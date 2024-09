Palpite: Manchester City x Inter de Milão – Liga dos Campeões – 18/9/2024

(Photo by Oli SCARFF / AFP)







Publicada em 18/09/2024

Atual tetracampeão consecutivo do Campeonato Inglês, o Manchester City inicia mais uma campanha na principal competição de clubes da Europa. Na estreia da atual edição da Champions, terá pela frente a Inter de Milão, que venceu a última temporada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (18). As equipes se encontram no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra. Assista este confronto na TNT e Max.

Palpite Manchester City x Inter de Milão

Com 100% de aproveitamento na reta inicial do Campeonato Inglês 2024/2025, o Manchester City chega confiante para a estreia da Liga dos Campeões, sendo o favorito ao título desta edição. Enquanto isso, a Inter de Milão também faz aparições robustas neste início de temporada, chegando invicto para sua primeira rodada na Champions.

É fato que a Inter de Milão possui um elenco mais qualificado que a maioria dos clubes residentes em território inglês. No entanto, a enorme invencibilidade do City no Etihad Stadium e o enorme potencial ofensivo de seu elenco, fazem com que seja o grande favorito nesta estreia da Champions. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester City vence”.

Palpite Final: Manchester City vence

Manchester City e seu desempenho atual

O Manchester City segue avassalador em suas campanhas e performances em território europeu. Ganhou direito a participar de mais uma Champions, já que foi campeão do Campeonato Inglês pela quarta vez consecutiva.

Nesta temporada, o elenco comandado por Pep Guardiola também já conquistou seu primeiro título. Na Supercopa da Inglaterra, desbancou seu arquirrival, Manchester United, em disputa de pênaltis após empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Na reta inicial da Premier League 2024/2025, venceu todas as suas aparições ao final da quarta rodada. Os 100% de aproveitamento são provenientes de triunfo contra o Chelsea, Ipswich, West Ham e Brentford, respectivamente.

Inter de Milão e sua última performance

O Inter de Milão faz parte do novo formato da Champions League, já que é o atual campeão da Série A. Na edição passada do Campeonato Italiano, levantou o troféu com sobra, tendo terminado com 94 pontos conquistados ao final das 38 rodadas.

Na pré-temporada 2024/2025, a Inter iniciou com bons resultados ao vencer os três primeiros amistosos de preparação, mas terminou com dois empates e uma derrota nos seis confrontos que disputou.

Na reta inicial do Campeonato Italiano, empatou contra o Genoa na estreia, mas conquistou dois triunfos na sequência. Sua partida mais recente, contra a Atalanta, surpreendeu e goleou seu adversário no San Siro, pelo placar de 4 a 0.