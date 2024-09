Palpite: Fluminense x Atlético-MG – Copa Libertadores – 18/9/2024

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Publicada em 18/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

As equipes se encontram nas quartas de final da Libertadores, com ambas vivendo um sólido momento na temporada. No duelo de ida, o mando de campo será do Fluzão, que busca a vantagem no marcador para chegar com chances mais robustas de classificação na Arena MRV. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (18). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista este confronto na ESPN.

Palpite Fluminense x Atlético-MG

Após superar o Grêmio na fase anterior da Libertadores, o Fluminense vive seu melhor momento da atual temporada, apesar de ter tido uma sequência de quatro partidas invicta encerrada na última vez que entrou em campo. Enquanto isso, o Atlético-MG abriu mão de vez da disputa por título no Brasileirão, mas segue firme na busca pelo troféu da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Ainda que o Tricolor Carioca siga realizando performances mais robustas, o Galo tem tido excelentes atuações como visitante nas ‘copas’. Devendo se expor pouco no setor defensivo, o clube mineiro terá como principal objetivo sair com a igualdade no marcador no Estádio do Maracanã. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Fluminense e seu desempenho atual

O Fluminense reagiu neste segundo semestre e segue cumprindo os principais objetivos traçados pela diretoria nos últimos meses. Na Série A do Brasileirão, chegou a estar na última colocação da tabela, mas se livrou recentemente da zona de rebaixamento.

Apesar de ter sido derrotado pelo Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor Carioca aparece na 16ª posição com 27 pontos conquistados ao final da 26ª rodada.

Na Copa Libertadores, teve pela frente o Grêmio na última fase da competição. Após empatar por 3 a 3 no agregado dos jogos (ida e volta) levou a melhor diante do Tricolor Gaúcho nas penalidades máximas.

Atlético-MG e sua última performance

O Atlético-MG segue se mantendo como um elenco “copeiro” na atual temporada. Seguindo na disputa por título na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o Galo tem atuado com reservas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Na partida mais recente, foi goleado pelo Bahia na 26ª rodada da Série A do Brasileirão, estando próximo da metade inferior da tabela. Na 10ª colocação com 33 pontos conquistados, faz uma trajetória marcada por oito vitórias, nove empates e sete derrotas.

Na última fase da Libertadores, o Galo teve mais dificuldade do que o imaginado para confirmar o favoritismo diante do San Lorenzo. Contra o clube argentino, empatou o jogo de ida por 1 a 1, mas venceu o de volta por 1 a 0 na Arena MRV.