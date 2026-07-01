Argentina x Cabo Verde Palpite – Análise e odds (03/07)

Confira os palpites e informações de Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo

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Argentina e Cabo Verde se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h pelo horário de Brasília, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026. Os atuais campeões mundiais chegam ao mata-mata com 100% de aproveitamento e uma das campanhas mais fortes do torneio.

Do outro lado, Cabo Verde vive uma campanha histórica: estreante em Copas, avançou como segundo colocado do Grupo H sem vencer, após três empates. Confira os palpites do Lance para a partida na Flórida e também outras dicas de aposta para a Copa do Mundo.

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Análise da partida - Argentina dominante, Cabo Verde histórico

A Argentina terminou a fase de grupos como uma das seleções mais convincentes da Copa e segue como uma das grandes favoritas ao título. Foram três vitórias em três jogos, oito gols marcados e apenas um sofrido, com um ataque eficiente e um controle posicional capaz de sufocar adversários de diferentes perfis.

Na estreia, contra a Argélia, Lionel Messi marcou três vezes no 3 x 0 e igualou o recorde histórico de Miroslav Klose em Copas. O camisa 10 decidiu de fora da área, apareceu no rebote e fechou a conta com finalização colocada, reforçando seu protagonismo em mais uma edição do torneio.

Diante da Áustria, Messi voltou a decidir. Com dois gols no triunfo por 2 x 0, superou Klose e se tornou o maior artilheiro da história dos Mundiais. O resultado garantiu a classificação antecipada e confirmou a força defensiva da equipe de Scaloni.

Na última rodada, contra a Jordânia, o técnico promoveu ampla rotação sem perder competitividade. Giovani Lo Celso marcou de falta, Lautaro Martínez converteu pênalti, e Messi entrou no segundo tempo para fechar o 3 x 1 com outra cobrança precisa. A atuação mostrou a profundidade de um elenco que consegue preservar peças sem abrir mão do padrão coletivo.

Cabo Verde construiu uma das campanhas mais improváveis desta Copa. Na estreia, segurou a Espanha em um 0 x 0 histórico, com atuação decisiva do goleiro Vozinha, que fez sete defesas e foi eleito o melhor em campo.

Contra o Uruguai, os Tubarões Azuis marcaram seus primeiros gols em Copas. Kevin Pina abriu o placar em cobrança de falta, o Uruguai virou antes do intervalo, mas Hélio Varela aproveitou erro defensivo para empatar em 2 x 2 e manter Cabo Verde vivo.

A classificação veio com novo empate sem gols, desta vez contra a Arábia Saudita. A equipe de Bubista avançou mesmo sem vencer, sustentada por bloco baixo compacto, disciplina defensiva e transições rápidas. O desafio agora será resistir por 90 minutos contra um ataque muito mais eficiente do que todos os adversários anteriores.

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Confrontos diretos entre Argentina x Cabo Verde

Argentina e Cabo Verde nunca se enfrentaram na história do futebol. Este será o primeiro duelo entre as seleções, seja em amistosos, competições oficiais ou torneios organizados pela Fifa.

O contraste entre os programas é evidente. A Argentina está em sua 19ª participação em Copas e soma três títulos mundiais, enquanto Cabo Verde disputa o torneio pela primeira vez e já faz a melhor campanha de sua história.

Mesmo sem retrospecto direto, a fase de grupos oferece uma referência importante. Cabo Verde mostrou capacidade para se organizar contra seleções fortes, como Espanha e Uruguai, mas agora enfrenta uma Argentina mais eficiente, mais experiente e em excelente momento competitivo.

Notícias de Argentina x Cabo Verde

Argentina: desfalques e dúvidas

Scaloni poupou boa parte dos titulares contra a Jordânia, promovendo oito mudanças na escalação inicial. A tendência é que a base principal retorne para o duelo eliminatório, com Emiliano Martínez confirmado no gol.

Cristian Romero é a principal dúvida. O zagueiro sofreu um problema no joelho direito contra a Áustria e não atuou diante da Jordânia. Caso não tenha condições, Nicolás Otamendi deve formar dupla com Lisandro Martínez.

Na lateral esquerda, Nicolás Tagliafico disputa posição com Facundo Medina. No ataque, Lautaro Martínez aparece em vantagem sobre Julián Álvarez, que chegou ao torneio lidando com problema no tornozelo.

No meio-campo, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Rodrigo De Paul devem formar o trio titular. Messi será titular, partindo pela direita, mas com liberdade para circular por todo o setor ofensivo.

Provável escalação da Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Nicolás González. Técnico: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: desfalques e dúvidas

Bubista tem uma baixa confirmada: Telmo Arcanjo está fora por lesão no tendão, sofrida ainda durante a fase de grupos. Jovane Cabral, que também carregava incômodo muscular, é a principal alternativa para o setor.

Sidny Lopes Cabral cumpriu suspensão contra a Arábia Saudita e volta a ficar disponível. Com isso, João Paulo pode retornar ao meio-campo, enquanto a defesa deve recuperar sua formação principal.

A base tende a ser mantida. Vozinha seguirá no gol, protegido por Steven Moreira, Diney Borges, Pico Lopes e Sidny Lopes Cabral. Kevin Pina será o volante de proteção, com Deroy Duarte e Jamiro Monteiro ajudando na recomposição.

No ataque, Ryan Mendes e Dailon Livramento devem ser mantidos, com Willy Semedo completando o setor. Logan Costa também aparece como opção para reforçar a zaga, caso Bubista opte por uma formação ainda mais conservadora.

Provável escalação de Cabo Verde (4-1-4-1): Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Pico Lopes e Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina; Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro e Willy Semedo; Dailon Livramento. Técnico: Bubista.

Destaques individuais de Argentina x Cabo Verde

Lionel Messi segue fazendo história como o maior artilheiro da competição. Confira as odds para artilheira da copa e faça sua aposta.

Jogador destaque · Argentina Lionel Messi 6 Gols na Copa do Mundo de 2026 em três jogos, artilheiro do torneio 19 Gols em Copas do Mundo na carreira, recorde absoluto da competição 202 Jogos pela seleção argentina, incluindo seis edições de Copa do Mundo 123 Gols pela Argentina em jogos oficiais e amistosos ao longo da carreira Jogador destaque · Cabo Verde Vozinha 7 Defesas contra a Espanha na estreia, eleito craque do jogo pela Fifa 2 Jogos sem sofrer gol na Copa do Mundo de 2026 em três partidas disputadas 96 Jogos pela seleção de Cabo Verde, incluindo três na Copa do Mundo de 2026 40 Anos de idade, o goleiro mais velho a não sofrer gol em uma Copa do Mundo

Os técnicos - Scaloni administra favoritismo, Bubista sustenta sonho histórico

Lionel Scaloni

Lionel Scaloni assumiu a Argentina em 2018 e transformou um grupo em transição em uma das seleções mais vitoriosas do futebol recente. Com ele, a Albiceleste conquistou a Copa América, a Finalíssima e a Copa do Mundo de 2022.

Nesta edição, o treinador mostrou novamente boa gestão de elenco. Rodou oito jogadores no terceiro jogo, preservou parte dos titulares e manteve a equipe competitiva, sem perder a estrutura que sustenta o domínio argentino.

Bubista

Bubista é um dos grandes personagens desta Copa. Ex-zagueiro e capitão da seleção cabo-verdiana, assumiu o comando em 2020 e levou o país à primeira participação em Mundiais e a uma classificação histórica para o mata-mata.

Seu trabalho se apoia em organização, disciplina e aproveitamento de jogadores da diáspora cabo-verdiana. Contra a Argentina, o desafio será elevar ao limite o plano defensivo que já travou Espanha e Uruguai na fase de grupos.

Análise tática de Argentina x Cabo Verde

A Argentina deve atuar em 4-3-3, com Enzo Fernández como organizador mais recuado e De Paul e Mac Allister dando intensidade ao meio. Messi parte pela direita, mas flutua por dentro para encontrar espaços entre as linhas.

O principal desafio argentino será romper o bloco baixo cabo-verdiano. Molina e Tagliafico devem oferecer amplitude, enquanto Lautaro Martínez fixa os zagueiros e Nicolás González ataca o lado oposto. A circulação precisa ser paciente para não alimentar contra-ataques.

Cabo Verde deve responder em 4-1-4-1, com Kevin Pina protegendo a entrada da área e duas linhas compactas à frente de Vozinha. Ryan Mendes e Willy Semedo serão as saídas rápidas pelos lados, enquanto Dailon Livramento tenta prender a bola no ataque.

As bolas paradas são uma das poucas rotas ofensivas dos Tubarões Azuis. Kevin Pina já marcou de falta contra o Uruguai, e a equipe tem presença aérea para incomodar. Ainda assim, a Argentina deve controlar a posse e pressionar após perdas para impedir que Cabo Verde avance com frequência.

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🎯 Palpite do Lance! Argentina 3 x 0 Cabo Verde – Odd 6,00 na Br4Bet A Argentina chega à fase eliminatória como a seleção mais eficiente do torneio, com oito gols em três jogos e Messi na artilharia isolada. Cabo Verde mostrou boa resiliência defensiva na fase de grupos, mas a diferença de qualidade ofensiva torna uma vitória confortável dos argentinos o cenário mais provável. Messi marcou seis gols em três jogos na fase de grupos, incluindo um hat-trick contra a Argélia

na fase de grupos, incluindo um hat-trick contra a Argélia A Argentina sofreu apenas um gol em três jogos do grupo, contra a Jordânia

do grupo, contra a Jordânia Cabo Verde marcou apenas dois gols no torneio , ambos contra o Uruguai

, ambos contra o Uruguai Vozinha fez sete defesas contra a Espanha , mas a Argentina possui médias de finalização superior ao da seleção espanhola naquela partida

, mas a Argentina possui médias de finalização superior ao da seleção espanhola naquela partida A Argentina venceu os três jogos do grupo por diferença de dois ou mais gols (3 x 0, 2 x 0 e 3 x 1)

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