Desabre moldou uma equipe defensivamente compacta que aposta na disciplina tática e na força nos duelos aéreos, com transições verticais lideradas por Wissa e Bakambu para surpreender adversários superiores na posse de bola.

Análise tática de Colômbia x RD Congo

A Colômbia deve se apresentar no seu 4-2-3-1 habitual, com Jefferson Lerma e Gustavo Puerta protegendo a defesa e James Rodríguez atuando como meia criativo atrás de Luis Suárez.

A principal arma colombiana está nas investidas de Luis Díaz pela ponta esquerda, onde ele enfrentará diretamente Wan-Bissaka e poderá testar a cobertura entre o ala-direito e a linha de três zagueiros centrais.

A RD Congo, por outro lado, tende a repetir o 5-3-2 que funcionou contra Portugal, com linha defensiva compacta quando perde a posse de bola e transições rápidas pelos corredores laterais.

Masuaku, que deu a assistência para o gol de Wissa contra Portugal, pode ser uma ameaça constante pelo lado esquerdo, cruzando para os dois atacantes na área.

A chave tática do jogo está na paciência colombiana para furar o bloco baixo congolês, algo que Portugal não conseguiu fazer com eficiência apesar de 68% de posse na primeira rodada.

Se a Colômbia conseguir movimentar a bola com velocidade e explorar os espaços entre os zagueiros centrais e os alas, a tendência é que crie oportunidades suficientes para vencer.

Prognóstico de placar exato para Colômbia x RD Congo

Previsão de placar Colômbia 2 x 0 RD Congo - Odd 5,75 na Br4bet A Colômbia retornou à Copa do Mundo após ficar de fora em 2022 e demonstrou fome competitiva ao converter três gols na estreia. A RD Congo, classificada via repescagem intercontinental com sete vitórias nas eliminatórias africanas, apostará novamente em compactação defensiva. O cenário aponta para um triunfo colombiano controlado, com o time de Lorenzo dosando intensidade para fechar o jogo sem precisar de goleada. A Colômbia lidera o Grupo K com três pontos e saldo de +2, enquanto a RD Congo tem um ponto e saldo zero após a primeira rodada A RD Congo registrou três interceptações contra zero de Portugal na estreia, indicando capacidade de recuperação de bola em bloco baixo O elenco congolês se classificou com sete vitórias em nove jogos nas eliminatórias africanas, mas o nível dos adversários era inferior ao colombiano A seleção colombiana marcou em todos os seis jogos recentes, demonstrando consistência ofensiva independente do adversário Luis Díaz soma 49 participações em gols em 51 jogos pelo Bayern Munich na temporada 2025/26, reforçando o favoritismo colombiano no setor ofensivo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 15h36. (21/06) O Lance recomenda apenas as melhores casas de apostas legalizadas no Brasil.