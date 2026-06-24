Cabo Verde x Arábia Saudita Palpite – Análise e odds (26/06)

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Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam na sexta-feira (26), no NRG Stadium, em Houston, pela terceira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A partida vale a sobrevivência de ambas as seleções no torneio e promete intensidade do primeiro ao último minuto.

Os Tubarões Azuis são a grande revelação do Mundial. Com dois empates em dois jogos, contra Espanha (0 x 0) e Uruguai (2 x 2), a seleção cabo-verdiana acumula dois pontos e está a um passo de garantir vaga nas oitavas de final em sua primeira participação na história. Do outro lado, os Falcões Verdes somam apenas um ponto após o empate com o Uruguai (1 x 1) e a goleada sofrida diante da Espanha (4 x 0), e precisam obrigatoriamente vencer para manter qualquer chance de classificação.

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Melhores palpites para Cabo Verde e Arábia Saudita pela fase de grupos da Copa do Mundo

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Análise da partida - Cabo Verde quer fazer história na primeira Copa do Mundo

Cabo Verde chegou à Copa do Mundo como a terceira menor nação em população a disputar o torneio, com cerca de 525 mil habitantes. A classificação já era histórica, conquistada após encerrar a fase de grupos das Eliminatórias Africanas à frente do Camarões, e o desempenho nos dois primeiros jogos superou todas as projeções.

Com Vozinha no gol, a seleção deve ter surpreendido no bolão da Copa do Mundo 2026. Na estreia, os Tubarões Azuis seguraram a Espanha, segunda colocada no ranking da Fifa, em um 0 x 0 que contou com atuação monumental do goleiro Vozinha, eleito o melhor em campo após realizar sete defesas. Contra o Uruguai, Cabo Verde abriu o placar com um golaço de falta de Kevin Pina aos 21 minutos, sofreu a virada antes do intervalo, mas buscou a igualdade no segundo tempo graças a um gol oportunista de Hélio Varela.

O técnico Bubista montou um time baseado na solidez defensiva e na capacidade de explorar transições rápidas. A seleção tem apenas 30% de posse de bola em média nos dois jogos da Copa, mas criou chances suficientes para somar quatro pontos contra adversários muito mais bem ranqueados.

A Arábia Saudita vive uma situação radicalmente diferente. Os Falcões Verdes precisam vencer para ter qualquer possibilidade de avançar, seja em segundo lugar no grupo ou como um dos oito melhores terceiros colocados. Um empate elimina a equipe do torneio.

O desempenho saudita no Mundial apresenta um contraste forte. Contra o Uruguai, a equipe abriu o placar com Abdulelah Al-Amri e segurou a vantagem por quase 40 minutos antes de ceder o empate. No entanto, o confronto com a Espanha expôs fragilidades defensivas graves, e a equipe sofreu quatro gols na pior derrota do país em Copas desde o 5 x 0 para a Rússia em 2018.

A média de posse de bola da Arábia Saudita no torneio também é baixa, em torno de 33%, o que sinaliza dificuldade para controlar os jogos. O saldo de gols negativo (um gol marcado e cinco sofridos) reflete um ataque que ainda não encontrou regularidade.

Na tabela do Grupo H, a Espanha lidera com quatro pontos, seguida por Uruguai e Cabo Verde empatados com dois pontos cada. A Arábia Saudita fecha a classificação com apenas um ponto e saldo de menos quatro gols.

Confrontos diretos entre Cabo Verde x Arábia Saudita

Cabo Verde e Arábia Saudita nunca se enfrentaram na história do futebol. Esta será a primeira partida oficial entre as duas seleções, o que torna qualquer análise de confronto direto inviável.

Em 2024, ambas as equipes participaram do evento FIFA Series realizado na Arábia Saudita, mas disputaram jogos contra adversários diferentes, sem um duelo direto. A ausência de precedentes acrescenta uma camada extra de imprevisibilidade a um jogo que já carrega enorme pressão por se tratar de partida eliminatória para os dois lados.

Notícias de Cabo Verde x Arábia Saudita

Cabo Verde: desfalques e dúvidas

Cabo Verde não apresenta desfalques confirmados para a partida contra a Arábia Saudita. O elenco convocado por Bubista se manteve intacto ao longo do torneio, e nenhum jogador sofreu lesão significativa nos dois primeiros jogos.

A grande questão tática está nas mudanças ofensivas. Bubista realizou três alterações no setor de ataque entre a estreia contra a Espanha e o jogo contra o Uruguai, buscando mais dinamismo. Hélio Varela, que entrou no segundo tempo contra os uruguaios e marcou o gol do empate, é forte candidato a começar como titular.

O goleiro Vozinha, de 40 anos, permanece como titular absoluto e virou fenômeno global após a atuação contra a Espanha. O veterano viralizou nas redes sociais, somando milhões de seguidores no Instagram em poucos dias, e é peça fundamental na estrutura defensiva do time.

O capitão Ryan Mendes, maior artilheiro e jogador com mais seleções na história de Cabo Verde (94 jogos, 22 gols), deve atuar pelo lado direito do ataque, enquanto Nuno da Costa e Dailon Livramento disputam a posição de referência ofensiva.

Provável escalação do Cabo Verde (4-1-4-1): Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Roberto "Pico" Lopes e Stopira; Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Laros Duarte, Kevin Pina e Garry Rodrigues; Nuno da Costa. Técnico: Bubista.

Arábia Saudita: desfalques e dúvidas

A Arábia Saudita chega sem desfalques por lesão para o jogo decisivo. No entanto, a confiança do grupo foi abalada pela goleada sofrida diante da Espanha, e Georgios Donis deve promover mudanças na escalação para dar ao time uma cara mais ofensiva.

Hassan Al-Tambakti, que fez o gol contra do quarto gol espanhol, pode perder a posição na zaga. Além disso, o setor ofensivo precisa de mais presença, e Firas Al-Buraikan e Abdullah Al-Hamdan disputam uma vaga no ataque junto ao veterano Salem Al-Dawsari.

Saud Abdulhamid, lateral-direito do RC Lens que se tornou o primeiro saudita a conquistar um título europeu relevante (Coupe de France 2025/26), é o único jogador do elenco atuando em uma das cinco grandes ligas da Europa. A experiência e a intensidade física que adquiriu na Ligue 1 devem ser fundamentais num jogo em que a seleção precisa buscar o resultado.

O capitão Salem Al-Dawsari, eleito melhor jogador da Ásia em 2025, será a principal esperança ofensiva. O ponta-esquerda do Al-Hilal encerrou a temporada 2025/26 com oito gols e oito assistências na Saudi Pro League e soma três gols em Copas do Mundo na carreira.

Provável escalação da Arábia Saudita (4-3-3): Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Lajami e Moteb Al-Harbi; Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari e Nasser Al-Dawsari; Musab Al-Juwayr, Firas Al-Buraikan e Salem Al-Dawsari. Técnico: Georgios Donis.

Destaques individuais de Cabo Verde x Arábia Saudita

Jogador destaque · Cabo Verde Vozinha 7 Defesas contra a Espanha, eleito melhor em campo na estreia da Copa 40 Anos de idade, nono jogador mais velho da história das Copas do Mundo 1 Clean sheet no torneio, contra a favorita Espanha na estreia 78% Percentual de defesas na Copa do Mundo 2026 em dois jogos Jogador destaque · Arábia Saudita Salem Al-Dawsari 112 Seleções pela Arábia Saudita, capitão e referência ofensiva do time 27 Gols pela seleção, incluindo três em edições de Copas do Mundo 16 Gols e assistências pelo Al-Hilal na Saudi Pro League 2025/26 2x Eleito melhor jogador da Ásia pela AFC (2022 e 2025)

Os técnicos - Bubista e Donis buscam a classificação na Copa do Mundo

Bubista

Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, comanda a seleção de Cabo Verde desde 2020 e é o arquiteto da campanha mais importante da história do futebol cabo-verdiano. Ex-jogador da seleção com 21 partidas internacionais, ele moldou o time com base na continuidade e na confiança mútua, mantendo praticamente o mesmo núcleo da campanha classificatória.

A filosofia de Bubista prioriza organização defensiva e pragmatismo. O treinador não esconde que Cabo Verde precisa jogar sem a bola na maior parte do tempo, mas insiste que a equipe chegou para competir de igual para igual. A frase do técnico após o empate com o Uruguai resume o espírito: "Um país pode ser pequeno e ter dificuldades financeiras, mas se for resiliente e trabalhar de forma organizada, pode encarar grandes seleções".

Georgios Donis

Georgios Donis assumiu a seleção da Arábia Saudita em abril de 2026, substituindo Hervé Renard. O treinador grego nunca havia comandado uma seleção nacional e construiu sua carreira em clubes da Grécia, Chipre, Israel e Arábia Saudita, com passagens de destaque pelo APOEL e pelo Al-Hilal, onde conquistou a Super Copa Saudita.

No pouco tempo à frente dos Falcões Verdes, Donis teve resultados mistos. Após o empate competitivo contra o Uruguai, reconheceu que a equipe não foi forte o suficiente para conter a Espanha. Para o jogo contra Cabo Verde, o desafio é encontrar equilíbrio entre a necessidade de atacar e a fragilidade defensiva exposta no torneio.

Análise tática de Cabo Verde x Arábia Saudita

Bubista deve manter o 4-1-4-1 que funcionou nos dois primeiros jogos, com Jamiro Monteiro como volante solitário protegendo a linha defensiva e dois blocos de meio-campistas compactos que fecham os espaços centrais. Cabo Verde mostrou ser extremamente eficiente ao jogar sem a bola, forçando os adversários a buscarem alternativas pelos flancos, onde a disciplina dos laterais e a cobertura dos alas dificultam as progressões.

A principal arma ofensiva de Cabo Verde está nos contra-ataques e nas bolas paradas. Kevin Pina marcou de falta contra o Uruguai com um chute de 32 metros e representa uma ameaça real em qualquer cobrança na intermediária. Nas transições, Ryan Mendes e Hélio Varela têm velocidade para explorar os espaços que a Arábia Saudita terá de deixar ao buscar o gol.

Do lado saudita, Donis precisa mudar a postura do time. O empate não serve, então a tendência é que a equipe assuma mais a posse e tente pressionar a saída de bola cabo-verdiana, utilizando Salem Al-Dawsari e Saud Abdulhamid como alavancas ofensivas pelos flancos. No entanto, essa projeção ofensiva pode abrir espaços nas costas da defesa, exatamente o cenário que Cabo Verde soube explorar contra Espanha e Uruguai.

Prognóstico de placar exato para Cabo Verde x Arábia Saudita

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🎯 Palpite do Lance! Cabo Verde 1 x 0 Arábia Saudita - Odd 8.00 na Br4Bet A análise sugere que Cabo Verde tem as ferramentas para controlar esta partida nos mesmos moldes dos dois primeiros jogos. A organização defensiva de Bubista deve conter um ataque saudita que marcou apenas um gol no torneio, enquanto um contra-ataque certeiro ou uma bola parada podem definir o placar. Cabo Verde soma dois empates invictos contra Espanha e Uruguai, seleções muito mais bem ranqueadas

contra Espanha e Uruguai, seleções muito mais bem ranqueadas Vozinha realizou sete defesas contra a Espanha e é o goleiro com maior percentual de defesas entre os titulares do torneio

e é o goleiro com maior percentual de defesas entre os titulares do torneio A Arábia Saudita marcou apenas um gol em dois jogos e tem saldo de menos quatro gols no Grupo H

e tem saldo de menos quatro gols no Grupo H Kevin Pina marcou o gol de maior distância desta Copa, com um chute de falta de 32 metros contra o Uruguai

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