Colômbia x RD Congo Palpite – Análise e odds (23/06)
Veja os principais palpites de Colômbia x RD Congo pela Copa do Mundo 2026
A Colômbia entra em campo na terça-feira, pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, com a vantagem de liderar a chave após a vitória por 3 x 1 sobre o Uzbequistão na rodada de abertura.
Do outro lado, a RD Congo conquistou um ponto valioso ao arrancar o empate por 1 x 1 contra Portugal em Houston, em resultado que marcou o primeiro gol congolês na história das Copas do Mundo.
O confronto no Estádio Akron, em Guadalajara, no México, coloca frente a frente duas seleções que nunca se enfrentaram no futebol internacional, e o contexto competitivo é claro: os colombianos podem encaminhar a classificação para a fase eliminatória, enquanto os congoleses precisam pontuar para manter as esperanças no torneio. Veja outros Palpites da Copa do Mundo.
Melhores palpites para Colômbia x RD Congo pela Copa do Mundo
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Análise da partida - Colômbia favorita, mas RD Congo promete resistência
A Colômbia demonstrou organização ofensiva e qualidade individual na estreia contra o Uzbequistão, na Cidade do México. Daniel Muñoz abriu o placar aos 40 minutos após jogada construída pela equipe, com passe decisivo de Luis Díaz.
O empate do Uzbequistão, marcado por Fayzullaev aos 60 minutos, não desestabilizou o time de Néstor Lorenzo, que retomou a vantagem cinco minutos depois com gol do próprio Díaz. Jaminton Campaz selou o triunfo nos acréscimos, já aos 90+9, de cabeça, após cruzamento de Cucho Hernández.
Os dados reforçam a superioridade colombiana: 61% de posse de bola e 1,61 de xG na partida, números que indicam controle consistente do jogo. A seleção colombiana chega a este confronto embalada por quatro vitórias nos últimos seis jogos, com os únicos reveses diante de França (1 x 3) e Croácia (1 x 2) em amistosos de março.
A RD Congo, por sua vez, surpreendeu o mundo ao arrancar o empate contra Portugal na rodada inaugural.
Yoane Wissa marcou de cabeça aos 45+5 minutos, após cruzamento de Arthur Masuaku em jogada de escanteio, para decretar o primeiro gol congolês em Copas do Mundo, 52 anos depois da participação como Zaire em 1974.
Os dados da partida contra Portugal revelam que a RD Congo teve oito finalizações com 0,82 de xG, contra sete finalizações e 0,64 de xG dos portugueses, mesmo com apenas 32% de posse de bola.
Os Leopardos mostraram solidez defensiva ao vencer 55% dos duelos contra uma seleção portuguesa recheada de jogadores de elite.
Antes da Copa, o retrospecto congolês foi menos animador: empate sem gols com a Dinamarca, derrota por 2 x 1 para o Chile e derrota por 1 x 0 para a Argélia na prorrogação.
A classificação para a Copa veio pela repescagem intercontinental, com vitória por 1 x 0 sobre a Jamaica, o que demonstra a capacidade do time de vencer jogos fechados.
Confrontos diretos entre Colômbia e RD Congo
Colômbia e RD Congo nunca se enfrentaram no futebol internacional, o que torna este duelo pela Copa do Mundo 2026 um encontro inédito entre as duas seleções.
Sem histórico direto para análise, o peso da comparação recai sobre o desempenho recente de ambos os times e a qualidade dos elencos.
A Colômbia ocupa a 12ª posição no ranking da FIFA, enquanto a RD Congo aparece na 43ª, uma diferença de 31 posições que se reflete nas odds dos mercados de apostas e no favoritismo colombiano.
Notícias de Colômbia x RD Congo
Colômbia: desfalques e dúvidas
A Colômbia não tem desfalques confirmados por lesão para a segunda rodada do Grupo K.
Néstor Lorenzo deve manter a base que venceu o Uzbequistão, com poucos ajustes no time titular.
James Rodríguez, capitão e camisa 10 da seleção, disputou os 90 minutos na estreia e segue como referência criativa da equipe aos 34 anos, em sua terceira Copa do Mundo após 2014 e 2018.
Gustavo Puerta, meia de 22 anos do Racing Santander, foi titular contra o Uzbequistão e registrou uma assistência, consolidando seu espaço no meio-campo colombiano.
O atacante Luis Suárez, do Sporting CP, deve seguir como centroavante titular, enquanto Jhon Arias, do Palmeiras, tende a repetir a função no meio-campo.
Provável escalação da Colômbia (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.
RD Congo: desfalques e dúvidas
A RD Congo teve uma mudança no elenco antes da estreia: o zagueiro Levi Bushiri foi cortado por lesão e substituído.
Sébastien Desabre deve manter o esquema tático que frustrou Portugal, com cinco defensores e dois atacantes de referência.
Chancel Mbemba, capitão de 31 anos com 110 partidas pela seleção, recebeu cartão amarelo contra Portugal e precisará ter cautela, embora cartões amarelos na fase de grupos da Copa de 2026 só resultem em suspensão após dois amarelos acumulados.
O lateral-direito Aaron Wan-Bissaka, do West Ham United, foi um dos destaques defensivos contra Portugal e deve seguir no time titular.
O meia Ngal'ayel Mukau, de 21 anos, do Lille, é a principal revelação da equipe e exerceu papel importante nas transições ofensivas na estreia.
Provável escalação da RD Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi e Masuaku; Moutoussamy, Kayembe e Mukau; Bakambu e Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.
Destaques individuais de Colômbia x RD Congo
Os técnicos - experiências distintas em cenários inéditos
Néstor Lorenzo
O argentino Néstor Lorenzo comanda a Colômbia desde 2022 e conduziu a equipe à final da Copa América de 2024, caindo diante da Argentina.
Lorenzo construiu um sistema ofensivo baseado em transições rápidas e no protagonismo de Luis Díaz pelas pontas, mantendo solidez defensiva com jogadores experientes como Davinson Sánchez e Jefferson Lerma.
Sébastien Desabre
O francês Sébastien Desabre comanda a RD Congo e foi responsável pela campanha que levou os Leopardos à Copa do Mundo pela primeira vez em 52 anos.
Desabre moldou uma equipe defensivamente compacta que aposta na disciplina tática e na força nos duelos aéreos, com transições verticais lideradas por Wissa e Bakambu para surpreender adversários superiores na posse de bola.
Análise tática de Colômbia x RD Congo
A Colômbia deve se apresentar no seu 4-2-3-1 habitual, com Jefferson Lerma e Gustavo Puerta protegendo a defesa e James Rodríguez atuando como meia criativo atrás de Luis Suárez.
A principal arma colombiana está nas investidas de Luis Díaz pela ponta esquerda, onde ele enfrentará diretamente Wan-Bissaka e poderá testar a cobertura entre o ala-direito e a linha de três zagueiros centrais.
A RD Congo, por outro lado, tende a repetir o 5-3-2 que funcionou contra Portugal, com linha defensiva compacta quando perde a posse de bola e transições rápidas pelos corredores laterais.
Masuaku, que deu a assistência para o gol de Wissa contra Portugal, pode ser uma ameaça constante pelo lado esquerdo, cruzando para os dois atacantes na área.
A chave tática do jogo está na paciência colombiana para furar o bloco baixo congolês, algo que Portugal não conseguiu fazer com eficiência apesar de 68% de posse na primeira rodada.
Se a Colômbia conseguir movimentar a bola com velocidade e explorar os espaços entre os zagueiros centrais e os alas, a tendência é que crie oportunidades suficientes para vencer.
Prognóstico de placar exato para Colômbia x RD Congo
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